“Bir çiçeğin adı bazen bir ülkenin hafızası olabilir. ‘Unutmabeni çiçeği’ adını narin görüntüsünden değil, taşıdığı güçlü çağrıdan alır. Bu özel çiçek; hatırla der, unutma der, geçip giden zamanın yitirilen insanların, yarım bırakılmış düşlerin üzerine örtmesine izin verme der! Akın Birdal’ın bu kitabı da tam olarak böyle bir çağrının ürünüdür.”

Bu kısa paragraf İHD Onursal Başkanımız Akın Birdal’ın Haziran ayında çıkardığı “Unutma Beni Çiçekleri” kitabının arka kapak tanıtım yazısından alıntı. Coğrafyamızdaki siyasal, toplumsal ve hak mücadelesine katkı sunan yirmi üç portrenin yer aldığı anı kitabı Yankı Yayınlarından çıktı.

Hafta sonu Ankara’da Beraberiz Derneği’nin ev sahipliğinde Akın abi ile kitabı üzerine söyleşi düzenledik. Akın abi ve Beraberiz Derneği başkanı Kübra Özyurt İHD’mizin 40. Yılına armağan edilen bu kitabın söyleşinde moderatörlük yapmamı rica ettiğinde çok mutlu oldum ve seve seve kabul ettim. Etkinlik için Beraberiz Derneği’nden Kübra Özyurt ve Özgür Kaplan arkadaşlarımız sağ olsunlar çok çaba sarf etti.

İki saatlik söyleşi sırasında Akın abi kitaptaki portelerle yaşadıklarını anlattığı gibi güncel insan hakları konularına dair de görüşlerini aktardı.

Söyleşide Akın abi kitaptaki yirmi üç portrede kadın arkadaşların sayısının az olmasına da dikkat çekerek şunları ifade etti: “Esasen erkekleri ele alan portrelerin birçoğunda da toplumsal mücadelemizde kadınların yerini, katkısını görebiliyoruz.”

Henüz matbaaya gitmeden önce ilk taslağını okuma şansına sahip olduğum kitabın etkinliği ile ilgili tek üzüntüm söyleşiyi daha önce yapmamamız oldu.

Hak mücadelesinin önemli kavramları: Unutmamak, bellek

Akın abinin yolunun kesiştiği ve artık aramızda olmayanlarımızla ilgili kaleme aldığı bu kıymetli çalışma insan hakları ve toplumsal mücadelemiz açısından önemli bir kavram üzerinde şekilleniyor: unutmamak ve unutturmamak. Kitapta ele alınan kişilerin mücadelesi de bir unutturmama mücadelesiydi. Onların toplumsal belleğin oluşması için sarf ettikleri çaba, bizim de onları unutmamamıza vesile oluyor. Tabi ki bunu Akın abinin muazzam emeği mümkün kılıyor.

Bireysel olduğu kadar toplumsal

Siyasal, toplumsal, kültürel alanda ürettikleri ile diğerlerinin yanı sıra insan hakları mücadelesine katkı sunan portreleri okurken Akın Birdal’ın kişisel tanışıklıkları, hatıralarını görüyoruz. Ayrıca, bir ömrü bulan bu yolculukta geçmişten günümüze barış, demokrasi, insan hakları ve toplumsal mücadelemizin önemli noktalarına dair de bilgiler ediniyoruz.

Bir hak savunucusunun gözlemleri

Akın abinin gözlem becerisi “Unutmabeni Çiçekleri” kitabının niteliğini belirleyen temel niteliktir diyebilirim. Hak savunucuları olarak hak ihlallerini ve ihlallere yol açan nedenleri tespit edebilmek için içinde yaşadığımız koşulları yakından gözlemliyoruz. Kitap okuyucuyu yarım asırlık bir dönemde bir bellek yolculuğuna çıkarıyor. Bu kadar uzun süreyi böyle bir dille anlatabilmek iyi bir gözlem becerisiyle mümkündür.

Akın abinin kitabını okurken aklıma gelenler ele alınan portrelerin mücadeleye, toplumsal belleğe ve umudumuzu diri tutmamıza sundukları katkılar olmuştu. Bu zengin kitabın bende bıraktığı tat bir başka okuyucu için tamamen başka olabilir.

Kitabı okurken şöyle de hissetmiştim. Burada ele alınan portreler toplumsal mücadelemizin en nadide çiçekleri arasında yer alıyor. O nedenle, Akın abinin bu portreleri seçmesi kendisinin ziraat mühendisliği ile de ilgilidir sonucuna varabiliriz.

Portrelere dair aşağıdaki sınıflandırmam tamamen benim değerlendirmem. Her bir portre her üç kategoriye de girer.

Mücadele

Kitabın sunuş yazısında Akın Birdal şöyle diyor: “Bu kitaptaki insanların ortak yanları; hepsinin muhalif olmaları; savaşsız, sömürüsüz bir dünya hayali taşımaları; dinamik, yorulmaz devrimci bir güce sahip olmaları; cesur ve halkların dostları olmaları; geleceğin habercisi olmaları; kitapları, şiirleri, türküleri olmaları ve -Seneca’nın dediği gibi-‘bizi kitapsız, kör, sağır ve dilsiz bırakmamaları’ olmuştur. (s.14)”

Aşağıdaki başlıklar yürüttükleri mücadelenin çeşitliliğini, portrelerin kararlılığını ortaya koyuyor. Kimisi sürgünde, kimisi mahpusta veya mahpus önlerinde ama bir ömür mücadele edenlerimiz.

Sürgündeki Ağıt / Ahmet Kaya

Bir Sevda İnsanı / Çetin Selçuk

Her Zaman Bahar Delikanlısı / Emil Galip Sandalcı

Sesi Alınan Şair / Enver Karagöz

Canlar Unutulmayacak / Hatice – Mithat Can

Mahpusların Anası / Leman Fırtına

İflah Olmaz Komünist / Mihri Belli

Halkların Sanatçısı / Ruhi Su

Barış Elçisi / Tahir Elçi

Bir Ömür Devrimci / Teslim Töre

Tek Başına / Vedat Türkali

Bellek

Bununla birlikte yürüttüğümüz mücadele dönemin koşullarının belleğimizde yer almasında basın emekçilerinin yeri özeldir. Nitekim, “Unutmabeni Çiçekleri” kitabı da gazetecilerin bu alandaki işlevine dikkat çekiyor. Bu kategoride ele alınan dostlarımız halktan ve haklardan yana olan kalemin gücünü gösteriyor:

Gazeteci / Celal Başlangıç

Özgür Basının Işığı / Hüseyin Aykol

Ape Musa / Musa Anter

Basının Emekçisi ve Ekmekçisi / Mustafa Emekçi

Umut

Kitabın umutvar tonu okuyucuyu baştan sona bırakmıyor. Kitapta hiçbirisi maalesef artık aramızda olmayan dostlarımızı anlatıyor. Kitap yaşamlarını yitirmeden önce sürgüne gittiği için sıla hasreti çeken, mahpuslarda kalanların yaşadığı türlü acıları aktarırken onların mücadele azmini, kararlılığını gözler önüne seriyor.

Ömürlerini mücadeleye adayanlara dair Akın abinin seçtiği başlıklar dahi umutvar olmamıza yetiyor:

Kır Yoksullarının Dostu / Akın Özdemir

“Cesaret Ana” / Ayşenur Zarakolu

Güldürürken Düşündüren / Aziz Nesin

Direnişin ve Umudun Adı / Emine Ocak

Herkes İçin Hak Savunucusu / Hüsnü Öndül

Barış ve Kardeşliğin Umudu / Orhan Doğan

Her Şey Güzel Olacak / Selim Sadak

Halkların Dostu / Yaşar Kemal

Bu arada, iki saati aşan sürenin nasıl geçtiğini anlamadığımız kitap söyleşimizi güzel haber ile bitirdik. Akın Birdal Unutmabeni Çiçekleri kitabının ikinci cildinin çalışmalarına başlamış.

Güzel insan: Akın abi

Akın abi ile ilk tanışmam İHD Genel Merkezindeki ilk haftalarda telefon üzerinden olmuştu. O dönemde Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. Katıldığı toplantı hakkında İHD Merkez Yönetim Kurulumuza bilgi vermek için aradığında o dönemde uluslararası ilişkilere baktığım için telefonda konuşmuştuk.

2005 yılında ilk telefon konuşmamızda tabi ki çok heyecanlanmıştım. Telefonu kapatınca kendisiyle konuştuğum için çok mutlu hissetmiştim. Günlerce aileme, arkadaşlarıma Akın Birdal ile tanıştığımı tefsilatıyla anlatmıştım.

20 yılı aşan yol arkadaşlığımızda kendisiyle her konuşmamızda, buluşmamızda hala çok mutlu hissediyorum.

Bu yazıyı “Unutmabeni çiçekleri” kitabının ilk taslağını okuduğumdaki hissiyatımı tekrar ederek bitireyim: İyi ki varsınız Akın abi!

(Oİ/EMK)