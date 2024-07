Umut mezbahası bir ülke

Massachusetts Institute of Technology’den (ABD) matematik, École des Hautes Études en Sciences Sociales’dan (Fransa) tarih doktorası almış, Harvard Üniversitesi, M.I.T. ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim...

Massachusetts Institute of Technology’den (ABD) matematik, École des Hautes Études en Sciences Sociales’dan (Fransa) tarih doktorası almış, Harvard Üniversitesi, M.I.T. ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim üyeliği, Boston Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim üyeliği yapmıştır. The Erotic Margin: Sexuality and Spatiality in Alteritist Discourse (1999; Türkçe çevirisi: Batının Cinsel Kıyısı: Başkalıkçı Söylemde Cinsellik ve Mekânsallık, 2002), Çerkes Güzeli: Bir Şarkiyatçı İmgenin Serüveni (2004), ve Bedeni, Toplumu, Kâinâtı Yazmak: İslâm, Cinsiyet ve Kültür Üzerine (2011; 4. basım 2020) başlıklı kitapların yazarı; Turkey in Transition: New Perspectives (E. Ahmet Tonak ile, 1987; Türkçe çevirisi: Geçiş Sürecinde Türkiye, 1990; 6. basım 2014), M. Uğur Derman 65. Yaş Armağanı (2000), Avrupalı Esireler ve Müslüman Efendileri: “Türk” İllerinde Esaret Anlatıları, (2005), Women in the Ottoman Balkans: Gender, Culture and History (Amila Buturović ile, 2007; Türkçe çevirisi: Osmanlı Döneminde Balkan Kadınları: Toplumsal Cinsiyet, Kültür, Tarih, 2009), Calligraphy and Architecture in the Muslim World (Mohammad Gharipour ile, 2013; Türkçe çevirisi: İslâm Dünyasında Hat ve Mimari, 2022), Aşk-ı Nebî: Doğumunun 1443. Yılında Hz. Peygamber (2014), Türk Mimarisinde İz Bırakanlar: Türk Mimarisinde Abide Şahsiyetler (heyet üyesi olarak, 2015) ve Hûbân-nâme-i Nev-edâ: Bir İstanbul Esnaf Güzellemesi (2017) başlıklı kitapların editörüdür. Bir hayli de makale yazmıştır. Başlıca ilgi alanları İslâmî kitap sanatları; İslâm toplumlarında toplumsal cinsiyet, cinsellik, beden ve mekân; İslâm’da hayvan ve çevre; İslâm’da hafî ilimlerdir.