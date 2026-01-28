Tuğrul Eryılmaz nihayet 80, dahasına!

“1986’dan beri Tuğrul’un oğlu olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki doğdun!”

“Seni seviyorum dede, mutlu yıllar“

En kıymetlileri Hüseyin ve Asya en sevdikleri Tuğrul Eryılmaz’ın doğum gününü kutluyorlar. Bizler de son yarım asırda aynı yerlerde çalışan, çalışmayan, birlikte çalışmayı seçen ve seçmeyenler hep birlikteyiz. Yaş ortalamasına yakışır bir şekilde Asmalı Mescit'te Yakup’dayız.

En kıdemlisinden daha yeni başlayanlara gazeteciler, Tuğrul’un sanatçı arkadaşları, Mülkiyeliler, yanında yetişenler, Cihangirliler masaların arasında yıllar ve yıllardır görüşemediklerini kucaklamak için yarışta. Adeta zaman tünelindeyiz.

Bu heyecanın bir nedeni 80 yaş ise, bir nedeni de 19 Ocak’ta doğmak. 19 yıl önce Hrant’ı vurdular, Tuğrul’un doğum günü de 19 yıldır toplaşarak kutlanmadı.

Tuğrul kim? O bir “anarko-marksist” , onun dışındakiler de “hiçbir şey”. Bir de “sadece gazeteci” diyor tabii. “Tuğrul kimdir” sorusunun cevabı çok. bianet’ten başlarsak Şahika ve (Yüksel) ve Füsun’la (Özbilgen) birlikte IPS İletişim Vakfı’nın kurucusu Ertuğrul’la ikimiz “başka bir iletişim mümkün” diyerekten ilk adımlarını attığımız bianet “ Vakıf olmasaydı olur muydu, sürer miydi? Üç arkadaşımıza da çok müteşekkiriz. Evet, dayanışmacıdır. Hatta dayanışmacılığı yargıdan tescilli. Bir yıl üç ay ceza verdiler, 6 bin lira da para cezası. Çünkü, Özgür Gündem gazetesine baskılara karşı Nöbetçi Genel Yayın yönetmeni olanlar arasındaydı. Son yıllarda T24'te haftada bir 'Düzeyli Magazin' yapıyor, marakla izlenen. hatta, Ertuğrul Özkök'ten bir cümle alayım buraya: "Her hafta korkuyla bekliyorum, hakkımda ne yazacak diye." Tuğrul Mülkiyeli, Londra’da yaşadığı için British, TRT'ci, Nokta’cı, Yeni Gündem’ci, Tempo’cu, Sokak’çı, Cumhuriyet’çi, Yeni Asır’cı, T24'cü. Bi dolu üniversitede hoca, dizi yazarı, danışman… Rolling Stone ve Marianne Faithfull hayranı. Dahası huysuzdur, onla da olunmaz, onsuz da.

Masalar Partide oturmalar basın tarihi gibiydi; Cumhuriyet, Radikal, Milliyet, Sokak, Hürriyet masalarıyla ayrıştı, toplaştı. Partinin bir yerinden sonra hepsi birbirine karıştı. Ttuğrul'un masası masasının adı da tam Tuğrulluk: “Şöhreti bir yerlere sığmayanlar” “Kimdi o sarıldığın?” sorusu ve de “ya tanıyorum da çıkaramıyorum şimdi” cevabı dolaşımda. “Hiç isim hatırlamıyorum” diyenler çoğunlukta.

Tuğrul şu sıralar her şeyiyle ilgilenen en can arkadaşı Dr. İncilay’la (Erdoğan) salona girdi, alkışlar, alkışlar, alkışlar. Üç organizatör Deniz Gökçe, Bahar Çuhadar ve Erkan Aktuğ her bir şeyi düşünmüşler, taç bile yaptırmışlar. Tuğrul filmini de unutmayalım, o da daha yepyeni gazeteciyken Radikal’e aldığı Deniz Gökçe’den.

Viski açık ara önde Neredeyse her gelenin elinde marka torbalar vardı, içindekiler de eminim hep organiktir, yani T.’nin şanına uygun. Nasılsa hediyeleri uzun uzun anlatacak, hepsiyle eğlenecektir. Bizler de özellikle zeka ve pahalılık üzerinden kim kaç puan aldı öğreneceğiz. Viski o kadar çok gelmiş ki açık ara önde sanki, La Cave ile yarışabilir diyenler oldu. Viski alanların bazıları en iyi markayı seçip seçmediklerinin tedirginliğini yaşıyordu haliyle.

Parti boyunca mikrofon elden ele dolaştı, mikrofonu en çok meşgul eden Hasan Cemal oldu, aklına bi şey geldikçe konuştu, Tuğrul ile yaşadığı günlerden söz ederek basın tarihinden hatırlatmalar yaptı. Her konuşan Tuğrul’dan ne çok öğrendiğini itiraf etti. Pasta muhteşemdi, tasarımı özel yapılmış ama kalabalıktan kare pastanın tasarımını görmek mümkün olmadı, fotoğrafını çekmek de.