Trieste'de ödüller dağıtıldı

Kentin medarıiftiharlarından, şaşaalı Rossetti tiyatrosunda yapılan kapanış töreni, seyircilerin salona sığdırıldıktan sonra yerleşebilmesi sürecinden ötürü yarım saatlik gecikmeyle başladı.

Spektrumu fazlasıyla geniş olunca, ödül töreni bir saat sürdü. Dolayısıyla festivalin son gecesinde 2026 Doğu Yıldızı (Eastern Star) ödülüne layık görülen usta yönetmen Ildikó Enyedi'nin törenin ardından gösterilen 147 dakikalık Sessiz Arkadaş (Silent Friend) filmini, tıka basa dolmuş salonda seyretmeye bazılarının mecali kalmadı.

Bu arada festivalde son filmleri gösterilmiş olan Sergey Loznitsa ile Kirill Serebrennikov da Trieste'ye şeref veren usta sinemacılardandı.

37. Trieste Film Festivalinde öne çıkan belgesellerden biri Noel Anne'yi Seçmek (Electing Ms Santa) Orta Avrupa İnsiyatifi (CEI) ödülüne layık görüldü. Raisa Răzmeriță imzasını taşıyan film, çağdaş yaşamı ve kültürlerarası karşılaşmaları en iyi temsil eden eserlere verilen ödülü bilhassa kadınların güçlendirilmesi yönündeki çabasıyla kazandı.

Noel Anne

Festivali tertip eden kuruluş, Alpe Adria Cinema'nın adını taşıyan ve belgesel yarışmasındaki en iyi esere verilen ödülü Kaynamış (Welded Together) filmi kazandı.

Davide Abbatescianni, Vanja Jambrović ile Marko Stojiljković'ten müteşekkil belgesel jürisi Anastasija Mirošničenko'nun imzasını taşıyan belgesel hakkında "benzersiz, büyüleyici ve derinden dokunaklı" sıfatlarını münasip gördü.

Belgesel jürisi Aktif sözlük (Active Vocabulary) belgeseline de özel mansiyon verdi.

Yulia Lokshina imzalı 2025 Almanya yapımı 82 dakikalık eser Rusya'nın totaliter rejimini bir kez daha layıkıyla afişe ederken deneysel diliyle seyirciye bayin jimnastiği yaptırdı. Almanya’da farklı etnik kökenli çocukların eğitim dinamikleri de filme ziyadesiyle değer katan unsurlardandı.

Kendine has belgesel DOK Leipzig'de de ödüle layık görülmüştü.

Atameken kaçmaz!

Belgesel yarışmasında yer alıp ödüle layık görülmese de 2025 Kazakistan yapımı Biz Burada Yaşıyoruz (Atameken/We Live Here) adlı film de seyircilerin gönlünde taht kuran eserlerdendi.

Zhanana Kurmasheva imzalı 80 dakikalık belgesel bizi Sovyet döneminde nükleer denemelerin yapıldığı, adeta lanetlenmiş bir bozkır coğrafyasına sürüklüyor. Üç nesilden beri muhtelif kanser vakalarıyla mücadele etmek zorunda bırakılmış bölge insanlarına devletin desteği genelde yetersiz kalıyor, siyasal iktidar nükleerden mağdur halkı adeta kaderine terk ediyor.

Kahramanlarıyla empati kurmakta hiç zorlanmayacağınız belgeselin dünya prömiyeri CPH:DOX'ta gerçekleşmişti. Üzücü içeriğine rağmen, işbu yazının manşet görselinden de anlaşılabileceği gibi filmin sinematografisi seyircinin estetik açlığını muhakkak ki giderecek seviyede.

Mahkûm kolonisi

Festivalin müteveffa sinemacı Corso Salani adına verdiği ödüle ise Ceza kolonisinde (Nella Colonia Penale) adlı belgesel layık görüldü.

Avrupa'nın halen açık tutulan, mahkûmların çalıştırıldığı Sardinya adasındaki son üç ceza kolonisi hakkındaki film, çarpıcı görüntü ve ses yönetimiyle seyirciyi kavrıyor. Tarım ve hayvancılık kesimlerinde çalıştırılmakta olan, aralarında Türkçe dilini konuşanların da olduğu mahkûmlar kırsal kesimin büyüleyici dekorunda cezalarını çekiyor. Yönetmenler Gaetano Crivaro, Alberto Diana, Silvia Perra ile Ferruccio Goia yavaş lakin gayet zarif bir iş çıkarmakla kalmıyor, gereksiz duygu sömürülerine bel bağlamadan siyasi mesajlarını ziyadesiyle aktarıyor.

Zaten ödülü alırlarken yaptıkları epeyce politik konuşmada adalet sistemini gerektiği biçimde eleştirdiler ve şatafatlı Rossetti tiyatrosunun konforunda film izleyen bizleri layıkıyla sarstılar.

Seyirci ödüllerinden en iyi belgesele verileni Yelizaveta Smith, Alina Gorlova, and Simon Mozgovyi (Tabor Collective) imzalı Askerinsan (Militantropos) filmine giderken Kartli Krallığı (The Kartli Kingdom) ile Tamar Kalandadze ve Julien Pebrel Balkan ve Kafkas Transavrupa Gözlemevi (Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa) ödülüne hak kazandı.

Festivalin ana ödülü dışında Cineuropa ödülünü de kazanan Kukla imzalı kurmaca film Hayal (Fantasy) hakkındakiler dahil, teferruatlı malumat için festivalin resmi sitesine başvurmakta fayda var.

2027 yılı, 38. Trieste Film Festivalinde buluşmak temennisiyle...

(MT/HA)