Toplumsal barışa giden yol nereden geçer?

Halklar birbirini anlamadan, barış içinde bir arada yaşayabilir mi? Mümkün mü bu? Kürt meselesi, Türkiye'nin en temel toplumsal ve siyasal sorunlarından biri.

Bu derin ve çok katmanlı meseleyi anlamak için hem gazetecilik tanıklıklarına hem akademik analizlere hem de edebi anlatılara kulak vermek gerek.

Barış, sadece silahların susmasıyla değil, insanların birbirinin hikâyesine kulak vermesiyle, acılarına saygı duymasıyla ve geçmişin yükünü paylaşmasıyla inşa edilir... Bu niyetle sizler için okuma listesi derledik...

Mezopotamya Ekspresi: Bir Tarih Yolculuğu – Hasan Cemal

Gazetecinin Kürt coğrafyasındaki gözlemleriyle geçmişten bugüne uzanan bir tarih ve kimlik arayışının izleri.

Dağdan İniş: PKK Neden Silah Bırakmalı? – Hasan Cemal

Barış sürecinin odağında yazılmış; silahların sustuğu bir geleceğin mümkün olup olmadığını sorgulayan bir metin.

Kürtler – Hasan Cemal

Röportajlar, gözlemler ve kişisel tanıklıklarla örülü bu kitap, Kürt meselesine dair samimi ve doğrudan bir yaklaşım sunuyor.

Barışa Emanet Olun – Hasan Cemal

Çözüm süreci döneminde kaleme alınmış, umudu diri tutan yazılarla barışın mümkünlüğüne işaret ediyor.

Kimse Kızmasın, Kendimi Yazdım – Hasan Cemal

Otobiyografik yönü ağır basan bu kitap, hem basın özgürlüğü hem de Kürt sorunu üzerine içten bir anlatı.

Delila – Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlüğü

Kadın savaşçıların iç dünyasını, kimlik arayışını ve dağlarda süren hayatı güçlü bir anlatımla ortaya koyan etkileyici bir günlük.

Kürtler ve Türkler: Birbirini Anlamak – Ali Bayramoğlu

Toplumsal barışın önündeki engelleri empati ve karşılıklı anlamaya çağıran, diyalog odaklı bir analiz.

Ses Ver Türkiye: Barışa Açılan Pencere – Yavuz Baydar

Barış sürecinde medyanın rolü, kamusal söylem ve sansür üzerine kapsamlı bir değerlendirme.

Rojava: Kürtlerin Zamanı – Fehim Taştekin

Suriye’deki Kürt özyönetim deneyimini, kadın devrimini ve siyasi dönüşümleri derinlemesine inceliyor.

Barış İçin Akademisyenler ve Kadın Mücadelesi – Ayşe Berktay

Barış talebini akademiyle, feminizmle ve aktivizmle birleştiren etkileyici bir tanıklık.

Kürt Kadınları ve Savaş: Zorunlu Göç, Kimlik, Direniş – Zozan Pehlivan

Zorunlu göç deneyimleriyle şekillenen kimlik mücadelelerini akademik bir zemine taşıyor.

Kürt Kadın Hareketi: Mücadele, Kimlik, Feminist Politikalar – Necla Acı

Feminist mücadele ile Kürt kimlik mücadelesinin kesişiminde duran güçlü bir çalışma.

The Kurdish Women’s Movement: History, Theory, Practice – Dilar Dirik

Kürt kadın hareketini kuramsal ve tarihsel bir çerçevede inceleyen, uluslararası perspektifle yazılmış bir eser.

Kürtler ve Kürt Meselesi Üzerine Yazılar – Şeyhmus Diken

Barışçıl çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken, sade ve güçlü yazılardan oluşan bir seçki.

Kürtler Üzerine Yazılar – İsmail Beşikçi

Akademik cesaretiyle bilinen Beşikçi, Kürt halkının tanınma mücadelesini belgelerle ve tarihsel arka planla sunuyor.

Ben Bir Kürdüm – Leyla Zana

Kürt kadın siyasetinin simge isimlerinden Zana, anılarında barışı, direnişi ve kişisel bedelleri anlatıyor.

Kürt Siyasetinin Mor Rengi – Gültan Kışanak

Kadınların siyasetteki yerini, mücadelelerini ve eşitlik taleplerini içtenlikle aktaran bir anlatı.

Mevsim Yas – Mehtap Ceyran

Kadınların hafızası ve duygularıyla örülü; savaşın gölgesinde büyüyen toplumsal acıları derinlemesine anlatan bir roman.

Anneannem – Fethiye Çetin

Ermeni Soykırımı’nın ardından kuşaktan kuşağa aktarılan kimlik sırları; Kürtlerle ortak geçmişin hatırlanması açısından da çarpıcı.

Mahrem – Elif Şafak

Kadınlık, ötekilik ve bastırılmış kimlikler üzerine katman katman örülmüş bir roman.

Nar Çiçekleri – Mehmed Uzun

Edebiyatın barışa nasıl katkı sağlayabileceğini gösteren, Kürt dilinde yazılmış ve halkına adanmış bir roman.

Kırmızı Pelerinli Kent – Aslı Erdoğan

Kent ve beden, şiddet ve direniş arasında salınan; lirik ama bir o kadar politik bir anlatı.

Gülümse Devrimci – Evrim Alataş

Evrensel ve mizahi bir dille yazılmış bu kitap, hem bir kadın yazarın direnişini hem de Kürt gençliğinin hak arayışını yansıtıyor. Evrim Alataş’ın kalemi, Kürt sorununa duyarlılığı ironik ama dokunaklı bir biçimde dile getiriyor.

(EMK)