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Yayın Tarihi: 17 Mayıs 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 17 Mayıs 2025 00:00
3 dk Okuma

Toplumsal barışa giden yol nereden geçer?

Barış, sadece silahların susmasıyla değil, insanların birbirinin hikâyesine kulak vermesiyle, acılarına saygı duymasıyla ve geçmişin yükünü paylaşmasıyla inşa edilir... Bu niyetle sizler için okuma listesi derledik...

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, Türkiye’de uzun yıllardır devam eden zorla kaybedilmelere karşı verilen mücadelenin simgelerinden biridir. Görselde, yere serilmiş çok sayıda kayıp yakınlarının taşıdığı fotoğraflar yer alıyor. Her bir karede, gözaltında kaybedilmiş insanların vesikalık ya da arşivden alınmış fotoğrafları bulunuyor. Çoğunun altında “Gözaltında kaybedildi” ifadesi dikkat çekiyor. Bazılarında kayboldukları tarih, bazı kartlarda ise isimler ve kimlik bilgileri yazıyor. Fotoğrafların üzerine bırakılmış olan kırmızı karanfiller, bu kişilere duyulan özlemi, acıyı ve adalet talebini simgeliyor. Karanfil, aynı zamanda Türkiye'de barış ve yasın da sembolüdür. Görselin tamamı, bir anı mekânı ya da protesto alanı atmosferi taşıyor; yerde dizilmiş portreler ve onların üzerine bırakılan çiçekler, sessiz ama çok güçlü bir çığlık gibi.
Fotoğraf: Ali Dinç / bianet

Halklar birbirini anlamadan, barış içinde bir arada yaşayabilir mi? Mümkün mü bu? Kürt meselesi, Türkiye'nin en temel toplumsal ve siyasal sorunlarından biri.

Bu derin ve çok katmanlı meseleyi anlamak için hem gazetecilik tanıklıklarına hem akademik analizlere hem de edebi anlatılara kulak vermek gerek.

Barış, sadece silahların susmasıyla değil, insanların birbirinin hikâyesine kulak vermesiyle, acılarına saygı duymasıyla ve geçmişin yükünü paylaşmasıyla inşa edilir... Bu niyetle sizler için okuma listesi derledik...

Mezopotamya Ekspresi: Bir Tarih YolculuğuHasan Cemal
Gazetecinin Kürt coğrafyasındaki gözlemleriyle geçmişten bugüne uzanan bir tarih ve kimlik arayışının izleri.

Dağdan İniş: PKK Neden Silah Bırakmalı?Hasan Cemal
Barış sürecinin odağında yazılmış; silahların sustuğu bir geleceğin mümkün olup olmadığını sorgulayan bir metin.

KürtlerHasan Cemal
Röportajlar, gözlemler ve kişisel tanıklıklarla örülü bu kitap, Kürt meselesine dair samimi ve doğrudan bir yaklaşım sunuyor.

Barışa Emanet OlunHasan Cemal
Çözüm süreci döneminde kaleme alınmış, umudu diri tutan yazılarla barışın mümkünlüğüne işaret ediyor.

Kimse Kızmasın, Kendimi YazdımHasan Cemal
Otobiyografik yönü ağır basan bu kitap, hem basın özgürlüğü hem de Kürt sorunu üzerine içten bir anlatı.

Delila – Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlüğü
Kadın savaşçıların iç dünyasını, kimlik arayışını ve dağlarda süren hayatı güçlü bir anlatımla ortaya koyan etkileyici bir günlük.

Kürtler ve Türkler: Birbirini AnlamakAli Bayramoğlu
Toplumsal barışın önündeki engelleri empati ve karşılıklı anlamaya çağıran, diyalog odaklı bir analiz.

Ses Ver Türkiye: Barışa Açılan PencereYavuz Baydar
Barış sürecinde medyanın rolü, kamusal söylem ve sansür üzerine kapsamlı bir değerlendirme.

Rojava: Kürtlerin ZamanıFehim Taştekin
Suriye’deki Kürt özyönetim deneyimini, kadın devrimini ve siyasi dönüşümleri derinlemesine inceliyor.

Barış İçin Akademisyenler ve Kadın MücadelesiAyşe Berktay
Barış talebini akademiyle, feminizmle ve aktivizmle birleştiren etkileyici bir tanıklık.

Kürt Kadınları ve Savaş: Zorunlu Göç, Kimlik, DirenişZozan Pehlivan
Zorunlu göç deneyimleriyle şekillenen kimlik mücadelelerini akademik bir zemine taşıyor.

Kürt Kadın Hareketi: Mücadele, Kimlik, Feminist PolitikalarNecla Acı
Feminist mücadele ile Kürt kimlik mücadelesinin kesişiminde duran güçlü bir çalışma.

The Kurdish Women’s Movement: History, Theory, PracticeDilar Dirik
Kürt kadın hareketini kuramsal ve tarihsel bir çerçevede inceleyen, uluslararası perspektifle yazılmış bir eser.

Kürtler ve Kürt Meselesi Üzerine YazılarŞeyhmus Diken
Barışçıl çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken, sade ve güçlü yazılardan oluşan bir seçki.

Kürtler Üzerine Yazılarİsmail Beşikçi
Akademik cesaretiyle bilinen Beşikçi, Kürt halkının tanınma mücadelesini belgelerle ve tarihsel arka planla sunuyor.

Ben Bir KürdümLeyla Zana
Kürt kadın siyasetinin simge isimlerinden Zana, anılarında barışı, direnişi ve kişisel bedelleri anlatıyor.

Kürt Siyasetinin Mor RengiGültan Kışanak
Kadınların siyasetteki yerini, mücadelelerini ve eşitlik taleplerini içtenlikle aktaran bir anlatı.

Mevsim YasMehtap Ceyran
Kadınların hafızası ve duygularıyla örülü; savaşın gölgesinde büyüyen toplumsal acıları derinlemesine anlatan bir roman.

AnneannemFethiye Çetin
Ermeni Soykırımı’nın ardından kuşaktan kuşağa aktarılan kimlik sırları; Kürtlerle ortak geçmişin hatırlanması açısından da çarpıcı.

MahremElif Şafak
Kadınlık, ötekilik ve bastırılmış kimlikler üzerine katman katman örülmüş bir roman.

Nar ÇiçekleriMehmed Uzun
Edebiyatın barışa nasıl katkı sağlayabileceğini gösteren, Kürt dilinde yazılmış ve halkına adanmış bir roman.

Kırmızı Pelerinli KentAslı Erdoğan
Kent ve beden, şiddet ve direniş arasında salınan; lirik ama bir o kadar politik bir anlatı.

Gülümse Devrimci – Evrim Alataş
Evrensel ve mizahi bir dille yazılmış bu kitap, hem bir kadın yazarın direnişini hem de Kürt gençliğinin hak arayışını yansıtıyor. Evrim Alataş’ın kalemi, Kürt sorununa duyarlılığı ironik ama dokunaklı bir biçimde dile getiriyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

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