TJA kampanya raporunu paylaştı: Her koşul ve şartta mücadele

Tevgera Jinên Azad (TJA), 15 Eylül 2023’te Urfa’da deklare ettiği “Bi Jin jiyan azadiyê ber bi azadiyê ve” (Jin jiyan azadî ile özgürlüğe doğru) kampanyasının sonuç raporunu Mardin Nusaybin’deki bir düğün salonunda yaptığı etkinlikle paylaştı.

TJA aktivisti Eylem Saruca, şunları özetle söyledi:

"* Ekim-2023 ayı boyunca Kürdistan ve Türkiye’nin 24 farklı merkezinde, kimi zaman farklı tarihlerde kimi zaman da eş zamanlı olarak ‘Tecrit ve Özel Savaş Politikaları ile Mücadele’ başlığıyla bir gün özgün kadın, bir gün karma olacak şekilde toplam 48 günlük interaktif eğitim çalışması yapıldı. Özgün eğitimlerde cins bilinci, cins sevgisi, kadın kurtuluş ideolojisi tartışılırken karma eğitimlerde cinsiyetçilik ve erkeklik konuları tartışıldı. Bu eğitimlerde Sayın Öcalan’a uygulanan İmralı Tecrit Rejimi’nin toplumsal alanlara yansımaları derinlemesine açılarak tecrit rejimini kırmanın ve Öcalan’ın fiziki özgürlüğünü sağlamanın en büyük hedefimiz olduğu ve bu bunun da toplumsal kurtuluşumuzu sağlayacak en büyük adım olduğu vurgulandı. Ayrıca bu eğitimlerde özel savaş politikaları ve özel savaş politikaları ile mücadele yöntemleri de açıldı."

"* Kasım-2023 ayı boyunca sokak sokak, kapı kapı gezilerek yüzlerce evde kadın eğitim buluşmaları yapıldı. Bahçelerde, tarlalarda, tekstillerde, sokaklarda kadınlarla bir araya gelinerek ‘Tecrit ve Özel Savaş’ başlıklı eğitim atölyeleri, halk eğitimleri ve mahalle eğitimleri yapıldı. "

"* 22 Ekim 2023 tarihinde Batman’da ‘Özgür Kadın Özgür Sanat’ şiarıyla düzenlenen ‘Kadın Kültür ve Sanat Festivalinin’ ikinci gününde kampanyamız kapsamında ‘Tecrit ve Asimilasyon’ konulu panel düzenlendi. Panelde, tecrit politikalarının dil ve kültür kırımı ile bağı bir kez daha ortaya konuldu. Panelin sonuç kısmında dil üzerindeki yasaklamaların İmralı tecrit rejiminin bir devamı olduğu vurgusu yapılarak başta Kürtçe olmak üzere bütün dillerin eğitim dili olması için mücadeleyi yükseltme sözü verildi."

"* 2023 yılının ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ çalışmaları, kampanya kapsamında örgütlendi. 25 Kasım’ın startı 17 Kasım’da Kızıltepe ve İzmir’de eş zamanlı verilerek hafta boyunca ‘Jin Jiyan Azadi ile 25 Kasım’a Doğru’ şiarı kapsamında Kürdistan ve Türkiye’nin birçok yerinde yürüyüşler, paneller, seminerler, kadın buluşmaları, kadın toplantıları yapıldı. 25 Kasım etkinliklerinde; Rojava’ya yönelik operasyonlar ve cezaevlerindeki siyasi tutuklulara uygulanan tecrit öncelikli gündemlerimiz arasında yer aldı. Ayrıca erkekler tarafından katledilen kadınlar ve suikastlar sonucunda katledilen Kürt kadınlar anıldı, mücadeleleri sahiplenildi."

"* 18 Kasım 2023 tarihinde, TJA’nın da öncülük ettiği Gemlik yürüyüşü yapıldı. Kürtlerin 100 yıllık özgürlük yürüyüşü ve aynı zamanda 25 yıllık tecride karşı direnişi yükseltme yürüyüşü olarak tanımlanan yürüyüşte, başta kadınlar olmak üzere Kürdistan ve Türkiye’nin birçok yerinden yürüyüşe katılan, destek veren ve sahiplenen halkla birlikte tecridi kırma ve özgürlüğümüzü sağlama mesajları verildi. "

(EMK)