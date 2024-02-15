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Yayın Tarihi: 15 Şubat 2024 08:18
 ~ Son Güncelleme: 15 Şubat 2024 08:20
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TBB Başkanı Sağkan İliç'te: Etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmalı

“Bu tür davalarda soruşturma kısmı çok önem arz eder. O sebeple gerçekten bütün sorumluların yargı önünde hesap verebilmesi bakımından etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TBB Başkanı Sağkan İliç'te: Etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmalı
Fotoğraf: AA

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Erzincan, İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde yığın liçi alanındaki çökmenin yaşandığı bölgede gazetecilere açıklama yaptı.

Hukukun işlemesini sağlayabilmeyi öncelediklerini ifade eden Sağkan, "Bunun için çaba gösteriyoruz ancak bugün itibarıyla önceliğimiz ise tabii ki hepimizin olduğu gibi 9 canımızın sevdiklerine kavuşabilmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Erzincan Barosuyla avukatlık hizmetlerini yürütecekler

Sürecin takipçisi olacaklarını belirten Sağkan, Erzincan Barosuyla mağdur ailelerin avukatlık hizmetlerini yürüteceklerini anlattı.

Soruşturma kısmının önemli olduğunu vurgulayan Sağkan, "Bu tür davalarda soruşturma kısmı çok önem arz eder. O sebeple gerçekten bütün sorumluların yargı önünde hesap verebilmesi bakımından etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz. Bunun takipçisi olacağız ancak şu anda kamuoyu ve bizimle paylaşılan çok net bir bilgi yok. Soruşturmanın selameti bakımından bu şekilde yürütülmesi uygun görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

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(AS)

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