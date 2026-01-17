ENGLISH KURDÎ
ANALİZ
YT: Yayın Tarihi: 17.01.2026 00:00 17 Ocak 2026 00:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.01.2026 00:00 17 Ocak 2026 00:00
Okuma Okuma:  2 dakika

Tarafsız değiliz, hak temelliyiz

Haber yazmaya dair önemli şeyler öğrendim ama dikkatimi en çok çeken şuydu: dil. bianet, hak temelli bir çizgide mücadele yürütmeyi amaçlıyor ve dil konusunda, burada emek verenler kendi aralarında da besleyici tartışmalar yapıyorlar.

Tarafsız değiliz, hak temelliyiz

bianet’te staj yapmak hem büyük bir şanstı hem de bir emek süreciydi benim için. Buraya dahil olmak da burada çabalamak da. Çünkü bianet’e girmeden önce mecburi olarak aldığım 6 aylık militarist zehirden kurtulmak ve emeğimi istediğim yolda değerlendirmek için ilaç arayışındaydım. Bu konuda çabaladım ve çabam hep sürecek elbette. Alternatif medya kuruluşlarıyla, sivil toplum alanıyla ve hak savunucularıyla daha sık ve yakın temas kurmam gerektiğini biliyordum.

bianet, ilk duraklarımdan birisiydi. Öncelikle Temel Gazetecilik ve sonrasında da Çocuk Odaklı Habercilik atölyelerine katıldım. Atölyeler beni heyecanlandırmıştı ve hem kurum olarak burada hem de çizgi olarak bu motivasyonla emek vermeyi istediğimi fark etmiştim. Atölyelerden staj sürecine uzanan süreç benim için farklı tanışıklıkların da vesilesi oldu. Bu tanışıklıklar; hak savunucuları, kurumlar, bianet’te emek verenler, diğer atölye katılımcıları, parti emekçileri vb. tanışıklıklar şeklinde uzunca giden bir zincir. Bende iletişimin neliğine dair etkili fikirler oluşturdu.

İnce eleyip sık doku ki "hak geçmesin"

Haber yazmaya dair önemli şeyler öğrendim ama dikkatimi en çok çeken şuydu: dil. bianet, hak temelli bir çizgide mücadele yürütmeyi amaçlıyor ve dil konusunda, burada emek verenler kendi aralarında da besleyici tartışmalar yapıyorlar. Bu sebeple alanın dinamikliğini bilen dinamik kişilerle çalışmak bana çok şey kattı. Bir kelimenin kullanımının, bir kısaltmanın habere eklenmesinin ne kadar çok şeyi etkileyebileceğini bu incelikli tartışma ortamlarında daha da iyi gördüm. Bir de hak temelli olmayı değil de farklı amaçları güden medya kuruluşlarının haberlerine baktığımda aradaki farkı çok daha iyi gördüm.

Bir diğer nokta -ki oldukça önemli-, sizin haber için kıymetli görmediğiniz veya vaktinin geçtiğini düşünüp hakkında haber yapmanın gereksiz olacağını düşündüğünüz bir konunun nasıl etkili bir haber içeriğine dönüşebileceğini öğreniyorsunuz. Burada emek verenler, konu seçiminde ilgi alanlarınıza yönelip konu seçmeniz ve o konuyu haberleştirmeniz için size çok iyi bir alan açıyorlar ve yardımcı oluyorlar. Her konu haber malzemesidir ancak nasıl sunduğun, kimlerle görüştüğün, ne kadar derinlikli araştırdığın ve fikri takibini sürdürüp sürdüremediğin o haberin zenginliğini yaratıyor.

Çocuk haklarından emek hareketine, derin yoksulluktan ekolojiye, Filistin direnişinden Karayip bölgesindeki tekne saldırılarına, Etimesgut’tan İtalya limanlarına ulaşmama, daha başka alanlarda ilgimi çeken konularda haberler yazmama ve bunları iyileştirmeme yardımcı oldular. İlgi alanınızla ilgili araştırma yapmak istediğinizi söylediğinizde onu nasıl daha iyi bir habere dönüştürebileceğiniz konusunda size bağlantılar gösteriyorlar.

Haber fikrimi ilk anlattığım haliyle son çıktı hali arasındaki farkın niceliği ve niteliği benim için kıymetli deneyimler ve kazanımlardır. Burada staj yapmanın en güzel yanlarından bir tanesi de kapının kapanmayacağını biliyor olmak sanırım. bianet, güzel deneyimlerin ve tanışıklıkların oluştuğu bir yer oldu benim için.

(ÇTY/AB)

İstanbul
medya haber dil Bianet
Atölye BİA 15-18 Ekim 2025 Temel Gazetecilik Atölyesi katılımcısı. İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Felsefe Bölümü'nde eğitim görüyor. Kent hakkı, yerel...

