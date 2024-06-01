"Şut ve Gol!" kitabı üzerine

*Görsel betimleme: Görsel, bir kitabın kapağını gösteriyor. Kapakta büyük kırmızı harflerle "Şut ve Gol!" yazıyor. Yazının hemen altında daha küçük siyah harflerle yazarın ismi, "Jean-Charles Berthier" yer alıyor. Arka planda pastel renklerde bulutlar, ağaçlar ve bir skor tabelası çizimi var. Skor tabelasında 1:2 yazıyor.

“Felix ve takımı, önceki yıl kıl payı kaptırdıkları birincilik için Ümitler Turnuvası’na hazırlanırlar. Kaptan Isaac, turnuvaya günler kala sakatlanınca moralleri bozulsa da pes etmeye niyetleri yoktur.”

Futbolla aranız nasıl? Bir kadın olarak benim aram orta şekerli diyebilirim. Hayır, hayır kadın olduğum için orta şekerli demiyorum, futbola biraz mesafeliyim diyelim. Kızım ise çok seviyor ama maalesef ki okulda teneffüslerde oynanan futbol karşılaşmalarına erkekler tarafından alınmıyor. Çünkü “Sen kızsın, oynayamazsın,” diyorlarmış. Ama ne gam! Kızlar da erkekler kadar iyi futbol pek tabii oynayabilirler.

"Şut ve Gol!" işte tam da bunu anlatıyor okuyucularına.

Erkeklerden oluşan takımlar Ümitler Turnuvası’nda karşı karşıya gelecekler. Grupta tuhaf isimli bir takım var. Acaba kim bu takım derken bir de bakıyorlar ki uzun saçlı kızlar, ufak tefek kalecileri ve futbol dehası kadın antrenörleri ile salına salına gelen kızlardan oluşan bir takım bu.

Erkekler, kızları önce ciddiye almıyor hatta dalga bile geçiyorlar. Sonra karşılaşmalar başlıyor. Müsabakalar, erkeklerin şaşkın bakışlarıyla ilerliyor. Hatta erkekler korkmaya bile başlıyorlar.

Çünkü, tuhaf isimli bu takımın tüm oyuncuları çok hızlı. Kalecileri, kalenin önünde tam bir pantere dönüşüyor. Savunmaları ise o kadar kuvvetli ki, aşıp da kaleye ulaşmak ne mümkün! Erkekler, kızların futbolu böyle oynayabileceklerine inanmadıkları için kafalarında hemen bir senaryo canlanıyor: “Kızlar kesin hile yapıyor!”

Bazı mesleklerin, işlerin, alanların sadece bir cinse uygun olduğu yanılgısı üzerine güzel bir metin Şut ve Gol! Futbolu sadece erkekler mi oynar? Kesinlikle hayır. Hatta erkeklerin kızlara karşı olduğu bir müsabakayı pekâlâ kızlar üstün bir başarı ile kazanabilirler.

Ödüllü Fransız yazar Jean-Charles Berthier’ın dilimize çevrilen bu romanında okuyucularını mini bir futbol turnuvasına davet ediyor. Erkeklerden oluşan takımlara karşı bir kız takımının nasıl da başardığını, takım ruhunun zaferi nasıl da ateşlediğini, birlik ve beraberliğin önemini okuyucuya her bir kelimede hissettiriyor.

"Şut ve Gol!" küçük okuyuculara cinsiyet eşitsizliğini anlatmak için çok uygun bir hikâye ve Günışığı Kitaplığı’nın marifetiyle raflarda.

Herkese keyifli okumalar dilerim.

Yazan: Jean-Charles Berthier

Türkçe yayın editörü: Müren Beykan

Türkçesi: Azade Aslan

Günışığı Yayınları, 100 Sayfa, Mayıs 2024.

(MT/EMK)