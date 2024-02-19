ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 19 Şubat 2024 11:18
 ~ Son Güncelleme: 19 Şubat 2024 11:31
3 dk Okuma

‘Süper Hayvanlar’ çocuk etkinliklerinin vazgeçilmezi olacak

İthaki Çocuk’un ‘Süper Hayvanlar Serisi’ hayvanları, öne çıkan özelliklerine göre kategorize ederek eğlenceli bir yaklaşımla çocuklara tanıtıyor. Kitapların çizimleri gerçeğe uygun, kullanılan renk paleti ise oldukça ilgi çekici.

Ecem Kodak
Ecem Kodak

Ecem Kodak
Görseli Büyüt
‘Süper Hayvanlar’ çocuk etkinliklerinin vazgeçilmezi olacak

Reina Olliver ve Karel Claes’in yazdığı “Süper Hayvanlar Serisi” son dönemlerde ilgimi en çok çeken çocuk kitaplarının başında yer alıyor. “Süper Hayvanlar Serisi” dört kitaptan oluşuyor: “En İyi Anneler ve Babalar”, “İnşaat Ustaları”, “En Kocamanlar” ve serinin son kitabı olan “En Gürültücüler.” Bu seride okurları, dikkat çekici ve eğlenceli özellikleriyle kategorize edilmiş hayvanlar bekliyor. Steffie Padmos tüm hayvanları aslına uygun bir şekilde resmetmiş. Kitaplar, bilimsel olduğu kadar estetik açıdan da doyurucu. Yumuşak dokulu çizimler, uyumlu renk paletleriyle birleşerek çocukları görsel anlamda da cezbediyor. Ebru Koç Bal’ın çevirisi son derece yalın ve akıcı.

“Süper Hayvanlar Serisi”, çocuklar kadar yetişkinlere de hitap ediyor aslında. Zira içeriğe baktığımda tanıtılan hayvanlara dair pek çok enteresan bilgi edindim. Mesela bir aslanın sesinin sekiz kilometre öteden duyulabildiğini bilmezdim.

“En İyi Anne Babalar”da imparator penguen, tilki, orangutan, palyaço balığı, Karayip flamingosu, kızıl kanguru, Hint bülbülü, kurt ve denizatı; “En Kocamanlar”da zürafa, Komodo ejderi, Afrika fili, dev kalamar, Kanada geyiği, mavi balina, deve kuşu, dev Galapagos kaplumbağası ve su aygırı anlatılıyor. “İnşaat Ustaları”nda kunduz, bahçe örümceği, dokumacı kuşu, termit, leylek, mirket, bal arısı, Japon balon balığı ve köstebeğe yer verilmiş. Serinin son kitabı olan “En Gürültücüler”de yine nokta atışı seçimler yapılmış: Afrika aslanı, horoz, ağustos böceği, eşek, bayağı kurbağa, siyah uluyan maymun, yeşil ağaçkakan, tabanca karidesi ve alaca baykuştan bahsediliyor.

Her kitabın açılışında, anlatılan hayvanın karşılıklı iki sayfayı kaplayan etkileyici çizimi ve kendini tanıttığı kısa bir cümle karşılıyor bizi. Bir sonraki sayfalar “Ben kimim?” bölümüyle devam ediyor. Bu sayfalarda hayvanın ismini, sınıfını, anatomik ve ayırt edici özelliklerini, davranışlarını, doğadaki düşmanlarını, beslenme şeklini, yaşam alanını öğreniyoruz.

Bu seri yaratıcı drama atölyelerinde etkili bir materyal olarak kullanılabilir. “Süper Hayvanlar Serisi” baz alınarak öykü drama, yaratıcı okuma-yazma çalışmaları yapılabilir. Merak edenler için aşağıya küçük bir örnek bırakıyorum.

Bir etkinlik önerisi

Kitaptaki hayvan isimleri küçük kâğıtlara yazılır. Çocuklar gruplara ayrılır ve her grup bir kâğıt seçer. Grup üyeleri seçtikleri hayvanın özelliklerini anlatan kitabı alıp bu hayvanı anlatan bölümü okuduktan sonra bu tanımlamaya uygun bir doğaçlama gerçekleştirir. Bu noktada eğitmen, doğaçlamayı yapılandırarak çocukları yönlendirebilir. Örneğin, sergilenecek doğaçlamanın gün doğumunda gerçekleşeceği, karakterlerden birinin ilgili hayvanın doğadaki düşmanı olacağı, iklim krizi yüzünden kuraklıkla mücadele edilen bir coğrafyada oldukları gibi yönergeler sunabilir. Bir grup doğaçlama yaparken diğer gruplar onları izler ve doğaçlamanın sonunda izleyiciler o grubun hangi hayvanı seçtiğini tahmin ederek, doğaçlama sırasında gözlemledikleri özellikleri paylaşırlar. Bu özellikler tahtaya yazılır. Böylece kitapta anlatılan bilgileri yaşantı deneyimleme yoluyla pekiştirebilir ve hayvanlarla bağ kurabilirler.

Bu seri doğrultusunda hazırlanabilecek daha pek çok etkinlik var elbette. Kitapları okumaya başladığınızda bunu çok net görebilirsiniz. İthaki Çocuk’un “Süper Hayvanlar Serisi”, yaratıcılığı destekleyen, sanatsal ve bilimsel kitaplarıyla çocukları cezbedecek. (EK/AÖ)

bia çocuk kitaplığı ithaki çocuk
Ecem Kodak
Ecem Kodak
tüm yazıları
İstanbul Üniversitesi’nde Su Bilimleri Mühendisliği lisans programını tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi’nde Yeni Medya ve İletişim, Haliç Üniversitesi’nde Sanat Terapisi ve İstanbul Drama Sanat Akademisi’nde Yaratıcı...

İstanbul Üniversitesi’nde Su Bilimleri Mühendisliği lisans programını tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi’nde Yeni Medya ve İletişim, Haliç Üniversitesi’nde Sanat Terapisi ve İstanbul Drama Sanat Akademisi’nde Yaratıcı Drama Eğitmenliği eğitimlerini aldı. Yayıncılık sektöründe çalışıyor, basılı ve dijital medya kanallarında yazar söyleşileri ve kitap eleştirileri de yayımlanıyor. 

Devamını Göster
diğer yazıları
KORAY AVCI ÇAKMAN
"Çocuk edebiyatında günceli devamlı takip etmeniz gerekir"
5 Eylül 2023
"Çocuk edebiyatında günceli devamlı takip etmeniz gerekir"
"Çocuklarla öğrenme yoldaşı olmak önemli"
10 Ağustos 2023
"Çocuklarla öğrenme yoldaşı olmak önemli"
BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI
Yazar Sertbarut: Kitap seçiminde çocuk söz sahibi olmalı
21 Ocak 2023
Yazar Sertbarut: Kitap seçiminde çocuk söz sahibi olmalı
Sayfa Başına Git