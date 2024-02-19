‘Süper Hayvanlar’ çocuk etkinliklerinin vazgeçilmezi olacak

Reina Olliver ve Karel Claes’in yazdığı “Süper Hayvanlar Serisi” son dönemlerde ilgimi en çok çeken çocuk kitaplarının başında yer alıyor. “Süper Hayvanlar Serisi” dört kitaptan oluşuyor: “En İyi Anneler ve Babalar”, “İnşaat Ustaları”, “En Kocamanlar” ve serinin son kitabı olan “En Gürültücüler.” Bu seride okurları, dikkat çekici ve eğlenceli özellikleriyle kategorize edilmiş hayvanlar bekliyor. Steffie Padmos tüm hayvanları aslına uygun bir şekilde resmetmiş. Kitaplar, bilimsel olduğu kadar estetik açıdan da doyurucu. Yumuşak dokulu çizimler, uyumlu renk paletleriyle birleşerek çocukları görsel anlamda da cezbediyor. Ebru Koç Bal’ın çevirisi son derece yalın ve akıcı.

“Süper Hayvanlar Serisi”, çocuklar kadar yetişkinlere de hitap ediyor aslında. Zira içeriğe baktığımda tanıtılan hayvanlara dair pek çok enteresan bilgi edindim. Mesela bir aslanın sesinin sekiz kilometre öteden duyulabildiğini bilmezdim.

“En İyi Anne Babalar”da imparator penguen, tilki, orangutan, palyaço balığı, Karayip flamingosu, kızıl kanguru, Hint bülbülü, kurt ve denizatı; “En Kocamanlar”da zürafa, Komodo ejderi, Afrika fili, dev kalamar, Kanada geyiği, mavi balina, deve kuşu, dev Galapagos kaplumbağası ve su aygırı anlatılıyor. “İnşaat Ustaları”nda kunduz, bahçe örümceği, dokumacı kuşu, termit, leylek, mirket, bal arısı, Japon balon balığı ve köstebeğe yer verilmiş. Serinin son kitabı olan “En Gürültücüler”de yine nokta atışı seçimler yapılmış: Afrika aslanı, horoz, ağustos böceği, eşek, bayağı kurbağa, siyah uluyan maymun, yeşil ağaçkakan, tabanca karidesi ve alaca baykuştan bahsediliyor.

Her kitabın açılışında, anlatılan hayvanın karşılıklı iki sayfayı kaplayan etkileyici çizimi ve kendini tanıttığı kısa bir cümle karşılıyor bizi. Bir sonraki sayfalar “Ben kimim?” bölümüyle devam ediyor. Bu sayfalarda hayvanın ismini, sınıfını, anatomik ve ayırt edici özelliklerini, davranışlarını, doğadaki düşmanlarını, beslenme şeklini, yaşam alanını öğreniyoruz.

Bu seri yaratıcı drama atölyelerinde etkili bir materyal olarak kullanılabilir. “Süper Hayvanlar Serisi” baz alınarak öykü drama, yaratıcı okuma-yazma çalışmaları yapılabilir. Merak edenler için aşağıya küçük bir örnek bırakıyorum.

Bir etkinlik önerisi Kitaptaki hayvan isimleri küçük kâğıtlara yazılır. Çocuklar gruplara ayrılır ve her grup bir kâğıt seçer. Grup üyeleri seçtikleri hayvanın özelliklerini anlatan kitabı alıp bu hayvanı anlatan bölümü okuduktan sonra bu tanımlamaya uygun bir doğaçlama gerçekleştirir. Bu noktada eğitmen, doğaçlamayı yapılandırarak çocukları yönlendirebilir. Örneğin, sergilenecek doğaçlamanın gün doğumunda gerçekleşeceği, karakterlerden birinin ilgili hayvanın doğadaki düşmanı olacağı, iklim krizi yüzünden kuraklıkla mücadele edilen bir coğrafyada oldukları gibi yönergeler sunabilir. Bir grup doğaçlama yaparken diğer gruplar onları izler ve doğaçlamanın sonunda izleyiciler o grubun hangi hayvanı seçtiğini tahmin ederek, doğaçlama sırasında gözlemledikleri özellikleri paylaşırlar. Bu özellikler tahtaya yazılır. Böylece kitapta anlatılan bilgileri yaşantı deneyimleme yoluyla pekiştirebilir ve hayvanlarla bağ kurabilirler.

Bu seri doğrultusunda hazırlanabilecek daha pek çok etkinlik var elbette. Kitapları okumaya başladığınızda bunu çok net görebilirsiniz. İthaki Çocuk’un “Süper Hayvanlar Serisi”, yaratıcılığı destekleyen, sanatsal ve bilimsel kitaplarıyla çocukları cezbedecek. (EK/AÖ)