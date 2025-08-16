"Su" diyen bir Hataylı'nın çığlığı

"Dest-bûsı ârzûsıyla

ger ölürsem dostlar,

Kûze eylen toprağum

sunun anunla yâra su…"

Fuzulî

Suyu şişeleyip satan bir ticari kuruluş akılcı bir sloganla markasını kalıcılaştırarak dillere pelesenk etmişti: "Su, hayattır"

Su, elbette hayattır. Hem de her daim. Çok yakın günlerde Diyarbakır’ın cehennemi sıcağında yaşadığım mekân bölgesine DİSKİ bakım nedeniyle iki gün su verememişti de! Hazırlıksız yakalandığımızdan su yoksunluğunun ne demek olduğunu bir kez daha anlamıştık.

Malum, 2023 depreminin üzerinden Ağustos 2025 itibariyle tam iki buçuk yıl geçmiş oldu. Konut sorununun yanında da su sorunu hiç gündemden düşmedi. Bu haftaki biamag yazıma bir okur konuğumu yerleştirmek istiyorum. Adı bende saklı okurum hayli edebi ve hüzünlü bir mektup yollamış Hatay’ın Defne’sinden.

Mektup şöyle; "Yaşamak sözcüğünün kökü ‘yaş’tır. ‘Yaş’ ise ‘canlılık, tazelik, ıslaklık’ demektir. Bizler 6 Şubat 2023 sabahı gerek gökyüzünün bizi ıslatmasıyla gerekse beton yığınlarının arasından ölmeden çıktığımız için ‘yaş’tık. Fakat o malum sabahtan beri çektiklerimiz yetmezmiş gibi, Hatay’ın özellikle Antakya ve Defne ilçelerinde son aylarda bir yandan elektrik kesintileri ve elektrik kesintilerinin bahane edildiği su kesintileriyle sınanıyoruz. Diğer yandan ‘kuraklık’ bahanesiyle susuzlukla imtihan ediliyoruz. Evet, kuraklık bahane! Zira binlerce yıl önce, teknolojinin, elektriğin olmadığı dönemlerde bu kente ‘kantara’ denilen su kemerleriyle su taşınabilmiş. Fakat günümüzde kentin yönetimini üstlenenler ‘Bir aylık suyumuz kaldı, 20 günlük suyumuz kaldı…’ diyerek adeta bizleri tehdit eder gibi bir misyon üstlenmişler. Evet, tehdit ediyorlar zira suyu çok kullanırsak TOKİ şantiyelerinden rant devşirecek kişiler zarara uğrayacak."

Deprem sonrası yılları kısaca hatırlatayım:

Yıl 2023: Hatay merkezi ‘çadır kent’ten ibaretti. Biz yine buradaydık ve çadırlar su içmezdi.

Yıl 2024: Hatay merkezi ‘Konteyner kent’ olmuştu. Biz yine buradaydık, gariptir ki konteynerler de su istemezdi.

Yıl 2025: Hatay merkezi ‘TOKİ kent’ ya da şöylesi daha doğru ‘şantiye kent’. Biz hâlâ buradayız fakat şantiyeler bizden çok daha fazla su içiyor.

Şimdi görünen şu ki su olmazsa şantiye de olmaz, biz de olmayız. Tercih yapmak gerek ‘şantiye’ mi olsun, ‘biz’ mi olalım? Karar mercii biz değiliz elbet, bunun kararını biz veremeyiz. Aslında tehdit gibi uyarılara bakılırsa karar çoktan verilmiş. Şantiyelere ‘Dur!’ diyen yok, bizler susuzlukla kırılıyoruz.

Olaya bir başka açıdan bakalım, kent yöneticilerinin bizlere ‘20 günlük suyumuz kaldı’ dedikleri gün okulların açılmasına yaklaşık 20 gün kalmıştı. 20 gün sonra su bitmiş (ya da bitirilmiş) olacak, tabii okullar da açılmış olacak. Buyurun bu denklemi çözün. Kitapla, kalemle, okulla ilk defa buluşan minik çocuklarımızın; geleceğimiz olan o pırlanta gibi gençlerimizin içme suyunu betona gömüyorlar.

Beton mu yoksa bu minik çocuklarımız, geleceğimiz olan gençlerimiz mi? Yetki sahiplerine, muktedirlere ne lazım malum ama bizlere yaşamımız, geleceğimiz, doğamız lazım.

Henüz 'Allah’ın rahmeti!' adlandırılması olmadığı dönemlerde bile bu coğrafyada insanlar ilkel yöntemlerle yaptıkları kantaralarla kente su taşıyabiliyordu. Şimdi bunca teknolojiye rağmen kent susuz. Bizler susuzluğa, hastalığa, ölüme sürükleniyoruz. Empati kurun lütfen, çocuklarınızın okulundaki suları inşaata kullandıklarını ve hijyenden yoksun olan evlatlarınızın hastalıkla boğuştuğunu…

Günlerdir feryatlarımızı yetkili birimlere ulaştırmaya çalışıyoruz ancak hiçbir olumlu gelişme, hiçbir çözüm ve hatta hiçbir dönüt yok. Gölgede 50 derece sıcaklığı yaşadığımız şu günlerde, en temel yaşamsal ihtiyacımız olan içme suyumuz rant uğruna şantiyelere gönderiliyor. Bu su bizim, bu su okula yeni başlayan çocuklarımızın, bu su havada kuşun, sokakta kedi köpeğin, toprakta bitkinin suyu. Velhasıl beton, bu saydıklarımdan daha değerliyse kapatın ışıklarınızı, hepimizin betonu bol olsun!”

Efsaneye göre Ravi’ler dermiş ki Hatay’ın Defne’sindeki “Harbiye Şelalesi” tanrı Apollon’un gözyaşlarıymış. Çok yıllar evvel bir Avrupalı beni ademin yolu işte o yemyeşil vahanın içine düşmüş de Apollon’un gözyaşı olarak çağıldayarak akaduran suya bakmış ve hikâye bu ya; “Bu su böyle akar, siz de böyle bakar…” demiş(miş)!

Ee, Harbiye’nin suyu da kurumaya yüz tutmuşsa ağla Apollon ağla gözlerinde yaş kalmışsa eğer…

Evet adeta çığlık çığlığa “Su” diyen mektupla birlikte benden bu kadar. “Su” diyor ya hu “Su…” Daha ne desin…

Hayat bize bir tas su verene “su gibi aziz ol” diyor. Susuz bırakıp “rezil” olacağınıza, su verip “aziz” olun.

"Hawar delal, hawar delal!

Tas’a sipî ava zelal

Te vexwar me got helal"

(ŞD/AB)