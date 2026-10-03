Soykırımın tanıklığında müzik ve politik sorumluluk

Gazze’deki soykırıma karşı müzik endüstrisinden yükselen tepkiler, sanatçıların tavırları kadar konser iptalleri, boykotlar ve dayanışma etkinlikleri üzerinden de tartışılıyor. Bu tartışmalarda dinleyicilerin beklentileriyle müzik sektörünün çalışma koşulları iç içe geçiyor. Sevilen bir sanatçının ne söylediği önem taşırken sözlerinin ardından kimlerin yanında durduğu, hangi sahnelerin ona kapandığı ve hangi ortaklıklarının sürdüğü de dinleyiciyle kurduğu ilişkiyi etkiliyor. Müziği üretenlerle dinleyenler arasındaki bağ, böylece beğeninin ötesinde sorumluluk, tutarlılık ve dayanışma üzerinden yeniden değerlendiriliyor.

Ed Sheeran ile Macklemore etrafında gelişen gerilim, bu ilişkinin yakın tarihli örneklerinden biri. Eylül 2026’da Macklemore’un Filistin’e destek veren konuşmasının ardından Sheeran’ın ABD turnesinden çıkarılması, kararın sorumluluğuna ilişkin bir tartışma başlattı. Sheeran, kararın organizatörden geldiğini ve çözüm bulmaya çalıştığını açıkladı. Ancak turnenin yüzü olan bir sanatçının bu karar karşısında ne ölçüde sorumluluk taşıdığı sorusu yanıtsız kaldı. Aaron Rowe, Beoga, Lukas Graham ve Finneas’ın turne kapsamındaki farklı görevlerinden çekilmesiyle anlaşmazlık, başka müzisyenlerin çalışma ilişkilerini de etkileyen bir dayanışma meselesine dönüştü.

Sahne yalnızca sahne değildir

Bir sanatçının adıyla pazarlanan bir turnede karar yetkisi farklı paydaşlar arasında paylaşılabiliyor. Dinleyici biletini sanatçıyı görmek için alırken konserin gerçekleşmesi organizatöre, mekân işletmesine, sponsorlara ve sözleşmelere bağlı. Bu düzende kamusal sorumlulukla ekonomik yetki aynı elde toplanmıyor.

Macklemore’un turneden çıkarılmasında görünür hâle gelen bu ayrım, Fontaines D.C.’nin 2024’te Filistin’le dayanışma gerekçesiyle Zorlu PSM konserini iptal etmesiyle başka bir yönden ortaya çıktı: Bu kez sanatçılar, sahneye çıkacakları kurumla çalışma ilişkilerini sonlandırdı. Her iki olay da konserin politik anlamının, sahnede söylenen sözlerle birlikte o sahneyi mümkün kılan ilişkilerde oluştuğunu gösteriyor.

Sponsorlar, bu ilişkilerin en görünür aktörlerinden biri. Festival ve konser afişlerinde yer alan şirketler, müzikle özdeşleştirilen yaratıcılık, özgürlük ve kültürel çeşitlilik gibi değerlerden yararlanıyor. Sanatçıların ve dinleyicilerin aynı şirketlerin faaliyetlerini sorgulaması ise bu ilişkinin sınırlarını açığa çıkarabiliyor. Filistin’le dayanışma amacıyla bazı sanatçıların festival programlarından çekilmesinin ardından Barclays’in 2024’te bazı Live Nation festivalleriyle sponsorluk ilişkisini askıya alması, itirazın ekonomik sonuç üretebildiğini gösterdi. Kültüre destek veren kurumların kamusal eleştiriye açık olması, desteğin koşulları kadar önemli. Aksi hâlde müziğin özgürlük iddiası, finansman sağlayanların belirlediği sınırlar içinde kalıyor.

Sevdiğimiz şarkılar, sevmediğimiz tercihler

Dinleyicilerin sanatçılardan farklı beklentileri olabilir. Bazıları için yaşananların soykırım olarak ifade edilmesi veya kınanması yeterliyken başkaları İsrail’de konser vermemeyi, belirli kurumlarla çalışmamayı ya da boykot çağrılarına katılmayı da tutarlılığın koşulu sayıyor.

Radiohead çevresindeki tartışmanın sürmesinde bu ayrım etkili: Thom Yorke’un Netanyahu yönetimine yönelik eleştirileri, grubun geçmişte Tel Aviv’de konser vermesine ve Jonny Greenwood’un İsrailli müzisyenlerle iş birliğine yönelik itirazları ortadan kaldırmıyor. Fontaines D.C.’nin İstanbul’daki mekân tercihi ve Sheeran’ın turnesinden çekilen müzisyenlerin kararları da aynı soruyu gündeme getiriyor: Politik görüş, çalışma hayatında hangi davranışlara dönüşüyor?

Hayal kırıklığının şiddeti de müzikle kurulan bağın niteliğiyle ilişkili. Bir şarkı, dinleyicinin hayatında sanatçının öngörmediği anlamlar kazanabilir; yalnızlıkla baş etmenin, otoriteye itiraz etmenin ya da başkalarıyla yakınlık kurmanın aracına dönüşebilir. Radiohead’in müziğindeki yabancılaşma duygusuyla veya Pink Floyd’un tahakküm eleştirisiyle kurulan ilişki, bu nedenle bir eğlence tercihinin ötesine geçer.

Üstelik bir grubun ortak adı, üyeleri arasındaki farklılıkları örtebilir. Roger Waters’ın Filistin konusundaki tutumunu Pink Floyd’un bütün üyelerine atfetmek, dinleyicinin belleğindeki bütünlüğün gerçek hayatta da sürdüğünü varsaymak olur. Waters ile David Gilmour’un ilişkisi, Filistinli çocuklara destek için 2010’da birlikte sahneye çıkmalarını da yıllar içinde derinleşen anlaşmazlıklarını da içeriyor.

Politik tutumun müzikle ilişkisi açıklamalarla sınırlı değil. Macklemore’un “Hind’s Hall”u Filistin dayanışmasını doğrudan şarkının konusu yaparken Fontaines D.C.’nin konser ekranlarına taşıdığı soykırım karşıtı mesajlar, mevcut repertuvarın dinlendiği bağlamı değiştiriyor. Kneecap’in Coachella sahnesindeki müdahalesi de konserin görsel olanaklarını aynı amaçla kullanıyor.

Damon Albarn’ın bir Gorillaz konserinde yaptığı kısa çağrı, bu ilişkinin ahlaki boyutunu öne çıkarıyor: “Asla tarafsız kalmayın.” Sanatçının Eylül 2026’da Filistin bayrağıyla dile getirdiği bu söz, dinleyiciyi de tutum almaya davet ediyor.

Kimin konuşma bedeli daha ağır?

Temsil meselesi bu nedenle önemli. Tartışma bütünüyle uluslararası yıldızların ne kadar cesur davrandığı etrafında döndüğünde, Filistinli müzisyenlerin deneyimleri geri planda kalabiliyor. Filistinli Kanadalı şarkıcı Nemahsis’in, Gazze üzerine paylaşımlarından sonra plak şirketiyle yollarının ayrıldığını anlatması, sanatçıların eşit koşullarda söz almadığını hatırlatıyor.

Geniş bir dinleyici kitlesi, birikmiş gelir ve güçlü mesleki ilişkiler belirli bir hareket alanı sağlayabilir. Kariyerinin başındaki veya ayrımcılıkla karşılaşan bir müzisyen açısından aynı tutum, üretime devam etme imkânını tehlikeye atabilir. Dayanışmanın etkisi, bu farklılıkları gözeterek sesini duyurmakta zorlananlara ne kadar alan açabildiğine de bağlı.

Sanatçılardan politik sorumluluk beklerken bu eşitsizliği hesaba katmak, dayanışmanın nasıl kurulacağını da değiştirebilir. Massive Attack ve Brian Eno’nun da yer aldığı, Filistin konusunda konuşan müzisyenlere yönelik baskılara karşı oluşturulan girişimlerle Sheeran’ın turnesinden çekilen isimlerin tavrı bu noktada birbirine bağlanıyor.

Dayanışma bir sonraki konseri mümkün kılıyorsa

Dinleyicinin rolü de bu noktada genişliyor. Konser bileti almamak, yardım kampanyasına katılmak, doğrudan albüm satın almak veya baskı altındaki bir sanatçının etkinliğine gitmek farklı sonuçlar üretebilir. Fontaines D.C.’nin Bohemian FC ile hazırladığı ve satışından elde edilen kârın bir bölümü Filistinlilere tıbbi yardım için ayrılan forma, hayranlığın somut desteğe dönüşebileceği araçlardan biri.

Politik tutumun sanatçı için yeni bir pazarlama değerine dönüşme ihtimalini de gözetmek gerekiyor. Bir dayanışma mesajının geniş kitlelere ulaşması, onun samimiyetsiz olduğu anlamına gelmez. Ancak değerlendirme yalnızca açıklamanın topladığı beğeniye dayanırsa mesajın somut sonuçları gözden kaçabilir.

Gazze’deki soykırım ve savaş suçları karşısında müzik dünyasının tutumunu değerlendirirken bu ilişkilerin tamamına bakmak gerek. Bir sanatçının açıklaması tartışmayı başlatabilir; açıklamanın kalıcı etkisi ise ardından değişen çalışma koşullarında ve kurulan dayanışmada ortaya çıkar. Sanatçının kendi sözünü söyleyebilmesi, dinleyicinin buna karşılık verebilmesi ve ekonomik gücü elinde tutanların eleştiriye açık olması birbirini tamamlayan koşullar. Sahnedeki bir cümlenin ardından konserini, gelirini veya çalışma arkadaşlarını kaybeden kişinin yalnız bırakılmaması, müziğe atfedilen özgürlüğün gündelik karşılığıdır. Dayanışma, bir sonraki konserin de yapılabilmesini sağladığında süreklilik kazanır.

Dinleme önerisi

(ECS/NÖ)