Soruların nasıl sızdığını Milli Eğitim de bilmiyor

15 Haziran 2025 günü 1 milyon 10 bin 916 öğrenci Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için ter döktü. Üç saat süren sınav birçok öğrenci için geleceğe atılacak önemli bir adım. Belki bir belki iki yıl süren zorlu hazırlığın final gününde onlar soruları çözmeye çalışırken bir whatsapp grubunda soruların ve yanıtların paylaşılması akıllara bir çok soru getirdi.

Güvenli alanda tutulması ve hiçbir şekilde sınav alanı dışına çıkartılmaması gereken soruların nasıl olup da internet üzerinden paylaşıldığı açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önce sınavın sorunsuz şekilde yapıldığı söyledi, sonra ise soruların paylaşıldığını kabul etti, 29 kişi hakkında soruşturma açıldığını açıkladı. Ancak yine de sorular havada kaldı.

Bir zamanlar kamudan bilgi alabilmek için bir araç olarak işlevsel olan ancak hızla bu özelliğini yitiren "Bilgi Edinme Hakkı'mı kullanmak için CİMER üzerinden başvuru yaptım. En azından benim yanıt bulamadığım soruları yönelttim. 16 Temmuz günü elektronik ortamda:

"2025 yılında yapılan Liselere Giriş Sınavı sonrasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sorularının sınav bitmeden WhatsApp grubunda paylaşıldığı skandalını doğruladı. Bakan Tekin sınavın güvenliğini riske edecek hiçbir durum olmadığını açıkladı.

1. Sorular kim tarafından ve ne şekilde paylaşıldı?

2. Paylaşan kişi hakkında ne işlem yapıldı?

3. Whatsapp grubu öncesinde farklı bir paylaşım yapıp yapmadığı araştırıldı mı?

4. Sorular ne şekilde güvenli alan dışına çıkartıldı?" sorularını ilettim.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yanıtı yine elektronik ortamda iletildi. Yanıtta, "Sayın Başvuru Sahibi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiştir. Başvurunuzda belirttiğiniz konuları içeren bilgilendirme basın açıklaması yoluyla yapılmış olup https://www.meb.gov.tr/basin-aciklamasi/haber/37760/tr linkinde yer almaktadır. Bilgilerinize sunulur." yazılıydı.

Yanıtı okuyunca hemen linkte yer alan açıklamayı okudum. "LGS Sonuçlarına Yönelik Kamuoyunu Yanıltıcı İddialarla İlgili Açıklama" başlıklı açıklama 12 Temmuz tarihinde yapılmış. Bir gazeteci olarak endişe ettim, "bakanlığın yaptığı açıkılamayı atlayıp aynı soruları bir kez daha mı sordum" diye düşündüm.

Ama yok açıklamada "2025 Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde yurt içinde ve yurt dışında öğretmen ve idarecilerimizin yoğun özverisiyle sorunsuz gerçekleştirilmiştir." ifadesi yer alıyor. Bırakın güvenlik açığının nereden kaynaklandığına yanıt vermek "sorunsuz" bulmuşlar.

Whatsapp grubunda yapılan paylaşım öncesinde başka yerlerde de paylaşıldı mı sorusuna karşılık "Bu önemden hareketle mesnetsiz, tutarsız ve iftira dolu tüm bu iddiaları ileri sürenleri bir kez daha empati yaparak duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Bu iddialarla ülke gündemini meşgul ederek çocuklarımızın duygu ve beklentileri üzerinden siyaset yapmanın ve çıkar elde etmeye çalışmanın vicdani ve ahlaki yönünü bir kez daha düşünüp değerlendirmelerini tavsiye ederiz." deniliyor.

Anlaşılan o ki soruların yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı'nda da yok. O nedenle sorulara yanıt veremediler. Akla gelen bir diğer olasılık ise gerçekten bu yaşanan durumu sorun olarak görmüyor olmaları.

Kıssadan hisse bir kez daha bilgi edinme hakkımdan mahrum kaldım, bilgi edinemediğim için sizlere de bilgi veremiyorum. Böylelikle sizler de haber alma hakkınızdan mahrum kalacaksınız.