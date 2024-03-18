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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 18 Mart 2024 11:17
 ~ Son Güncelleme: 18 Mart 2024 11:24
2 dk Okuma

Sonsuza kadar Dostum RamTamTam

Almanyalı yazar/çizer Helme Heine’ın kaleme aldığı ve resimlediği Dostum RamTamTam hayalperest bir çocuk ve köpeğinin kalpleri ısıtan dostluğunu konu alıyor.

Yağmur Karagöz
Yağmur Karagöz

Yağmur Karagöz
Görseli Büyüt
Sonsuza kadar Dostum RamTamTam

“Her akşam uyumadan önce atımı eyerler ve birçok maceranın hayalini kurduğum bir dünyaya doğru yolculuğa çıkardım.”

Düşlerinde her gün farklı farklı maceralara atılan hayalperest bir çocuk, günün birinde kuyruğunu sallayarak ve soğuktan titreyerek kapısına gelen bir köpek sayesinde kendini gerçek bir maceranın içinde bulur.

Sevgi, dostluk ve fedakârlık temaları üzerine kurulan Dostum RamTamTam, Heine’ın sulu boya çizimleri ile bizi iki farklı türden arkadaşın masalsı yolculuğuna ortak ediyor. Ay çıkınca birlikte uluyorlar, define bulmak için toprağı beraber kazıp, günü gelince uçarak gecenin içinden geçip yıldızlara uzanıyorlar. RamTamTam’ın gün gelip gidişiyle bile ortak maceraları bitmiyor, anılarda yaşamaya devam ediyor. 

Eser, bize bir çocuğun gözünden dostların birlikte geçirdikleri zamanın önemini, dostluğun sonsuzluğunu ve değerini anlatıyor; aslında çoğumuzun çocukken fark edip unuttuğumuz bu gerçekleri hatırlatıyor. Bir çocuğun dostluğun gücüyle yalnızlığını yenmesine, dostuna sıkı sıkı sarılışına ve günün sonunda veda vakti geldiğinde gösterdiği metanete tanık olmamızı sağlıyor.

helme heine dostum ramtamtam

Anılarda yaşamaya devam ediyor

RamTamTam, iki dostun dolu dolu yaşamına olduğu kadar, ölüme de yer veriyor. Hikâye okuyucularına ölümün yaşamın doğal bir parçası olduğunu ve bir gün karşımıza çıkacağını naif bir şekilde aktarıyor.

İthaki Çocuk aracılığıyla Türkçeye kazandırılan Dostum RamTamTam; bir dostu anılarda yaşatmak, birlikte geçirilen zamanın değerini bilmek üzerine uzun uzun düşündüren, her yaştan çocuğun okuyabileceği kıymetli bir eser. (YK)

Kitap: Dostum RamTamTam
Yazar/Çizer: Helme Heine
Çevirmen: Saime Genç
Yayınevi: İthaki Çocuk
Okuma Yaş Grubu: 6 yaş ve üzeri

BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI helme heine dostum ramtamtam ithaki çocuk
Yağmur Karagöz
Yağmur Karagöz
[email protected] tüm yazıları

Gazeteci / Sosyal Medya Editörü, Bisiklet Elçisi. Mayıs 2018'den bu yana bianet'te çalışıyor. 

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