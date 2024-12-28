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Yayın Tarihi: 28 Aralık 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 28 Aralık 2024 01:02
3 dk Okuma

Sinemanın da yüz akı, mücadelenin de: Nur Süer

Sinemanın doğmalarına karşı yeni doğumlar yaparak, putları, klişeleri kırarak destek verirken sinemanın zaman kavramıyla alay edecek cesarette ve ferasette bir kadındır.

Hüseyin Bul

Hüseyin Bul

Hüseyin Bul

Görseli Büyüt
Fotoğrafta yedi kişilik bir grup yer almakta. Grup üyeleri farklı yaşlarda ve çeşitli kıyafetler giymiş durumda. Ortada yer alan beyaz bluzlu bir kadın, elinde bir ödül tutuyor ve gülümseyerek kameraya bakıyor. Kadının solunda, kırmızı kareli gömlek giymiş ve diğer bireylerden daha uzun boylu bir erkek duruyor. Diğer kişilerin bir kısmı birbirine sarılmış ya da yakın şekilde poz vermiş durumda. Arka planda bir pano yer alıyor; üzerinde “İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek” ve “İnsan Haklarıyla İnsan” gibi ifadeler içeren yazılar ve afişler yer alıyor. Bu görüntü, insan haklarıyla ilgili bir etkinlik veya ödül törenine katılan bir grup insanın dayanışma ve kutlama anını yansıtıyor.
Fotoğraf: PİRHA

Cemal Süreya’nın 99 Yüz kitabındaki insan antolojisine yaklaşabilmenin bir denemesidir bu, ne kadar başarılı olurum emin değilim.

Doğan Hızlan’ın ‘yergide ve övgüde aynı ustalığı gösterdiği edebi dengeyi kurabilmiş’ dediği çizginin yanından geçebilirsem ne mutlu bana. Çıktığım yolun ne kadar zorlu geçeceğinin farkındayım. O zorluk daha çok insanları kırmadan, üzmeden az da olsa farklı bir pencereden gösterme çabası benimki.

Sanatçı denilince aklınıza ne geliyorsa her yönüyle içini dolduran birinden bahsediyorum. Halkının, ülkesinin, dünyanın bütün sorunları üzerine elinden ne geliyorsa yapmak için bir dakika bile düşünmeyen, en önde yürüyen biri. Barikatları yıkmak için gerekirse yumruklayıp tekmelemekten çekinmeyen kortejlerin dikenli gülü. Yeni yetme starların kırmızı halıda yürürken kırmızı halının kendisine tahsis edildiğini düşünüp şımaranlardan değil.

Gerekirse köşesi kıvrılan halıyı kendi elleriyle düzeltebilecek tevazuda ve bunu yaparken gocunmayacak emek bilincine sahip biri.

Oscar yolcusu kalmasın

1984 yılında Erden Kıral’ın yüzüne ayna tutması sayesinde ünü dışarı taştı. Aynadaki yansımayı gören Xavier Koller kolları sıvayıp Yabancı Dilde En İyi için Oscar’la tanıştırdı. Aslında onu herkes Uçurtmayı Vurmasınlar’da İnci olarak biliyordu. Türkiye sinemasının inci gibi parlayan yıldızı Nur Sürer. Siyasi duruşunun gölgesi hiçbir zaman emeğin, emekçinin uzağına düşmedi. Politik bilincinin filizlerini Sarp Kuray’la attı demek kendisine haksızlık olacağı gibi eril bir hegemonyaya teslim anlamına da gelebilir ki bu, ağzının kenarına yerleştirdiği çiçek gibi gülüşüyle bize ve bu niyetlilere gülüp geçer.

Sinemadaki kırmızıçizgisini omurgasıyla belirleyen Nur Sürer, Yılmaz Güney’e çamur attıklarında, Yılmaz Güney üzerinden prim devşirmeye kalktıklarında ikirciksiz ağızlarının payını vererek kıblesini, rotasını şaşıranlara gününü kurtaracak yeni adres gösterecek kadar vefalı bir sinema emekçisidir. Sinemanın solundan ayrılmayan, sektöre soldan bakan, bir yaprağın solup kurumasına bile dayanamayacak kadar duygusaldır.

Her daim genç

İp üstünde yürüyen Türkiye sinemasını dengede tutmak için iki kolunu aynı uzunlukta açarak yelpazeyi genişleten gayretli, çalışkan ve bir o kadar da tecrübeli biri Nur Sürer. Tecrübesini yüzündeki çizgilerden, el attığı her projeden başarıyla çıkmasından görmek mümkün.

Bazen sinemanın mutaassıplığına bazen düz çizgisine bazen de önyargılarına müdahale ederek yeni yollar, kanallar, rotalar oluşturmada tecrübesinden faydalanmışlığı vardır Türkiye sinemasının. Sinemanın doğmalarına karşı yeni doğumlar yaparak, putları, klişeleri kırarak destek verirken sinemanın zaman kavramıyla alay edecek cesarette ve ferasette bir kadındır.

Sinemaya kattıklarıyla Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülmesi belki kariyerine baktığımızda çok da sürpriz olmayabilir fakat yetmiş yaşındaki bir kadına En İyi Kadın Oyuncu Ödülü verildiğinde şöyle durup biraz düşünürsünüz. Yaşı yetmiş işi bitmiş diye aklınızdan geçen önyargınızı paramparça edebilir.

Nur Sürer ismini duyduğunuzda her şeye hazırlıklı olmalısınız; bir bakmışsınız ki sinemanın en karanlık yerinde elinde meşaleyle üzerinize yürür, bir bakmışsınız ki Galatasaray Lisesi önünde Cumartesi Anneleriyle kol kola ceberut yönetime karşı göksünü gere gere yürür, bir bakmışsınız ki elinde Pazar poşetleriyle mahallenizin tontiş annesi gibi evine gider.

Yeşilçamdan kalkan tramvayın Hollywood durağında karşılanan yolcusu.

(HB/EMK)

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İstanbul
Nur Süer cumartesi anneleri biamag cumartesi insanları
Hüseyin Bul
Hüseyin Bul
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İlk siyasi polisiye romanı "Kar Suyu"nun (2012) ardından ikinci romanı "Paralel Cinayetler"i (2016) yayınladı. Varlık, Notos, Kitap eki, gazete Duvar, Edebiyathaber, Edebiyat burada, Kitap24, Birgün...

İlk siyasi polisiye romanı "Kar Suyu"nun (2012) ardından ikinci romanı "Paralel Cinayetler"i (2016) yayınladı. Varlık, Notos, Kitap eki, gazete Duvar, Edebiyathaber, Edebiyat burada, Kitap24, Birgün Kitap, Bianet ve birkaç dergi ve gazetede kitaplar ve sinema üzerine eleştiri, öykü ve şiirleri yayımlandı. DİSK’e bağlı Gıda-İş sendikasının 2016 yılında düzenlediği Emek Direniş öykü ödülüne değer görüldü. "Gölge" adında bir de öykü kitabı var. POYABİR üyesi, İzmir’de yaşıyor.

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