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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 5 Haziran 2024 16:44
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2024 16:47
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'Sessiz Dans', sessiz bir çığlık

Aynur Özbakır’ın objektifinden yansıyan “Sessiz Dans”, işitme engelli genç bir kadının İstanbul'un gürültülü sokaklarında ve duyarlılıklarını yitirmiş bir dünyada dans ederek hayata nasıl tutunduğunu anlatıyor. Belgesel, 8 Haziran’da İstanbul Pera Müzesi’nde gösterilecek.

Aysel Kılıç
Aysel Kılıç

Aysel Kılıç
Görseli Büyüt
'Sessiz Dans', sessiz bir çığlık

İşçi filmleriyle tanıdığımız yönetmen Aynur Özbakır, yıllar sonra beyaz perdeye sessizce döndü. Özbakır'ın yönetmenliğini üstlendiği ve kurgusunu yaptığı "Sessiz Dans" belgeseli, işitme engelli bir balerin olan Eda Tavacı'nın yaşamına odaklanıyor.

“Sessiz Dans”, Eda Tavacı'nın müzikle, insanlarla ve bedeniyle kurduğu sıra dışı ilişkiyi izleyicilere sunuyor. Türkiye'nin ilk işitme engelli balerinini merkeze alarak, gürültüye, yerleşik alışkanlıklara ve sağırlığa karşı dans ederek hayata tutunan genç bir kadının hikâyesini anlatıyor.

Eda'nın baleye olan tutkusu, zorluğa rağmen dans etme isteği ve bu süreçte yaşadığı duygu yoğunluğu, onun kişisel gelişimi ve hayatta kalma çabasıyla özdeşleşiyor. Hayaliyse, metropol keşmekeşinde kadına yönelik şiddetin karanlığında kendi sesini bulmak ve başkalarına ilham vermek.

Belgesel,  aynı zamanda yönetmenin kendi geçmişine ve işitme güçlükleriyle mücadele etmiş olmasına dayanıyor.

Eda'nın hikâyesi, hem kendi geçmişime hem de onun duyamayan bir birey olarak yaşadığı zorluklara yakından tanıklık etmiş olmama dayanıyor. İşitme sorunlarıyla boğuşmuş bir insan olarak, kendi çocukluğumdan aldığım izler ve hayalimin peşinden koşma arzusu beni bu projeye yönlendirdi.”

Dans evrenseldir…

Eda’nın yaşam mücadelesini ve başarısını mercek altına alan yönetmen filminde, işaret dilinin önemi, dil engeli ile başa çıkma çabaları ve bir dil ayrılığına dikkat çekiyor. Film ayrıca, işitme engellilerin çoğu zaman anlaşılamama ve yalnızlık hissiyle baş başa kaldığına da işaret ediyor. “Sessiz Dans”, dansın evrensel bir dil olduğunu ve engellerin, bir insanın hayatını anlama ve paylaşma konusundaki yeteneğimizi sınırlamadığını anlatıyor.

Özbakır’ın 2017’de senaryosunu yazdığı ve 2019’da çekimlerine başladığı filmde, Covid-19 salgınının Eda’nın hayatına etkilerini görmek de mümkün. Özbakır, “Her ne kadar çekimlerde planlanan gibi ilerleyememiş olsak da bu durum filmi daha gerçekçi ve duygusal bir hale getirdi” diyor.

8 Haziran’da Pera Müzesi’nde

“Sessiz Dans” belgeseli, Documentarist 17. İstanbul Belgesel Günleri kapsamında 8 Haziran Cumartesi günü, saat 17.00’de yönetmen Aynur Özbakır’ın katılımıyla İstanbul Pera Müzesi’nde gösterilecek.  

41 dakikalık bir süresi olan belgesel, Türkçe ve işaret dili dillerinde sunuluyor.

Yaşama karşı dik duruşuna, mücadeleci karakterine ve başarılarına yakından tanıklık ettiğim Aynur Özbakır’ın yoğun iş temposu ve günlük koşturmacanın içinden sessizce çektiği film, sessiz çığlıkların sesi olacak gibi.(AK/AÖ)

sessiz dans aynur özbakır
Aysel Kılıç
Aysel Kılıç
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