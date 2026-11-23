Sayın Başkan,

Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay TBMM kayıtlarında “Milletvekilliği Sona Erenler” bölümüne alınmıştır.

Üç yıl önce utancımıza tanık olmaya çağırmış ve 30 Ekim 2023 tarihinde ilk açık mektubumuzu yazmıştık.

Meclis Başkanı'na açık mektup

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,

27 Ekim 2023 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Meclis Başkanlığının 2024 yılı bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlamıştınız.

Milletvekili seçilmiş Şerafettin Can Atalay hakkında TBMM’nin tavrının çok açık olduğunu vurgulayarak, mecliste milletvekillerinin ant içme gününde Can Atalay'ın ismi okunarak milletvekili listesinde olduğunun TBMM kayıtlarına geçirildiğini, özlük haklarının verildiğini, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi olarak seçildiğini anlatmıştınız.

Çok doğru söylemiştiniz gerçek böyleydi.

Bugün değişmeyen bir gerçek daha var Sayın Başkan…

Meclis üyesi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 4 yıl 6 aydır özgürlüğünden yoksundur ve hapishanede tutulmaktadır.

Siz Meclistesiniz! Ş. Can Atalay hala hapiste… Gerçek bu!

Anayasa Mahkemesi 25.10.2023 tarihli Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkındaki Genel Kurul kararıyla (B.B. 2023/53898) Anayasa'nın 67. Maddesindeki seçilme ve siyasi faaliyette bulunma, Anayasa'nın 19. Maddesindeki kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasanın 153’üncü maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

Anayasa Mahkemesinin hiçbir kararı yargı organları tarafından uygulanmadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir şey yapmadı. Açık mektup üzerinden üç yıl geçti. Yasama organı üyesi hala hapiste! Meclis kayıtlarına göre de üyeliği düşenler arasında…

Sayın TBMM Başkanı;

Anayasa Mahkemesi ne karar verirse versin! Yasama organını bağlamıyor(muş).

27 Ekim 2023 günü gecesi, TBMM Başkanı olarak Mecliste şöyle söylediniz:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisini mahkeme yerine koyup Can Atalay'ın kararıyla ilgili bir mahkeme kararı çıkartması herhalde düşünülemez, böyle bir şey beklenemez. Meclis Başkanı olarak şunu yaptım. Daha önce yaşanan durumlarla karşılaşmamak için 28 Eylül 2023'te Yargıtay kararı onadı ve bu karar hemen bir gün sonra TBMM'ye gönderildi. Ben bugüne kadar bu kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Genel Kurul'a sevk etmedim. Anayasa Mahkemesi'nin kararı ortadadır. Anayasa Mahkemesi kararından sonra herhalde ilgili mahkeme de kararını verecek ve Meclis de gereğini yerine getirecektir."

Yanıldınız Sayın Başkan… Dediğiniz gibi olmadı!

Bizler herhalde uygularlar diyorduk, yanılmışız.

Hiçbir yargı organı Anayasa Mahkemesi kararlarından hiçbirini uygulamadı.

Üç yıl önce ilk mektubumuzda mahkeme yerine geçmenizi istememiştik, isteyemezdik.

Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama organıdır. Yargı organı veya mahkeme değildir.

Bir üyeniz hapistir; Can Atalay’a oy verenlerin ve onu seçenlerin seçme hakkı hapistir.

Yargı; insan haklarını, demokrasi ve adaleti korumak zorundadır. Aksi oldu!

Sayın Meclis Başkanı…

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyenizi ceza infaz kurumundan salıvermediler, infazını durdurmadılar, Meclis çalışmasına katılmasını sağlamadılar ve yeniden yargılama taleplerini kabul etmediler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanısınız!

Sayın Başkan,

Meselemiz ve talebimiz sadece milletvekilinin tahliyesinden ibarettir değildir.

“Demokrasinin ve yargı kararlarının hiçe sayıldığı bir hukuk düzeninde, her şeye rağmen; insan haklarıdır, adalettir, hukuktur, demokrasidir, herkesin seçme ve seçilme hakkıdır, herkesin kişi özgürlüğü ve güvenliğidir, siyasal demokratik rejimdir asıl derdimiz ve talebimiz…”

İşte bu yüzden Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması tam bir utançtır.” demiştik…

Böyle demiştik! Acaba bu üç yıl içinde Yasama organı ne yaptı?

Sayın Başkan ….

Genel Kurul’da yoktunuz. Sizin yerinize Başkanvekiliniz Genel Kurul oturumunu yönetiyordu…Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 30/1/2024 tarihli 54. Birleşiminde Ş. Can Atalay’ın milletvekilliğinin “düşürüldüğü” protestolar arasında duyulabildiği kadarıyla ve eğer duyulduysa Meclis kürsüsünden seslenildi.

Anayasa Mahkemesine milletvekilliğinin düşürülmesine dair “Meclis” işlemine itiraz ettik.

Anayasa Mahkemesi (ve sonra AİHM) verdiği kararıyla TBMM Genel Kurulunda Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlem tesis edilmesinin “fiilî (de facto) bir durum” olduğunu saptadı. Böyle bir fiili durumu “hukuken var olmayan işlem” olarak değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi Hatay Milletvekili Şerafettin Can ATALAY’ın milletvekilliğinin düşmesinin “yok hükmünde olduğunu” tespit etti.

İtiraz üzerine; Anayasa Mahkemesi 22/2/2024 tarih, E. 2024/43 ve K. 2024/65 sayılı kararında Hatay Milletvekili Şerafettin Can ATALAY’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespitine ve Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca işlemin iptali talebi hakkında karar verilmesine dahi yer olmadığına karar verdi. Çünkü; işleminiz yoktu.

Sayın Başkan…

Anayasa Mahkemesinin bu kararını kuşkusuz biliyorsunuz!

Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi beş gün önce karar verdi…

AİHM İkinci Dairesi 17 Kasım 2026 tarihli Şerafettin Can Atalay / Türkiye Davası (Başvuru no. 11503/24) davasında bir karar verdi. Tam olarak “yok” hükmünün neden yok olduğunu anlatıyor.

Adımızı bildiğimiz gibi biliyoruz. Yargı bu kararı uygulamayacak. Önce kesinleşmedi diyecek sonra AİHM temyiz mahkemesi değildir diyerek reddedecek… Ne diyelim?

Söz bitiyor, yargı bitiyor, adalet bitti, bitiyor…

AİHM; Hatay Milletvekili Şerafettin Can ATALAY ile ilgili kesinleşen bir hükmün varlığından söz etmenin hukuken mümkün olmadığını ve Anayasa Mahkemesinin ihlal kararlarının bağlayıcı olduğunu şöyle hatırlatmaktadır:

“22. Diğer yandan Anayasa Mahkemesinin 25/10/2023 tarihinde verdiği hak ihlali kararı sonrasında Hatay Milletvekili Şerafettin Can ATALAY ile ilgili kesinleşen bir hükmün varlığından söz etmek hukuken mümkün değildir. Anayasa Mahkemesinin ihlal kararından sonra kararın hüküm fıkrasında belirtildiği şekliyle ihlale yol açan kararın ortadan kaldırılması anayasal bir zorunluluktur. Anayasa Mahkemesince Anayasa’yı ihlal ettiği tespit edilen bir yargısal kararı mahkemeler dâhil hiçbir kamu otoritesi esas alamaz ve Anayasa’ya aykırılığı sabit olan bir karara hukuken geçerlilik tanınamaz. Anayasa Mahkemesinin ihlal kararları yol gösterici veya tavsiye mahiyetinde kararlar olmayıp bağlayıcı ve gereğinin yapılması konusunda ilgili otoritelere takdir alanı bırakmayan kararlardır. Bu kapsamda, Anayasa Mahkemesinin ihlalin kaynağı olarak tespit ettiği önceki kararın kaldırılması hususunda derece mahkemelerinin herhangi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır (bkz. Mehmet Doğan [GK], B. No: 2014/8875, 7/6/2018, § 59). Sadece mahkemeler değil ihlal sonucunun oluşmasına yol açan veya ihlalin giderilmesi sürecinde etkin konumda bulunan diğer kamu otoriteleri de ihlal kararının gereğini yerine getirmek, ihlali gidermek ve ihlalin sürmesini önlemekle yükümlüdür.”

AYM’nin ihlal kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi için nasıl bağlayıcı ise AİHM kararı da yasama organını bağlamaktadır.

Başvurucu Ş. Can Atalay’ın milletvekili olarak seçildikten sonra (tutukluluğu ve) hapis tutulmasına devam edilmesi nedeniyle AİHM kararına göre;

“Meclis’te yerini alamamasının ve parlamenter görevlerini yerine getirememesinin ve nihayetinde kesinleşmiş mahkûmiyeti nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesinin, Ek 1 No.lu Protokol’ün 3. maddesi kapsamındaki haklarına yönelik bir müdahale teşkil ettiği ihtilafsızdır.” (…)

“142. Yukarıdakiler ışığında Mahkeme, başvurucunun mahkûmiyeti ve devam eden tutukluluğu nedeniyle Meclis’te yerini alamamasının ve nihayetinde milletvekilliğinin düşürülmesinin hukukun üstünlüğü ile bağdaşmadığı ve bu nedenle hukuka aykırı olduğu; yalnızca başvurucunun kendi seçilme ve Meclis’te yer alma hakkına değil, aynı zamanda halkın iradesinin özgürce açıklanmasına yönelik haksız bir müdahale oluşturduğu sonucuna varmaktadır.”

AİHM kararından çıkan sonuca göre; Sözleşme ’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 3. maddesi ihlal edilmiştir.

AİHM kararında Anayasa Mahkemesi kararlarına eksiksiz uyulmasının hukukun üstünlüğü bakımından elzem olduğu vurgulanmaktadır. Bunun aksine ret gerekçeleri yazılacaktır. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasının, bireysel başvuru hakkı tanınan yurttaşları bu haklarının etkili şekilde uygulanmasından yoksun bırakmaktır. AİHM böyle söylüyor ve eğer Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmazsa; anayasal düzeni tehlikeye atacağı ve bireysel başvuru usulünün etkililiğini zayıflatmaya elverişli olduğunu yinelemiştir.

AİHM bu kararıyla Anayasa Mahkemesi kararlarının eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak ve gelecekte benzer ihlalleri önlemek üzere tüm uygun genel tedbirleri almanın Devletin görevi olduğunu kabul etmiştir.

Sayın Başkan; TBMM olarak göreviniz devlet görevini yerine getirmektir.

AİHM; Devletin başvurucunun tutukluluğuna son vermek ve derhal serbest bırakılmasını sağlamak ve Meclis’teki yerini alarak parlamenter görevlerini yerine getirmesine imkân tanımak üzere gerekli tüm tedbirleri almasına ve Anayasa Mahkemesi kararlarının eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak ve gelecekte benzer ihlalleri önlemek üzere tüm uygun genel tedbirleri almanın Devletin yükümlülüğünde olduğuna karar vermiştir.

Anayasanın 153’üncü maddesinin son fıkrasına göre Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

Anayasa Mahkemesinin Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkındaki 22.02.2024 tarihli hükmü ile Meclis işleminin “yok hükmünde” olduğunun tespiti kararı yasama organı olarak TBMM için de bağlayıcıdır.

Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay’ın fiili olarak Meclis kararıyla “milletvekilliğinin düşmesi” hukuki sonuç doğurmuştur denemez.

TBMM Genel Kurulunda mahkeme yazısının okunması yüzünden Şerafettin Can Atalay Meclis kayıtlarında “Milletvekilliği Sona Erenler” bölümüne alınmıştır. Bu işlem Anayasaya ve Anayasa Mahkemesinin 22.04.2024 tarihli kararına, Meclis İçtüzük kurallarına aykırıdır.

Hukuka ve Anayasaya aykırı olduğu tespit edilen aykırılıklar insan haklarına aykırıdır.

Anayasa Mahkemesi kararı ve 17 Kasım 2026 tarihli AİHM kararlarına uyma yükümlülüğünün Devletin görevi olduğu ve değişmediği görüşündeyiz.

Sayın TBMM Başkanı,

AİHM kararının yasama organını bağladığı düşüncesiyle uygulanmasını talep ediyoruz.

17 Kasım 2026 tarihli AİHM ve 22 Şubat 2024 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı gereğince tüm yapısal ve genel tedbirlerin alınmasının zorunlu ve demokratik sosyal hukuk devletinin gereği olduğunu;

Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay’ın milletvekilliği hiç düşmemiş olduğundan hukuka aykırı olan tüm sonuçları ortadan kaldırarak ve mevcut durumunu eski hâline getirmek için TBMM Başkanlığı tarafından gerekenlerin yapılmasını,

Ş. Can Atalay’ın tüm haklarının iadesini,

Meclis kayıtlarından “milletvekilliği sona erenler” bölümünden çıkarılmasını,

Talep etmenin demokratik hukuk devletinin gereği, görevi ve insan haklarının sonucu olduğu kanaatindeyiz.

Saygılarımızla.

(Fİ/HA)