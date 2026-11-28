Suriye’de, Şam’daki Yarmouk Filistin Mülteci kampında başlayan bir hayatın, dünyanın en saygın sahnelerine uzanan ilham verici bir öykü.

Suriye doğumlu, Filistin kökenli dansçı ve koreograf Ahmad Joudeh, dansla ilk kez o mülteci kampında tanıştı ve hayatla arasındaki en güçlü köprü olarak baleyi sanatsal dili olarak seçti. Savaşın yıkımı ortasında dans etmeyi hayatta kalma biçimine dönüştüren Joudeh, bugün tüm dünyaya yayılan “Dans Et ya da Öl” (Dance or Die) felsefesiyle, kendini ifade etme özgürlüğünden yoksun bir hayat yaşamayı reddediyor.

Bugün uluslararası sahnelerde farklı kültürlerle ortak üretimlere imza atan ve “Dance or Die Vakfı”nın Sanat Yönetmeni olarak çalışan Joudeh; hareketi, dünyayla iletişim kurma, yaratıcılığı ise hayata yanıt verme biçimi olarak görüyor.

Savaşın ve toplumsal sınırların belirlediği bir dünyada onun dansla kurduğu ilişki, bireysel bir mücadelenin ötesine geçerek sanatın, özgürlüğün ve insan onurunun evrensel anlamına dair derin bir konuşmaya kapı aralıyor. Ahmad Joudeh ile Şam’dan uluslararası sahnelere uzanan zorlu yolculuğunu, mülteciliği ve dansın özgürleştirici gücünü konuştuk.

"Benim için dans, bir varoluş ilanı"

Suriye'de savaş ve yerinden edilme ortamında büyüdünüz. Dans hayatınızda nasıl bir anlam kazandı? Bir sanat formu olmanın ötesinde sizin için neyi temsil ediyordu?

Dans, sadece fiziksel olarak değil, duygusal ve ruhsal olarak da hayatta kalma sebebim oldu. Mülteci kampında büyürken, hayal kurma fırsatınız bile olmadan birçok şeyin sizin için önceden belirlendiği bir dünyayı deneyimledim: Kimliğiniz, koşullarınız, sınırlamalarınız ve bazen hayal etmenize izin verilen geleceğin dahi denetim altında olduğu bir dünya.

Dans, bu söylediklerimin hiçbirinin beni tanımlayamadığı tek yerdi. Dans ederken mülteci değildim, vatansız değildim, başkalarının benim nasıl biri olmam gerektiğine dair fikirlerine uymuyordum. Ben sadece Ahmad'dım.

Savaş sırasında hayatların, hayallerin ve çocuklukların yıkımına tanık oldum. Yeri asla doldurulamayacak insanları ve yerleri kaybettim. Bu ortamda dans, bir direniş eylemi haline geldi. Bedenimi her hareket ettirdiğimde bir mesaj veriyordum: Ben hâlâ buradayım.

Benim için dans, bir sanat formundan çok daha fazlası. Bir varoluş ilanı. En saf fiziksel ifadesiyle; özgürlük.

Sıklıkla savaşın karşıtının barış değil, yaratım olduğunu söylerim. Çünkü yaratım bize henüz var olmayan bir dünyayı hayal etme imkanı verir.

"Kayıplar asla ortadan kaybolmaz"

Suriye'de kalsaydınız bugün ulaştığınız sanatsal seviyeye ulaşabileceğinizi düşünüyor musunuz? Göç kayıplara ve ayrılıklara yol açsa da, insanlara potansiyellerini gerçekleştirme fırsatı da sunabilir mi?

Dürüst olmak gerekirse, Suriye'de kalsaydım aynı sanatsal fırsatlara ulaşabilir miydim bilmiyorum. Bildiğim şey, yeteneğimin orada var olduğu, ancak onu uluslararası alanda geliştirme fırsatlarının son derece sınırlı olduğudur.

Suriye'den ayrıldım ve sonunda Hollanda Ulusal Balesi'nin desteğiyle Amsterdam'da yeni bir yuva buldum. Göç, bana eğitim, sanat kurumları, mesleki fırsatlar ve bulmakta zorlandığım ifade özgürlüğüne erişim sağladı.

Ama şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum: Göç bana yeteneğimi kazandırmadı. Yeteneğimin gelişebileceği bir alan sağladı.

Arada bir fark var.

Ailemi, çocukluğumu, dilimi, tanıdık sokakları ve benliğimin çok büyük bir parçasını geride bıraktım. Başka bir yerde başarılı bir hayat kurmuş olsanız bile, bu kayıplar asla ortadan kaybolmaz.

Bugün Hollanda vatandaşıyım ve Amsterdam benim evim. Ancak bir toplumun parçası olmanın, nereden geldiğinizi terk etmek anlamına geldiğine inanmıyorum.

Göç kapıları açabilir, ancak birinin potansiyelini gerçekleştirmesi için asla bir koşul olmamalıdır. Genç bir sanatçı, kim olduğunu ortaya koyabilmek için ülkesini terk etmek, hayatını riske atmak veya mülteci olmak zorunda kalmamalıdır.

İnsanlara bu fırsat hiç verilmediği için dünyanın ne kadar yetenek kaybettiğini bir düşünün.

"Mülteci olmak bir kimlik değil, bir durumdur"

Günümüzde dünyanın birçok yerinde mültecilere yönelik ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve göçmen karşıtı duygular artmaktadır. Mültecilerin sadece korunmaya muhtaç insanlar olarak değil, topluma değer ve kültür katan bireyler olarak görülmesi için sizce nelerin değişmesi gerekiyor?

Bence öncelikle mültecilere bakış açımızı ve onlar hakkında konuşma şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor.

Mülteci olmak bir kimlik değil, bir durumdur. İnsanın başına gelen bir şeydir, tüm varlığını tanımlayan bir şey değil.

Mültecilerden bahsederken genellikle sayılara, sınırlara, insani krizlere ve ihtiyaç duydukları kaynaklara odaklanıyoruz. Bu konuşmalar önemli, ancak yetenekleri, bilgileri, kültürleri, yaratıcılıkları, hırsları ve katkıları hakkında yeterince konuşmuyoruz.

Mülteciler sanatçı, doktor, öğretmen, bilim insanı, girişimci, ebeveyn, müzisyen ve sporcudur. İçlerinde koca bir dünya barındıran bireylerdir.

Bunu biliyorum çünkü ben de o kişilerden biriydim. Ben vatansız büyüdüm. Seçmediğim bir duruma doğdum ve çocukluğumun büyük bir bölümünü sahip olmama izin verilmeyen şeylerle tanımlanan bir kimlikle geçirdim: bir uyruk, pasaport ve seyahat özgürlüğü.

Bugün, bir sanatçı olarak uluslararası alanda seyahat ediyorum. Büyük sahnelerde performans sergiledim, önemli kurumlarla çalıştım ve sanatım aracılığıyla benimsediğim ülkeyi temsil ettim. Ancak ben insan potansiyelinin bir istisnası değilim. Birine nihayet bir fırsat verildiğinde neler olabileceğinin bir örneğiyim.

Mültecilere yalnızca yardım eli uzatan kişiler olarak bakmaktan vazgeçip, onları insan potansiyeli açısından değerlendirmeye başlamalıyız.

Korunma bir insan hakkıdır, topluma faydalı olmanın ödülü değildir. Ve onur asla bir kişinin ekonomik katkısına bağlı olmamalıdır.

Sorulması gereken soru, mültecilerin var olmalarına izin vermemiz karşılığında bize ne verebilecekleri olmamalı. Sorulması gereken soru, neden bu kadar çok insanın katkıda bulunma fırsatından mahrum bırakıldığı bir dünya yaratmaya devam ettiğimiz olmalı.

"Dans Et ya da Öl' benim için bir gerçeklik"

Hayat hikayenizi anlatan "Dans Et ya da Öl" ifadesi sizinle yakından özdeşleşmiş durumda. Bugün geriye baktığınızda, dans yoluyla sadece kendi hayatınızı mı değiştirdiğinizi yoksa toplumun özgürlük, kimlik ve insan onuru anlayışını değiştirmeye de katkıda bulunduğunuzu mu düşünüyorsunuz?

"Dans Et ya da Öl" benim için asla sadece bir başlık ya da slogan değildi. Bu bir gerçeklikti.

Hayatımda öyle bir dönem vardı ki, dans beni hayatta hissettiren tek şeydi, korkmadan nefes alabildiğim tek alan ve kelimelere dökemediğim her şeyi ifade etmeyi bildiğim tek yoluydu.

Bugün geriye baktığımda, dansın hayatımı değiştirdiğini fark ediyorum. Beni Şam'daki bir mülteci kampından uluslararası sahnelere taşıdı. Kariyer yapmama, bir yuva bulmama, olağanüstü insanlarla tanışmama ve aksi takdirde duyulmamış kalabilecek bir hikâyeyi anlatmama olanak sağladı.

Ama ben yolculuğumun anlamını ödüllerle, takdirlerle veya sahne aldığım yerlerle ölçmüyorum.

Dünyanın bir yerinde genç bir çocuk beni dans ederken izlerse ve doğduğu yer yüzünden hayallerinden vazgeçmek zorunda olmadığını anlarsa, bu benim için herhangi bir alkıştan daha değerlidir.

Kimliğinin kabul edilemez olduğu söylenen biri beni görüp kendini daha az yalnız hissederse, o zaman çalışmalarımın sahnenin ötesinde bir anlamı olur.

Toplumu tek başıma değiştirdiğimi iddia edemem. Ancak umarım benden çok daha büyük bir tartışmaya katkıda bulunmuşumdur.

İnsanların, kimliğin, bir sınırlama olmadığını, özgürlüğün sadece birkaç kişiye ayrılmış bir ayrıcalık olmadığını ve insan onurunun başarı, milliyet, din, cinsiyet veya toplumsal kabul yoluyla kazanılan bir şey olmadığını anlamalarını istiyorum.

Bugün hâlâ dans ediyorum. Bir şeyden kaçtığım için değil, bir şey yarattığım için.

Belki de en büyük dönüşüm budur: Yok olmak istemediğim için dans etmeye başladım. Bugün ise başkalarına var olma, hayal kurma ve özgür olma haklarının olduğunu hatırlatmak için dans ediyorum.

Dans et ya da öl. Hayat dans etmekle ölmek arasında bir seçim olduğu için değil, kendini ifade etme özgürlüğünden yoksun bir hayat yaşamak istemediğim için.

(MS/FY)