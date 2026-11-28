Seks Yapan Erkeklerle Konuşurken (Talking to Men Who Have Sex) başlıklı belgeselde kadın sinemacı Marie Mc Court, muhtelif erkeklere cinsel münasebet hususundaki tecrübelerini ve hassas mevzuya dair düşüncelerini tane tane anlattırıyor. Belirli aksiyonlara dair rıza göstermenin veya göstermemenin erkekler için de mühim bir mevzu olduğunu idrak ederken tabii ki esas meselenin, hükmedilmeye alışkın olmayan erkeklerin kadınları metazori dinamiklere maruz bırakmaları olduğunu görüyoruz.

Belçika-Fransa ortak yapımı 87 dakikalık merak uyandırıcı belgeselde röportaj yaptığı erkeklerin “ifade”sini genelde kendi yatak odalarında almasına rağmen yönetmen homoerotik görüntülere hiç yer vermiyor; bu arada eşcinsellik barındıran herhangi bir noktaya değinmemesi de enteresan. Erkeklerin kültürel olarak kadınları yatakta idareleri altında tutmaya dair klişe, filmde neyse ki birden fazla kez yerle bir edilirken Marie’nin esas meselesi aslında bir partneriyle gayet uyumlu gibi görünen bir gecede “HAYIR” demiş olmasının erkeği durdurmaya yetmemiş olması. Başına gelenin ne olduğunu anlamakta zorluk çektiğini; hadiseyi ne zaman düşünse her şeyin flulaştığını bize aktarıyor. Erkeklerin kafasından neyin geçtiğini anlamaya ihtiyacı olduğundan, lakin onların bakış açısını öğrendiği durumda kendinden şüphe duyma korkusundan bahsediyor.

Aslında hayatındaki tüm erkeklerin rıza vermenin ne olduğunu gayet iyi bildiklerini ifade ediyor; fakat naz yapmanın da oyunun bir parçası olarak görülebildiğini filmde birkaç kez duyuyoruz.

Aslında çocukluğundan itibaren cinsellik hususunda doğru dürüst eğitim almamış fertlerle karşı karşıyayız. Belgeselde röportaj verenlerden en mülayim olanı, okulda öğrendiklerinden aklında kalanların sadece zührevi hastalıklar ve prezervatifin nasıl takıldığına dair malumat olduğunu söylüyor. Bir diğeri, seksi porno filmlerden öğrendiğini, yıllar boyunca taklitle iştigal ettiğini, olgunlaşıp kendisini bulmasının vakit aldığını ifade ediyor.

Bir diğeri ise yaşı epey genç olmasına rağmen bıkkınlık dönemine girmiş olmasından dolayı sekse mekanik bir biçimde yaklaştığını söylüyor. Arada sırada boyut problemi yaşamaktan muzdarip olduğunu ifade ederken neyse ki tipik erkek böbürlenmesinden uzak bir profil çiziyor.

Maziden ders almak şart

Filmin başında yönetmen Marie’nin, mazisinde beraber olduğu erkeklerle yaptığı telefon görüşmelerine ait ses kayıtlarının bulunduğunu anlıyoruz. Lakin belgesel boyunca bize eşlik eden ana görüşme, filmin erkek kahramanlarına da dinletilip mevzu hakkındaki fikirleri alınıyor. Aslında nazik ve sevecen bir partner imajına sahip mevzubahis kişiyi analiz ederken genç erkekler kendi tecrübelerini de samimiyetle aktarıyorlar.

Bir tanesi, bilhassa rıza meselesini kendisine öğretmiş olan annesine minnet duyduğunu belirtiyor. Cinsellik hususunda eğitimin hayat boyu devam eden mühim bir süreç olduğu da filmde bize hatırlatılıyor. Ne de olsa ataerkil toplumlarda erkeğin ihtiyaçları muhtelif şablonlar aracılığıyla, kadının arzuları kale alınmadan karşılanıp duruyor; partnerlerin hemfikir olup olmadığı sorgulanmadan, “doğru” şeyin yapıldığına yönelik en ufak bir şüphe bile duyulmuyor.

Neyse ki birden fazla kahramanımız cinsellik yaşanırken kadının zevk almasını kendi tatminlerinden daha fazla önemsediklerini ifade ediyor. Şefkatli yaklaşımın, hazırlık safhalarına ayrılan uzun zamanın, zevk vermekten zevk almanın ve seks yaparken konuşup isteklerini belirtmenin yararından dem vuruluyor.

Marie tabii ki röportajı yöneten taraf olarak sualleriyle gündemi isabetli biçimde belirliyor ve mümkün olduğunca rahat ve samimi bir ortam yaratmaya ihtimam gösteriyor. Zaten inanmakta zorlandığı ve aslında sarf edeni, deyim yerindeyse rezil eden maço içeriklere bu sayede ulaşıyoruz.

Cinsellikteki “başarı”nın zamanla olgunlaştığı ifade edilse de kimine göre bu hususun eğitimle gelişmesi mümkün değil; yani ya bu işe yatkın, kabiliyetli birisindir veya değilsindir diye bir sonuca ulaşılıyor!

İçgüdülerine güveniyorsan karşı tarafın nelerden hoşlandığını anlamaya çalışabilirsin; ama direkt olarak sormak suretiyle daha dolambaçsız bir rota çizmeye de girişebilirsin. Belgeselde bize aktarılan yaklaşımlardan, oral seks veya parmak maharetiyle yol alıp ille de cinsel uzuvlu penetrasyonda ısrarcı olunmaması gerektiğini de duyuyoruz.

Belgeselde tecrübelerini aktaran bir erkek, mütemadiyen seks yapma isteğinin karşılık bulmaması durumunda, paranoyalara kapılmadan meselenin neden kaynaklandığını anlamaya dair sağduyulu ve sabırlı bir duruş sergilemeye seyirciyi davet ediyor.

Pişmanlık fayda etmez

Genelde erkeklerin tekelinde olduğu düşünülen sert, “kirli” ve sınırsız seks hususu da filmde âlâsıyla irdeleniyor. Oysa kahramanlarımızdan biri, yatakta kendisine hükmeden bir kadının tavırlarından hiç hoşlanmadığını, aşağılayıcı ifadelerle adeta dövüldüğünü, hatta fiziksel şiddete maruz kaldığını, yani kendisini adeta tecavüze uğramış gibi hissettiğini aktarıyor. Bazı erkeklerin esas arzusunun dominatrix (sahibe) boyunduruğunun altına girmek olduğu da az çok bilinen bir hakikat.

Genelde kadınlara atfedilen özelliklerden, karşısındakini tanımadan, belirli bir samimiyet ve yakınlık derecesine ulaşmadan seks yapamama durumunun filmdeki bazı erkeklerde de karşımıza çıkması manidar.

Erkek evreninin kâbuslarından erken boşalma ve ereksiyon müşkülatından da belgeselde kısaca dem vuruluyor. Lakin “Sekste seni en çok korkutan şey nedir?” dendiğinde kahramanlarımızdan biri, bilhassa acemilik döneminde kendini en tabii hâliyle teşhir etme, yalan söylemenin ve rol yapmanın imkânsız olduğu mevzubahis dinamikte kendini olduğu gibi gösterme korkusundan bahsediyor.

Şahsen benim en çok özlediğim vaziyet tam da bu olsa da seks hayatına başladığım dönemlerde pek rastlamadığım zamane trendlerine, kaba ete tokat atılmasına, surata tükürülmesine, bana aşağılanma gibi gelen pratiklere alışamadım. Sözel fantazilere mana vermekte de zorlanıyorum. Karşımda adeta Kurtlar Vadisi karakterleri, değme porno aktörü şeklinde ritmik bir makine misali çalışıyor; metroseksüel imajları asık suratlarıyla birleşip bir çeşit narsizmin zirvelerine ulaşıyorlar, bunun bana pek faydası dokunmadan.

İşin tuzu biberi olabilecek mizah ve ironiden, oynaşmalardan muhakkak ki uzak bir performans sergileniyor; bile bile lades tekrar tekrar yaşanırken, geriye “keşke yapmasaydım” hissi kalıyor.

Yönetmenimiz Marie de belgeselin sonunda maruz bırakıldığı cinsel şiddeti açık açık görüp tefekküre dalıyor: “Evet, beni zorladı… beni dinlemedi… bir şeyler yaşandı… evet, başıma bir şey geldi… eskiden yaşananlarla alakalı hislerimden şüphe duymaya meyilliydim… artık kendime inanmaya başladım!”.

(RL/FY)