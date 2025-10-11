Renkler görme engelli bir çocuğa nasıl yol çizebilir?

Beyazın özgürlüğünü, mavinin uçuculuğunu, sarının şakacılığını, kırmızının devinimini, turuncunun tadını, yeşilin nefesini daha önce keşfettiniz mi?

Bia çocuk kitaplığı okuma listelerinize bu hafta “Melisa’nın bastonu” ile giriyor. Yazar Emine Çetin’in kaleme aldığı kitap, görme engelli Melisa’nın dünyayı bastonu aracılığıyla ve renklerle tanıma yolculuğuna sizi de davet ediyor.

Melisa’nın renkli dünyasında maceralarla dolu yolculuğa çıkmadan önce bu çalışmanın kahramanlarından bahsetmek istiyorum. Emine Çetin’in kaleme aldığı Hasan Karaca’nın resimlediği, Gönül Çatallı’nın editörlüğünü üstlendiği ve Burcu Tuna’nın proje koordinatörlüğünü yaptığı 6 yaş ve üzeri çocuklar için hazırlanmış olan bu kitap aynı zamanda bir sosyal sorumluluk meselesi.

Ekibi bir araya getiren ve bu kitabı kabartma harflerle yazılan Brail Alfabesi ile de basıp Görme Engelliler Kitaplığı’na bağışlayan proje sponsoru ise Haluk Gemici.

Projenin amacı yalnızca bir hikâye anlatmak değil, aynı zamanda görme engelli çocukların dünyasını anlamak ve onların yaşamına dokunmak.

Melisa'nın bastonu-Emine Çetin (23 sayfa) (6+)

Bakmak gözün, görmek kalbin işi

Drama Öğretmeni ve oyuncak tasarımcısı yazar Emine Çetin Melisa’nın yaratım sürecini şöyle özetliyor:

“Melisa gördüğümüzü sandığımız şeylerin ötesini keşfe çıkmış meraklı, mutlu bir çocuk. Dokunarak, dinleyerek, koklayarak, iletişim kurarak kendisi ile birlikte çevresini tanıma ve sevgiyi bulma yolculuğuna çıkmış bir kâşif.”

Kitabın ilk sayfalarında Melisa, bastonu ve renkleri sizi karşılıyor. Onun renkleri anlamlandırma serüveninde ilerlerken bakmanın gözün işi, görmenin kalbin işi olduğunu anlıyoruz. Melisa önüne engeller de çıksa yeni yollar, yeni renkler, yeni dokular ile bir yön bulmaya çalışıyor.

Aslında renkler bu kitapta Melisa’nın sadece gözleri olmuyor tat, dokunma, işitme, koklama gibi duyularını da geliştiren bir araca dönüşüyor. Aynı zamanda Melisa hayatını kolaylaştırmak için elinden geleni yapan bir aile ile yaşıyor.

Çocuk edebiyatında sevginin somutlaştırılması

Aile kavramının sık sık tartışıldığı ve tartışılmasının da gerektiği şu günlerde sağlıklı bağların geliştirildiği iyi örneklerin de çocuk kitaplarında yer alması ebeveynlik pratiklerine dair de umudumuzu arttırıyor. Sevgi doluluğun yerini de, yokluğunu da hiçbir şey dolduramıyor. Bunun en somut örneklerini çocuk edebiyatındaki ilişkilenmelerde, karakterlerin evriminde ve hayatın kendisinde görüyoruz.

Renklerin öncülüğünde duyguları tanıyan doğayı keşfeden, gıdayı beslenmenin ötesinde tadabilen, sesleri duymanın ötesinde tınılarıyla işitebilen bir çocuk Melisa. En önemlisi de kitabı okurken belki hissedeceksiniz. Kendi sesini bastırmayan, kendisine kulak veren bir çocuk. Engel kavramını sorgulatan, gerçekten engelin ne olduğu konusunda düşündüren bu hikâye yetişkinlerin de çocukların da zihninde yer edinecek.

Kendinize ait her duyguyu kucakladığınız, içinizdeki ve yörenizdeki tüm çocuklara nefes olabildiğiniz bir okuma olması dileğiyle.

