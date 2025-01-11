ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
bianet
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 11 Ocak 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 11 Ocak 2025 00:00
3 dk Okuma

“Put”a “kulluk edene yazıklar olsun!

1988 yılında hayatını kaybeden, roman, öykü, şiir, makale, eleştiri gibi türlerde pek çok eseri ardında bırakan Mihail Nuayme’nin “Çağdaş Putlar” adlı eseri, Ketebe Yayınları’ndan Kenan Demirayak çevirisiyle yayımlandı.

Burak Soyer

Burak Soyer

Burak Soyer

Görseli Büyüt
Görselde, kırmızı tonlarda bir arka plan üzerinde iki ana öğe bulunuyor. Sol tarafta, Mihail Nuayme'nin bir portresi yer alıyor; portre, sade çizim tarzıyla dikkat çekiyor. Sağ tarafta ise "Mihail Nuayme - Çağdaş Putlar" kitabının kapağı görülüyor. Kitap kapağı pastel kırmızı bir zemine sahip ve ortasında soyut bir çizim bulunuyor. Alt kısmında "Türkçesi: Kenan Demirayak" ifadesi yer almakta. Tasarım, kitap ve yazarın dikkat çekici bir sunumunu oluşturuyor.

Mihail Muayne “Çağdaş Putlar”da materyalist tapınmanın, tapınılan şeyi güçlendirip, kendine tapanlar üstünde tepinmesinden başka bir işe yaramadığını, insanın düştüğü bu durumun anlamsızlığı karşısına, bizzat hayatın kendini, insanın artık çok uzakta olduğu beşeriyeti koyarak bir kıyaslamadan ziyade, bireyin kendiyle hesaplaşmasını salık veriyor.”

Mihail Nuayme 1889 yılında Lübnan’da doğmuş. İlköğrenimini Baskinta köyündeki bir okulda tamamlamış. Okulda gösterdiği başarı sayesinde 1902 yılında Filistin’in Nâsıra kentindeki Rus Öğretmen Okulu’na gönderilmiş. 1906 yılında Rusya’nın Poltava şehrine giderek dört yıl öğrenim görmüş. Burada Tolstoy, Dostoyevski, Gogol, Turgenyev, Gorki gibi yazarlarla hemhal olmuş. 1912 yılında Washington Üniversitesi’ne girmiş, 1916 yılında aynı üniversiteden hukuk ve edebiyat diplomaları almış. Üniversite sonrasında Lübnan’a geri dönmek istemiş ancak Birinci Dünya Savaşı nedeniyle Amerika’da askere alınmış ve Fransa’ya gönderilmiş. Ertesi sene tezkeresini alan Nuayme, bu göçebeliği sırasında Halil Cibran, Nesib Arida ve İlya Ebu Madi ile tanışmış. Bu tanışıklık sonrasında edebiyata yönelen Nuayme, er-Rabitatü-Kalemmiye (Kalem Birliği) adlı edebiyat kulübüne katılmış. Halil Cibran’ın ölümünden sonra dağılan kulüple birlikte Nuayme de memleketi Lübnan’a geri dönmüş.

1988 yılında hayatını kaybeden, roman, öykü, şiir, makale, eleştiri gibi türlerde pek çok eseri ardında bırakan Mihail Nuayme’nin “Çağdaş Putlar” adlı eseri, Ketebe Yayınları’ndan Kenan Demirayak çevirisiyle yayımlandı. Para, güç, egemenlik, kamuoyu, ırkçılık, basın ve bilimi kendi emelleri doğrultusuna kullanan insanın ve onun bu söylevine tapanlar üzerinden modern yaşamın elinde tutsak olan modern insanın hazin durumunu anlatan “Çağdaş Putlar”, şu dönemde yaşayan bireyin kendini temize çekme adına, kendiyle yüzleşmesi için referans olabilecek nitelikte bir kitap.

(BS/RT)

Öncelikle “putlar” konusuna açıklık getiren Nuayme, putların her zaman her yerde olduğunu ifade ederek, insanın tapındığı şeylerin ortadan kaybolmasıyla putperestliğin bitmediğini, aksine, putperestliğin bir “beden”de değil, bedenleşmiş bir düşünce içinde yerleştiğini, bu “inanış”ın, bir tahta parçasında bedenleşeceği gibi bir kelimede de vücuda da gelebileceğini belirtiyor. Değişen şeyin insan zihninde ve ruhundaki tapınma geleneğinin yönü olduğunu söyleyen Nuayme’nin bu görüşünü, “Kral öldü. Yaşasın yeni kral!” deyişiyle özdeşleştirmek sanırım yerinde olacaktır. Zira, Nuayme’nin “Çağdaş Putlar”dan kastettiği ve kitabına konu ettiği para, güç, egemenlik, kamuoyu, ırkçılık, basın ve bilim yüzyıllardır insanla iç içe olmuş, bu kavramlar muktedir hale geldiğinde de kendi yaşamı için bir dayanak arayan insana altın tepside bir “yardımcı” olarak sunulmuştur. Hiçbir sorguya mahal vermeyen bu kavramlara körü körüne tapmak, onları ellerinde bulunduranların daha da güçlenmesine neden olmuş, insan da taptığı şeyin tahayyül edemeyeceği sınırlara geldiğini görüp de fark edince, kendini haklı çıkaracak sebepler bulmuştur. Zincirleme şekilde devam eden bu tapınma hâli günümüze kadar gelmiş ve günümüzde de farklı şekillerde tezahür etmiştir.

Mihail Muayne “Çağdaş Putlar”da materyalist tapınmanın, tapınılan şeyi güçlendirip, kendine tapanlar üstünde tepinmesinden başka bir işe yaramadığını, insanın düştüğü bu durumun anlamsızlığı karşısına, bizzat hayatın kendini, insanın artık çok uzakta olduğu beşeriyeti koyarak bir kıyaslamadan ziyade, bireyin kendiyle hesaplaşmasını salık veriyor. Aradığımız her neyse bu evrende olduğunu, Tanrı fikrini, dinî bir varlıktan öte bir biçimde tanımlayarak, “put sürüsünün” buna yönelmesi gerektiğini savunuyor. İçinde yaşadığımız çağda insana kendini hatırlatan “Çağdaş Putlar”, kişinin ucu bucağı olmayan batıl düşüncelerden kurtulmasıyla saf özgürlüğe kavuşabileceğini de eklemeyi ihmal etmiyor.

(BS/RT)

Haber Yeri
İstanbul
Çağdaş Putlar Mihail Muayne
Burak Soyer
Burak Soyer
[email protected] tüm yazıları
Gazeteci. T24 Haftalık, bianet ve OT Dergi’ye kültür-sanat; K24, Mahal Edebiyat, Edebiyathaber.net, Suare Dergi, Sanat Kritik, Oggito, Ne Okuyorum?, Ajandakolik internet sitelerine edebiyat yazıları yazmaktadır....

Gazeteci. T24 Haftalık, bianet ve OT Dergi’ye kültür-sanat; K24, Mahal Edebiyat, Edebiyathaber.net, Suare Dergi, Sanat Kritik, Oggito, Ne Okuyorum?, Ajandakolik internet sitelerine edebiyat yazıları yazmaktadır. Ring (Karakarga Yayınları, 2023), Buji (Doğan Kitap, 2019) ve Zıvana (Doğan Kitap, 2017) adlı üç romanı bulunuyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sanat Tarihi bölümündeki eğitimine devam ediyor. 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Milliyet, Hürriyet, Hürriyet Kitap Sanat, BirGün, BirGün Pazar, BirGün Kitap, Taraf, Cumhuriyet Pazar, T24, Gazete Duvar, Gazete Pencere, sendika.org, solhaber.org’a siyaset, edebiyat, müzik, sinema ve tiyatro yazıları yazdı. Son olarak İstanbul Karaköy MONO dergisinin editörlüğünü yapıyordu. Trend Medya’nın YouTube kanalı için kültür-sanat ve spor programları hazırlayıp sundu. İnternethaber.com, Sözcü.com.tr, Toplumsal Haber gibi internet haber sitelerinde editör olarak çalıştı. “Memleketi” Çanakkale’ye dönerek Çanakkale Olay Gazetesi’nde çalıştı. 2006-2008 yılları arasında Akşam Gazetesi Ekler Servisi’nde muhabir olarak görev yaptı. 2005 yılında Radikal Gazetesi Kültür Sanat Servisi ve Kitap Eki’nde gazeteciliğe başladı. Aynı yıl, Rolling Stone Türkiye’nin açılmasıyla birlikte dergiye müzik yazıları yazdı. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı’nı kazandı, ancak aynı yıl okulu bıraktı; bir süre garsonluk yaptı. 1986 yılında Kütahya’da doğdu.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
“O Gün”ler asla unutulmayacak!
8 Ocak 2025
“O Gün”ler asla unutulmayacak!
2025’in merakla beklenen rock-metal konserleri
4 Ocak 2025
2025’in merakla beklenen rock-metal konserleri
Kendi kendinizin psikoterapisti olun!
1 Ocak 2025
Kendi kendinizin psikoterapisti olun!
Karakterler Ezra Pound ve Gary Cooper, senarist ve yönetmen Ülkü Tamer…
28 Aralık 2024
Karakterler Ezra Pound ve Gary Cooper, senarist ve yönetmen Ülkü Tamer…
“Hikâyemi kendini bulma değil, kendini arama olarak nitelendirebilirim ancak”
25 Aralık 2024
“Hikâyemi kendini bulma değil, kendini arama olarak nitelendirebilirim ancak”
Sayfa Başına Git