Profesorê Îlahiyatê Îsrafîl Balci û îdiaya wî ya "Dîroka Kurd tune ye"

"Wekî ku di gotinên Îsrafîl Balcı de tê dîtin, dema ku zanist wekî amûrek ji bo înkarkirinê û Îlahiyat jî ji bo neheqiyê tê bikar anîn, ne sernav, ne zanîn û ne jî rastî namîne."
Daxuyaniyên Îsrafîl Balcı, ku xwe profesorê îlahiyatê dibîne, yên wekî "Dîroka Kurd tune ye", "Di fetihên Îslamî de navê Kurdan nayê behs kirin" û " Colemêrg, Amed, Mêrdîn û Riha bajarên Tirkane", ne vedîtinên zanistî ne, lê belê înkarkirineke eşkere ya dîrokê û propagandaya îdeolojîk in. Divê ev daxuyanî ne wekî nerînên akademîk, lê wekî manîpulekirina siyasî ya di bin maskeya zanistê de tê kirin, werin hesibandin. Pirsgirêk li vir ne tenê dezînformasyon e; ew pratîkek bi zanebûn a tahrîfkirin û înkarkirinê ye.
1. Gotina "Dîroka Kurd tune ye" nîşana nezanîna dîrokê ye.
Ji bo akademîsyenekî, nemaze ji bo yekî ku xwediyê sernavê "profesor" e, gotina "Dîroka Kurd tune ye" nebûna hişmendiya têgehên herî bingehîn ên zanista dîrokî nîşan dide. Dîrok ne tenê çîroka kesên ku dewletan damezrandine ye. Ger wisa bûya, em ê neçar bimînin ku bi dehan gel, çand û civakan ji dîrokê jê bibin. Ji çavkaniyên Yewnanî yên kevnar (Xenophon - Anabasis), bigire heya dîroknasên Îslamî yên serdema navîn (Taberî, Mesûdî, Îbn Hewqal), ji tomarên Osmanî (Şerefname, qeydên bacê) bigire heya lêkolînên etnografîk ên nûjen, Kurd di çavkaniyên dîrokî de bi berdewamî têne behs kirin. Paşguhkirina komek wêjeyî ya ewqas zelal an nezanîna wê ye an jî înkara hişmendî ye.
2. Kurd di fetihên Îslamî de tune bûn (!): Lûtkeya anakronîzmêye.
(Anakronîzm xeletiya veqetandina bûyerek, kesek, têgehek an ramanek ji çarçoveya wê ya dîrokî ye û nirxandina wê li gorî pîvanên demek ku ew ne aîdî wê ye.)
Îdiaya Îsrafîl Balcî ye ku "navê Kurdan di fetihên Îslamî de nehatiye behs kirin" ji hêla metodolojîk ve hilweşiyaye. Ji ber ku çavkaniyên Îslamî yên destpêkê ne bi navên neteweyî yên îroyîn, lê bi pênaseyên herêmî, eşîrî û etnîkî hatine nivîsandin. Navê "Tirk" bi wateya îroyîn di heman çavkaniyan de tune ye. Ger em bi vê mantiqê bidomînin: Wê demê ne Tirk, ne Ereb û ne jî Faris hebûn. Lê pirsgirêka Balcî ne rêbaz e; ew korbûna bijartî ye. Civakên Kurd ên ku li herêma Cibal dijîn, hêmanên Kurd ên di artêşên Ebasiyan de û di dawiyê de, yek ji kesayetên herî girîng ên dîroka Îslamî, Selahedîn Eyûbî, vê îdiayê hildiweşînin.
3. " Colemêrg, Amed, Mêrdîn û Riha bajarên Tirkane"desteserkirina dîrokê ye.
Îlankirina van bajaran wekî "bajarên Tirkî" ne sosyolojî ye; ew gotareke dagirkeriyê ya navendî-neteweyî û paşverû ye. Bi hezaran salan e, ev bajar cihên dîrokî yên pir-nasnameyî bûne ku Kurd, Suryanî, Ermenî, Ereb û Tirk bi hev re lê jiyane. Bi taybetî dema ku demografiya Kurdan, ziman, dîroka devkî û bîra çandî ya Colemêrg û Amedê tê hesibandin, kêmkirina van bajaran bo nasnameyek yekane ne zanist e, lê perspektîfeke kolonyal e.
4. Ew rastî ku ew "profesorê" Îlahiyatê ye, desthilatdariya guhertin û çêkirina dîrokê nade wî.
Tiştê ku Îsrafîl Balcı dike ev e ku sernavê xwe yê "profesorê" Îlahiyatê bikar tîne da ku li ser dîrok û sosyolojiyê nirxandinan bike. Lêbelê, dîsîplînên zanistî ji hêla xwestekên îdeolojîk ve nayên şekildan. Paşguhkirina gelekî wan tune nake; ew tenê baweriya akademîk a yê ku wan înkar dike betal dike.
Gotarên weha: zanistê ji xwere dikin enstruman, aştiya civakî têk dibin, û akademiyê vediguherînin qadeke propagandaya îdeolojîk. Ev ne raman e, lê siyasetek înkarkirinê ye.
Gotinên "Dîroka Kurd tune":dijberî çavkaniyên dîrokî ye,dijberî rastiya sosyolojîk e û bi exlaqa akademîk re ne lihevhatî ye.
Ev gotar ne tezeke zanistî ye; ew siyaseteke înkarkirinê ya bi zanebûn e. Kurd xwedî dîrok in ji ber ku:
Zimanekî wan heye,
Bîranînek wan heye,
Erdnîgariyeke wan heye,
Çavkaniyên wan ên nivîskî û devkî hene.
Tu sernavên akademîk, tu kursî û tu profesorî destûr nade tu kesî ku hebûna gelekî ji dîrokê jê bibe an înkar bike. Tiştê ku Îsrafîl Balcı dike ne Îlahiyate an analîzek zanistî ye; ew otorîteya akademîk dixe xizmeta gotarek îdeolojîk ku rastiya dîrokî înkar dike. Daxuyaniyên weha bi eşkereyî ne tenê zirarê didin zanistê, lê di heman demê de prensîbên Îslamê yên edalet, rastî û berxwedana li dijî zilmê jî; ji ber ku Îslam pêşîniyê dide edaletê, ne înkarkirinê; naskirinê, ne înkarkirinê. Înkarkirina dîroka Kurdan wan ji holê ranake, lê nîşan dide ku kesê ku vê daxuyaniyê dibêje têkiliyên xwe hem bi rêbaza zanistî û hem jî bi exlaqê Îslamî qut kiriye. Misilmanek bi vî rengî naaxive; nayê qebûlkirin ku kesek ku akademiyê vediguherîne platformek ji bo înkarkirinê ku vê sernavê bidomîne, û divê ev sernavê akademîk tavilê were pirsyarî kirin û betalkirin.
(AÖ/AY)