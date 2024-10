Pirsgirêkên Nifşê Z

Nifşê Z ew in ku di sala 1995 û paşê de çêbûne. Ji ber ku ev nifş di serdemek bi tevahî teknolojîk de ji dayik bûn, ew bi teknolojiyê re têkilî dijîn. Ji ber vê sedemê ji endamên vî nifşî re "Nifşa I", "Nifşa Înternetê", "Nifşa Pêşîn" an "iGen" tê gotin. Navekî din: Ew nifşa "Instant Online" ye. Strauss û Howe jî vê nifşê wekî nifşê ku dê ferdbûn û tenêtiya giran bijî pênase dikin. Dema ku Mîsyon û Wezaret li ser malpera xwe Nifşê Z wekî nifşê yekem a sedsala 21-an pênase dike, ew ji wan re zarokên dîjîtal û zarokên ".com" jî bi nav dike.

Pirsgirêkên ku Nifşê Z bi gelemperî rû bi rû dimînin; Dêprêsyon, Stres, Xemgînî, ders nexwendin, Rêvebiriya Demê, Têkiliyên Civakî, Empatî û nakokiya Nifşê.

Dêprêsyon; dêprêsyon, nexweşiyeke derûnî ya giran lê tê dermankirin. Xwe bi nîşaneyên laşî, derûnî û hestyarî nîşan dide. Taybetmendiya herî diyar a depresyonê kêmbûna kêfê û rewşa xirab e. Kesê ku dêprêsyon e, reşbîn, bêhêvî û ji hêla hestyarî ve bêbext e. Ew bi berdewamî xwe tenê û xemgîn dike. Di mirovekî ku eleqeya wî bi derdora wî re kêm dibe de, hestên wekî bêhntengiyê û bêzariyê derdikevin pêş. Ev rewşên hestiyar ên ku ew qas giran dibin û jiyana rojane di nav xwe de dihêlin, bi mehan didomin û dest pê dikin ku bandorek neyînî li ser çalakiyên derûnî û tenduristiya giştî ya mirov dikin.

Strês; Ew tê wateya zextek an tansiyonê ku meyla guheztina laş dike. Digel ku hin strês ji bo motîvkirina kiryarên me bikêr e, heke stresek pir zêde û demdirêj çêbibe, dibe ku mirov pirsgirêkên laşî û derûnî bijî. Gelek strêsên ku di nav herikîna jiyana rojane de derdikevin holê hene. Lêbelê, ne hemî strêsor ne neyînî ne. Strês dibe ku nexwazî ​​​​be, lê ew rastiyek jiyanê ye. Ji ber ku strêsa ku ji hêla mirov ve tê jiyîn ji ber guhertinên mezin ên jiyanê be, an jî ji tevliheviya jiyana rojane be, ya girîng ne strês bixwe ye, lê ew e ku meriv çawa li hember wê reaksiyon dike.

Xem; Ew bertekek psîkolojîk û laşî ya mirovî ye li hember rewşek tirsnak an xeternak e. Her kes dem bi dem vê reaksiyonê diceribîne. Mîna piştî qezayekê, berî îmtîhanê, an di dema axaftinek gelemperî de.

Ders nexwendin; Yek ji pirsgirêkên herî bingehîn ên ku ji hêla Nifşê Z ve tê jiyîn, dibe ku ya herî girîng, ders ne xwendin an nebûna îlhama xwendinê ye. Ev rewş têkçûnê bi xwe re tîne.

Rêveberiya demê; Ew rêbazek bi zanebûn kontrolkirina dema ku li ser hin çalakiyan derbas dibe ji bo zêdekirina hilberî û karîgeriyê ye. Nifşa Z nikare demê birêve bibe.

Têkiliyên Civakî; Têkiliya civakî an jî danûstendina civakî dema ku du an zêdetir kes bi hev re têkilî û danûstandinê dikin. Nifşa Z di avakirina têkiliyên civakî de zehmetiyan dikişîne.

Empatî; Kes hewl dide ku hest, raman û rewşa yekî din fam bike û van hestan wekî ku em bi xwe wan biceribînin hundurîn dike. Kesê empatîk xwe dixe cîhê kesê din, hewl dide ku perspektîf, zehmetî û hestên kesê din fam bike. Bi vî awayî hem di aliyê hestyarî û hem jî di aliyê derûnî de têkiliyek saz dike û dikare bi awayekî têgihîştîtir û hestiyartir nêzî wî kesî bibe. Nifşa Z di avakirina empatîyê de dijwar e.

Nakokiya nifşan; Sedema herî girîng a nakokiya navbera nifşan ew e ku her temen li gorî taybetmendiyên xwe li jiyan û bûyeran dinêre û şîrove dike. Nakokiya navbera nifşan, di wateyekê de, nakokiya nirxan e. Dadbariyên nirxê li gorî temen û psîkolojiya kesane diguhere. Nifşa Z nikare bi nifşên jorîn re li hev bike.

Bi gelemperî, bi xebata piştgirî ya bi nifşê Z re were kirin, ev pirsgirêk dikarin kêm bibin. Ya ku divê pêşî bê kirin hevpeyivînên rûbirûnin. Ev hevpeyivîn dikarin ji hêla endamên malbatê an jî ji hêla pisporan ve bêne kirin. Divê armanca hevpeyivînê fêmkirina pirsgirêkê û diyarkirina mekanîzmayên piştgiriyê be. Yek ji wan piştgirîyên herî girîng jî piştgirîya hevalan e. Piştgiriya ku ew ji hemsalê xwe distîne di çareseriya pirsgirêkê de faktora herî girîng e. Wekî din, Rêber û şêwirmendên Psîkolojîk ên li dibistanan dikarin bi Nifşê Z re hevpeyivînan bikin û ji wan re bibin alîkar ku pirsgirêkên xwe çareser bikin.

Di hevpeyivînan de divê xebat bên kirin ku karibin xwe îfade bikin, bibêjin na, daxwazan bikin, erênî bifikirin, bi strês serî derkevin, ragihandinê bidin destpêkirin, bidomînin û biqedînin, ji hêla rewşenbîrî ve xwe pêşve bibin û ji pêşveçûn û guhertinê re vekirî bin.