Paris Olimpiyatının ardından

Müthiş bir koreografi ile hazırlanan tören, durmadan yağan yağmura rağmen, insanlar ellerindeki şemsiyeler ile birlikte görsel şölenin bir parçası haline geldiler. Antik Olimpia’dan çıkan kıvılcım bu kezde Fransız dehası ve Paris’in ihtişamı tüm dünyayı aydınlattı. Antik Yunan Medeniyeti’nden bu yana din, dil, ırk, cinsiyet, etnik köken ayrımı gözetmeksizin tüm milletleri bir araya getiren Olimpiyat Oyunları, modern oyunların doğduğu Paris’te dillere destan bir açılış töreniyle bir kez daha başladı.

Fransa devletinin sembollerinden birisine dönüşen « Liberté, fraternité, égalité / Özgürlük, kardeşlik, eşitlik »’i ana tema olarak alan kutlamalar bir tiyatro oyunu gibi, bir opera gösterisi gibi akıcı bir koreografi ile devam etti. 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin ilkelerinden alınarak 1848’ yılında İkinci Cumhuriyet’in sloganı haline getirilen « Liberté, fraternité, égalité / Özgürlük, kardeşlik, eşitlik » sloganı Fransa’da kamuya ait bütün binların duvardında yer almaktadır.

Sanat yönetmenliğini Thomas Jolly’nin yaptığı geçit töreni 204 ülke sporcuları ile Mülteci Olimpiyat Takımı’nı taşıyan 85 tekne köprünün altında yola çıkarak Sen Nehri üzerinde 6 kilometre uzunluğunda bir alanda yapıldı. Geçit töreni için ayrılan bölümde tekneler Notre-Dame Katedrali, tarihi Paris Belediye binası, Louvres Müzesi, Tuillerie Bahçesi, İnvalides Anıtı, Grand Palais, Ulusal Meclis binası ve Eyfel Kulesi’nde geçti.