Pankartlarda 8 Mart : Şiddete, gericiliğe, yoksulluğa ve savaşa karşı!

Türkiye’nin hemen her kentinde 8 Mart’ta sokaklarda “Erkek şiddetine, gericiliğe, yoksulluğa, sömürüye ve savaşa karşı sokaktayız!” diyen binler vardı. Bu yıl İstanbul 22. Feminist Gece Yürüyüşü’nde yine Taksim'e çıkan bütün yollar barikatlarla kapatıldı ancak kadınlar ve LGBTİ+'lar ara sokaklardan dolanarak Sıraselviler’de buluştu.

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22. FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ İstanbul'da kadınlar ve LGBTİ+’lar engel tanımadı: Kurtuluşumuz feminist mücadele

Pankartlardaki dilin kapsayıcılığı, çeşitliliği, siyasi göndermeleri ve mizah dili, Türkiye’de feminizmin zenginliğini ve kitleselliğini gösteriyor. Sokaklarda taşınan her pankart “birlikte güçlüyüz” inancı ve onun verdiği hissin coşkusunu da yansıtıyor.

Eylem Ümit 8 Mart Gece yürüyüşünde anneleri için de yürüyen kadınlar için “Türkiyeli kadınların kuşaktan kuşağa ataerkiyle hesaplaşma bayrak yarışına doğru evriliyor” diyor.

“Sokaklar bizim, caddeler bizim, meydanlar bizim, haklarımız bizim! Senin mi sandın?

Yasaklar ve baskılar bizi yıldıramaz.”

İşte pankartların dilinden 8 Mart :

Feminizm

Son yıllarda en çok sloganlaşan biri daha meydanda idi

"Umutsuzluğa kapılırsan bu kalabalığı hatırla."

Haklarımız, hayatlarımız ve hayallerimiz için alanlardayız.

Eşit ve özgür bir yaşamı birlikte kazanacağız.

Umut, inat, isyan, neşe, yaşasın feminist mücadele.

Kurtuluşumuz feminist mücadele.

Patriyarkal kapitalizme, kutsal aileye, savaşa karşı gücümüz birbirimizden, gücümüz feminizmden.

Soykırım, ekokırım ve cinskırıma karşı yaşasın dayanışma ve mücadelemiz.

Feminist öfkemi aldım geldim.

Hep kavgaydı yaşamımız.

Dolapta zıkkımın kökü, sokakta isyan var.

Kadının yeri direniştir.

Feminist İsyan

Yenilir yutulur cinsten değiliz.

Fıtratımda direniş var.

Eşitlik istediğimizi sananlar yanılıyor, kim eşitlik ister katiller ve hırsızlarla.

Ay yine tüm yolları kapamış. Nays...“Evet anne alandayım merak etme”

İtaatkâr kadın isteyen ağlayarak günlüğüne yazabilir.

Kadın Hareketinin Gücü ve Özgürlük

Çünkü bu mücadele hepimizin.

Kadın devriminin güneşiyiz.

Yaşanan kadın devrimidir.

8 Mart’a giden kız özgüveni

Özgür genç kadın!

Özgürlük için biz varız.

Kalanların gidenlere borcudur özgürlük.

Dünyanın bütün polisleri bir araya gelip haykırsa bizim fısıltımızı bile susturamazlar.

Haklarımızı sokakta bulmadık, yedirmeyiz.

Kaderimin ağlarını şahsen kendim örerim.

Cesur değil özgür olmalıyım.

Siyasi Göndermeler

Umudumuz sandıkta değil, sokakta.

"Kadınları değil, müteahhiti denetle."

Enkaz altında ölüme terk ettiğiniz kız kardeşlerim için.

Tek adama karşı çok kadın.

Laiklik, eşitlik ve yaşamlarımız için buradayız, bir aradayız.

Kutsal aile bir yalan.

Sümeyyeler burada.

Kayyumla gidecek üniversite.

Emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Benim bedenim senin siyasetin değil.

Genç kadın intiharları politiktir.

Başörtüsü akışkandır.

Ben uzağa gitmedim, siz olduğunuz yerde kaldınız.

Diyanete değil, kadınlara bütçe.

KYK asansörleri değil hayatlarımız denetleniyor.

Kızkardeşlik

Sen ben biz birbirimizin çaresiyiz.

Kadının direnişi kadına mirastır.

Vardık, varız, var olacağız.

Her çığlığın arkasında siz, yanında biz varız.

Jin Jİyan Azadi

Asla yabancı olmadığım o yerdeyim.

Tek bir dik duruş için binlerce kez yıkılan kız kardeşim, etrafına bak...Senin için buradayız.

"Bu gece arkana bakarak yürümene gerek yok. #SokaklarBizim "

Sen ve ben birbirimizin çaresiyiz.

Kızkardeşim özgürlüğe uçuyoruz.

Bu kalabalık hikayesi yarım kalmış tüm kızkardeşelerim için.

Karı gibi yürüyoruz.

Kızlar bu dayanışmanın güzelliği şaka mııı?

Kız Neşesi

Erkeklik ve Şiddet

O erkekliğini bi indir!

Erkeğin-devletin kölesi değiliz.

"Erkeklere makul bir mücadele borcumuz yok!"

"Nefret ederim eril adamdan. Kalk git be adam!"

Her erkek biraz da devlettir.

Katledilen kız kardeşlerimizin sesiyiz.

Zincirlerimizden başka kaybedecek neyimiz var.

Öldüren sevgi istemiyoruz.

Ataerkiye Karşı!

Biz sizin nezdinizde makul bir zemine oturmak zorunda değiliz.

Ben yaşadıkça sen çıldır.

Erkek devlete karşı yananayız.

Batsın bu dünya, biz yeniden planlarız.

Yemekte ne var? Patriyarka !

Patriyarka topuklumun altında.

Kahrolsun erkek egemen sömürücü düzen.

Haklarımızı değil kadın düşmanlığınızı gözden geçirin.

Patriyarka mezara, kadınlar sokağa.

Kavanozun kapağını bacım açar.

Anneler ve Kızları!

Annem hikayesini anlatsın, babam utansın.

Bugün buraya kendisine hiçbir hayat sunulmamış annem için

Bu yazı, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirle Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(DK/EMK)