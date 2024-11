Öz savunma: Kadının güçlenme ve özgürleşme yolculuğu...

Öz savunma kadınların kendi bedenleri üzerinde kontrol sahibi olmalarını ve bu kontrolü yalnızca kendileri için değil, toplumsal değişimin/ dönüşümün evrimi için de kullanmalarını sağlıyor. Her yumruk, her savunma her adım hareketi yalnızca bir bireyin değil bir hareketin sesi haline geliyor.