Otoritenin baskısına karşı çıkmak mı, yoksa sisteme boyun eğmek mi?

Modern dünyanın dayattığı kuralların altında eziliyor musunuz? Özgürlük ve bireysellik arayışınızda bir çıkış yolu mu arıyorsunuz? O halde, Luigi Ballerini’nin, Tülin Sadıkoğlu çevirisiyle ON8 Kitap’tan çıkan yeni distopik romanı Bloke 5 tam da size göre!

Sadece distopik bir hikâye anlatmakla kalmayan roman aynı zamanda günümüz toplumuna ve özgürlük kavramlarına da derin bir eleştiri getiriyor. Cesur gençlerin direniş hikâyesine şahit olacağımız romanda bizi neler bekliyor bir bakalım.

Romanın ana karakteri Mathias, ailesi tarafından tat ve dokunma duyuları bloke edilmiş bir çocuk. Ancak bu bloke olma/edilme durumu yalnızca Mathias’ı değil, birçok çocuğu kapsayan bir tür “ceza”. Duyuhareket, ebeveyn onayı dahilinde, çocukların beyinlerine bir çip yerleştirerek duyularını bloke etmeyi amaçlayan bir “eğitim” sistemi… Telefona indirilen uygulamalar, toplum, çevre, aile kurallarının çiğnenmesi durumunda, ebeveyn inisiyatifinde tek bir tuşla beş farklı duyuyu, istediğiniz gibi bloke edebilirsiniz. Tek bir tuşla yok edilen duyuların yanına özgürlük de eklenirken, ebeveynlerin çocukları üzerindeki “hakları” da ister istemez sorgulanıyor elbette…

*Luigi Ballerini

Evelyne sayesinde tanıştığı Duyumcular Birliği ile sisteme karşı çıkmaya çalışan Mathias’ı nelerin beklediği ise büyük bir muamma… Yönetemediği öfkesi, karşı olduğu sistem ve sarsılan güveni, Mathias’ı hangi karanlıktan aydınlığa çıkaracak, hep birlikte öğreneceğiz…

Gerçek özgürlüğü bulmak, önce kim olduğunu anlamakla başlar. Mathias’ın çıktığı “özgürlük” ve direniş yolculuğuysa her birimize, kendi hayatımızda, ne denli özgür olduğumuzu, sistemin dayattığı kurallara ne denli boyun eğdiğimizi sorgulatıyor. Bu doğrultuda da akıllara şu soru geliyor elbette: Ne kadar özgürüz?

Distopya ve bilimkurgu yazarı Luigi Ballerini, Bloke 5 sayesinde çağımızın ebeveyn-çocuk ilişkilerine ve otorite-birey arasındaki çatışmaya da ayna tutuyor. Baskıların bireyi nasıl yalnızlaştırdığını ve kimlik arayışını nasıl çetrefilleştirdiğini hem Mathias hem de diğer blokeli çocuklar üzerinden ustalıkla işliyor. Özgürlük, bireysellik ve otorite temaları üzerinden, her yaştan okurun içinde bir yer bulacağı evrensel bir anlatı sunuyor. Bu noktada da Mathias’ın yolculuğu, yalnızca otorite karşısında duran bir “çocuk” olmaktan çıkarak okuru harekete geçmeye davet eden, cesur bir direnişin rotasını çiziyor.

Mathias’ın hikâyesi, günümüz dünyasında hepimizin yaşadığı veya şahit olduğu bir gerçeğin temsili niteliğini taşıyor. Tüm bunların dışında, teknolojiye hükmettiğimizi zannederken aslında onun bizi ne kadar kolay manipüle ettiğini görmekse açıkçası biraz rahatsız ediyor…

Bloke 5 özgürlük ve bireysellik üzerine düşünmek isteyen herkes için güçlü bir çağrı niteliği sunarken; kendinizi, çevrenizi ve değerlerinizi sorgulamak için harika bir fırsat sunuyor. Peki siz, kendiniz için cesur bir direnişe hazır mısınız?

(SUI/EMK)