Otel personeli dile gelse!

ABD çapında ve bilhassa Demoktratların yönetimindeki eyaletlerde sanki canice performanslar sergilemek üzere görevlendirilmiş ICE memurlarının “sokaktan toplama” oldukları çoktan biliniyor.

Yeterince eğitim almadıkları gibi yeterince formda olmamalarından dolayı kurbanlarına çok daha beceriksizce müdahale etmeleri vaziyeti daha da vahim bir hâle getiriyor. 2021 ABD Kongre Binası baskınını gerçekleştirenlerin kıvamındaki sözkonusu “kopuk”ların yüzüne normal şartlarda kimsenin bakmayacağı, herhangi bir baltaya sap olamayacak cinsten oldukları sık sık ifade edilmekte.

Peki geçenlerde ABD’nin Minneapolis kentinde bir Hilton otelinin, Trump rejiminin Minnesota’ya zorla yollamış olduğu ICE memurlarının rezervasyonunu iptal etmesine sevinmeli miyiz?

Tahmin edilebileceği gibi bu isyankâr davranış yüzünden akabinde kıyamet kopmuş, Hilton genel yönetimi mevzubahis otelin, müessesenin adını taşımasına rağmen özel bir işletme olduğunu ilan etmişti. İptallerin Hilton değerlerini yansıtmadığı açıklanmış ve ardından zan altındaki otel yetkilileri de özür dilemişti.

Lakin dünya çapındaki müessesenin adını lekelemiş olan otelin ABD federal konaklama listesinden çıkarılmasına engel olunamadı.

Hadiseden kısa bir süre sonra, sözde kaçak göçmen avcısı ICE memurlarından birinin ABD vatandaşı Renee Nicole Good’u Minneapolis’te başından vurarak öldürmesiyle bağımsız Hilton otelinin aslında pek de haksız olmadığı bir kez daha teyit edilmiş oldu. Trump ve Barbie’liğe soyunmuş ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem dahil olmak üzere iktidar her zamanki gibi suçu inkâr etmeyi yeğledi ve gayet açık görüntülere rağmen hakikatleri çarpıtmayı başardı.

Artık dünya çapında bir dinamiğe dönüşmüş hâliyle esas mesele zaten suçu göstere göstere aklamak ve korku saçarak halkı sindirmek; rejimin bekçiliğini üstlenmiş eşkiya kılıklıları yüceltmeden, hatta onları mağdur ilan etmeden de olmaz!

Otel bir sorumsuzca “dağıtma” mekânı mıdır?

Seneler boyunca bir turist mihmandarı olarak Anadolu’yu defalarca gezmiş ve halen de gezegen çapında seyahat edip mütemadiyen otelleri mekân edinen biri olarak mevzubahis ICE memurlarının konaklama yerlerindeki davranışlarını da az çok tahmin edebiliyorum. Kendi evlerinde sahip olamadıkları lükslere cömert devlet sponsorluğunda ulaştıkları belli bu kösteklenmiş ruhların hayatlarında karşılarına ender çıkabilecek bu fırsatı sonuna kadar değerlendirdiğine eminim.

Zaten arkalarından pisliklerini temizleyecek hizmet sektörü temsilcilerine acımak bir tarafa, onlara kabaca davranılması, çalışanların tacize tabi tutulması, çoğu göçmen olan bu otel personelinin kölelik seviyesinde sömürülmesi ICE zihniyetine has sadizmi mutlaka besliyordur da!

Lakin bazılarınca cesareti takdir edilen küçük Hilton oteli ve personeli, ICE memurlarını “misafir” etmemiş olsa da muhalif davranışın bedelini muhakkak ki kat kat ödemek zorunda kalmıştır.

İtalya’nın Dolomit dağları manzarasına sahip bir otelde de kat görevlilerinin büyük çoğunluğu göçmen olmasına rağmen neyse ki sözkonusu personel, müessesenin müşterilerinden kaynaklı şikâyetlere maruz kalmıyor; çalışanlar da zaten müşterilerden pek dertli gözükmüyor.

Kameranın varlığından dolayı, disiplinin ön planda olduğu ortamda kendilerini ele vererek işlerini kaybetmek istemedikleri zaten kesin!

Nitekim personeli yönetenlerin ifade ettiği gibi dört yıldıza sahip müessesenin beş yıldıza yükselme ihtirası yüzünden hataya pek tahammül edilemiyor.

Lakin iş şartlarının zorluğundan, uzun mesailerden, kısa uykulardan bahsedilebiliyor. İtalya halkının ırkçılığından, şekilciliğinden, klişelere takıntı seviyesinde saplanmışlığından da bir şekilde haberdar oluyoruz. Tuvalet temizliği mevzubahis olduğunda nedense bu işi erkek personelin değil de kadın çalışanın yapması gerektiği de bizimle paylaşılıyor; bu işin tabii ki bir de küvetler ve bideler kısmı da var!

Hizmet etmek kutsaldır!

2024 İtalya, Avusturya ortak yapımı 93 dakikalık Personel (Personale) adlı belgesel bizi konaklama endüstrisinin “mutfağına” taşıyor. Yönetmen ve senaryo yazarı hanelerinde adını gördüğümüz kadın sinemacı Carmen Trocker’in manidar belgeseli IDFA’ya katılmış, 2025 Bergamo Film Meeting’de Özel Mansiyona layık görülmüştü. Filmde çoğu kadın olan kat görevlilerinin bilhassa Doğu Avrupa’dan ve Afrika’dan geldiğini gördüğümüz gibi aralarında Rumence, Rusça, Bambara veya Fransızca konuşmaları sayesinde kulaklarımızın pasını da silmiş oluyoruz. Küçük iş kazalarını amatörce halletmeyi tercih etmelerine şahit olurken şımarık otel müşterilerinin suçlamalarına maruz kalma ihtimalini tenimizde hissediyoruz.

Sanayi tipi, fazlasıyla gürültülü çamaşır makinelerinin şiddetine maruz kalmaları bir yana, kaşmir yününden mamul bir müşteri kazağının yanlış programlama yüzünden küçülmüş olması bir ara ekipte strese yol açıyor. Sıkıntıların körüklediği egzamadan muzdarip bir personel tanırken bu işte fazla takılmayı düşünmeyenlere de hak vermiyor değiliz. Arada, hatasız hizmet sayesinde müşteriler tarafından şikâyet edilmemeleri patronlar tarafından takdir edilebiliyor, bazen de üniformayla otel dışına çıkıp sigara içilmesi eleştiriye sebebiyet verebiliyor.

Meraklı kamera boşalmış bir odada, dağınık bir yatağın ucundaki veya lavabonun kenarındaki saç teline odaklanıyor; bazen kısmen yenmiş bir sosisin yatağın ortasında ne aradığına dair merak uyandırıyor (yoksa o yarısına kadar içilmiş bir puro mudur?).

onlar için sıradan bir prosedür hâline geldiği gözümüze sokuluyor.

Hangi şartlarda olursa olsun hizmet etmek kutsal bir dinamik, lakin bunun değerini pek bilen yok!

Üstelik Ralph Ellison’ın ifade ettiği gibi “Ben görünmezim çünkü insanlar beni görmeyi reddediyor” cümlesi hizmet personelinin vaziyetini o kadar tesirli biçimde yansıtıyor ki!

Odasına çabuk dönecek müşterinin mekânı temiz ve düzenli bulabilmesi esas olduğundan, her hâlükârda otel çalışanları aceleyle de olsa mükemmel bir iş kotarmaya çalışıyor; ne de olsa “müşteri velinimetimizdir” onların da sahiplendiği evrensel bir düstur.

Sayıları mütemadiyen artmakta olan zorba ICE memurlarının konaklaması sırasında ve sonrasında ABD’deki otel işletmecileri ve bilhassa personeli bu söylemi hangi samimiyet seviyesinde ifade edebiliyordur acaba?

(RL/EMK)