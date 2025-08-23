ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
bianet
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 23 Ağustos 2025 00:00
2 dk Okuma

Örgütlenme zorunluluğu: Kültür emekçileri ne istiyor?

Doç. Dr. Nilgün Tunçcan Ongan’ın kapitalist üretim ilişkilerinin göz ardı edilerek sınıfın dışına itilmeye çalışılan yayınevi emekçilerini sınıfın diğer kesimleriyle buluşturmaya çalıştığı kitabı, bizzat yayınevi emekçileri tarafından anlatılan bir çağrıyı da içeriyor.

Abbas Vural

Abbas Vural

Abbas Vural

Görseli Büyüt
otoğrafta bir kitap kapağı görünüyor. Kitabın adı: “Yayın Emekçisinin Adı Yok” Alt başlık: “Çalışma ve Geçim Standartları Konusunda Bir Saha Araştırması” Yazarı: Nilgün Ongan Yayınevi logosu: KOR Kapak tasarımı beyaz zemin üzerine minimalist bir biçimde hazırlanmış. Üstte ve altta sarı post-it notlarını andıran kare şekiller var. Sağdan aşağıya doğru siyah bir bilgisayar faresi kablosu kıvrılarak uzanıyor, en altta da siyah bir mouse yer alıyor. Arka planda kitap kapağı iki kez daha saydam şekilde çoğaltılarak tasarıma derinlik katılmış.

Çeşitli iş kollarında çalışan beyaz yakalıların hangi sınıfa mensup olduğuna dair tartışmalara son yıllarda bir şekilde denk gelmişizdir.

Bu iş kolu kültür oldu mu daha da derinleşir tartışmalar. Bu alanda çalışanların sınıfsal pozisyonunun Marx’ın söyledikleri ile açıklanamayacağı iddiası, maddi olmayan emek üzerine geliştirilen yeni teoriler; bir biçimiyle çoğumuzun zihninde bir karmaşaya neden olur.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nilgün Tunçcan Ongan’ın kültür işçileri olarak yayınevi emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını araştırdığı “Yayın Emekçisinin Adı Yok” kitabı bu tartışmalara cevap veriyor.

Görünmeyen sömürü ifşa ediliyor

Kor Kitap tarafından geçtiğimiz hafta okur ile buluşturulan çalışmada kültür işçiliğinin karakterine dair tartışmalar Marx’ın emek-değer teorisine atıflar ile yanıtlanırken, yayıncılık gibi kültür-sanatla ilişkilendirilen bir alanda dahi derinleşen sömürü biçimleri, bizzat yayınevi emekçileri ile yapılan mülakatlar ve diğer saha araştırmaları vasıtasıyla paylaşılıyor.

Ongan, yayınevi emekçilerinin çalışma koşullarındaki esnekliği görev dağılımındaki belirsizlik, uzaktan çalışma, yapay zekâ ve nitelik kaybı gibi başlıklar etrafında ele alırken kötü çalışma koşullarının arkasındaki rıza üretimini ise ekonomik baskı, idealizm sömürüsü ve ayrıcalık duygusu gibi boyutlarıyla değerlendiriyor.

Emekçiler sömürü ve şiddeti anlatamıyor

Marx’ın emek-değer teorisine karşı üretilen argümanlar yayınevi emekçilerinin anlattıklarından hareketle çürütülmeye çalışılırken çalışma kapsamı dışında kalanlar da çarpıcı. Araştırmadaki kimi katılımcıların mülakat sonrasında anlattıklarının paylaşılmamasını istemesi, ortalamaya göre çok daha iyi koşullarda çalışan ve çalıştığı yere dair çokça olumlu görüş bildiren katılımcıların dahi kimliğinin anlaşılmasından korkması sektördeki açık hukuk ihlallerinin ve psikolojik şiddetin yansımaları olarak yer alıyor.

Yayınevi emekçilerinin iş tanımına göre ortalama kazançlarından maaş beklentilerine kadar birçok anketin sonuçlarına değinilen çalışmada bu beklentilere nasıl ulaşabileceğine dair bir tartışma da mevcut.

Anlatılanlar tüm kültür işçilerine uygulanabilir

Çıkarılan tüm sonuçlar karşısında yayınevi emekçilerinin örgütlenmesinde karşılaştığı zorluklara ve olanaklara da yer veren Ongan, alan örgütlenmesi ve sendikal örgütlenmenin muhasebesiyle de okurları baş başa bırakıyor.

"Yayın Emekçisinin Adı Yok", spesifik olarak yayınevi çalışanlarını mercek altına alsa da kültür endüstrisinde çalışan herkes için uygulanabilir incelemeler sunması ve sektörün emek perspektifinden değerlendirilmesi bağlamında önemli bir çalışma.

Kapitalist üretim ilişkilerinin göz ardı edilerek sınıfın dışına itilmeye çalışılan yayınevi emekçilerini sınıfın diğer kesimleriyle buluşturmaya çalışan bu çalışmayı salt bir akademik çalışma olarak değerlendirmek de doğru olmaz. Çünkü bizzat yayınevi emekçileri tarafından anlatılan çalışma koşulları ve mücadele deneyimleri sektör içinde nasıl bir anlayışın hâkim kılınması gerektiğine dair bir çağrıyı da içeriyor.

"Yayın Emekçisinin Adı Yok", Kor Yayınları, Nilgün Tunçcan Ongan, 96 sayfa

(AV/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kor Yayınları yayın emekçileri biamag kitap eleştirisi Nilgün Tunçcan Ongan
Abbas Vural
Abbas Vural
tüm yazıları
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü siyasi nedenlerle yarıda bıraktı. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi. 2021’den beri gençlik mücadelesi içerisinde rol...

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü siyasi nedenlerle yarıda bıraktı. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi. 2021’den beri gençlik mücadelesi içerisinde rol alıyor. Daha önce yerel ve ulusal gazeteler için yazılar yazdı. Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi 2025 yılı bursiyeri. Ocak 2025 bianet stajyeri.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Leipzig’de Filistin’le dayanışma yürüyüşü
26 Temmuz 2025
Leipzig’de Filistin’le dayanışma yürüyüşü
Musa Anter ve Hrant Dink anısına Heidelberg’de panel
21 Temmuz 2025
Musa Anter ve Hrant Dink anısına Heidelberg’de panel
Leipzig Onur Yürüyüşü: Soykırım varsa onur yoktur
28 Haziran 2025
Leipzig Onur Yürüyüşü: Soykırım varsa onur yoktur
JEREMY CORBYN BİANET’E KONUŞTU
"İmamoğlu’nun tutukluluğu korkunç bir yanlış, Öcalan’ın hâlâ hapiste olması son derece mantıksız"
20 Haziran 2025
"İmamoğlu’nun tutukluluğu korkunç bir yanlış, Öcalan’ın hâlâ hapiste olması son derece mantıksız"
Kocaeli’de üniversite öğrencilerinin ailelerine polis telefonu
2 Nisan 2025
Kocaeli’de üniversite öğrencilerinin ailelerine polis telefonu
Sayfa Başına Git