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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 24 Nisan 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 24 Nisan 2024 01:04
2 dk Okuma

“Orada” “şu an saat kaç?”

Halil Yörükoğlu, son kitabı “Şu An Saat Kaç?”ta, memleket hasretiyle dolup taşan gurbetçileri değil, “oraları” memleket bellemiş insanların da öykülerini anlatıyor.

Burak Soyer
Burak Soyer

Burak Soyer
Görseli Büyüt
“Orada” “şu an saat kaç?”

1987 yılında Halil Yörükoğlu, 2017 yılında Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’nde “Dikkate Değer” bulunmuş.

İlk kitabı “Kaçış Rampası”nı 2020’de, ikinci kitabı “Keşke Yüzüme Baksanız”ı 2022 yılında çıkaran Yörükoğlu, kısa süre önce İletişim Yayınları etiketiyle yayımlanan öykü kitabı “Şu An Saat Kaç?” ile bir kez daha okurların karşısında.

Zor bir “zanaat” olan gurbetçiliği, gerçek hayattan tutulmuş notlarla, bu notların sahiplerinin yaşamlarına değinen kitap, sadece memleket hasretiyle dolup taşanları değil, “oraları” memleket bellemiş insanların öykülerini anlatıyor.

Gurbetçilik zor “zanaat” dedik. Hakikaten de öyledir. Önce niyetle başlar. Önden eş, dost, akraba, konu komşu göçmüştür bir yerlere. Alışması başta zordur. Ama nihayetinde her şeye alışır insan. Havası, suyu farklı, töresi geleneği farklı topraklarda hele bir de “vasıfsız” olarak gidildiyse kaçışı yok her işte çalışılır. Vize alma sorunuyla başlayan memleket sınırlarına çıkış, gidilen yerde iş bulma, bulunan işin acımasızlığına katlanma, çalışma izninin alınması, çalışma izni alındıktan sonra oturma iznine geçiş ve vatandaşlıkla son bulur. Bu süre zarfında ömründen ömür gider insanın.

Halil Yörükoğlu da “Şu An Saat Kaç?”ta tam da bu sürece odaklanıyor. Bir fast food dükkânının arkasında patates kızartırken annesiyle görüntülü konuşup hasret giderenler var misal kitapta. Oturma izni alabilmek için iş arkadaşının sevgilisiyle formaliteyle başlayıp gerçek aşka dönüşen ilişkilerin yazgısının insanın gönlünü ele geçirişi var.

Sürekli iş kurma üzerine devinim halinde olan, hayatında kuracağı işin ilk harfini duymamış insanların umutları, kendilerini ziyarete gelen memleketteki akrabalara karşı yaşanan buruk sevinçler, o akrabaların hüzünlü dönüşleri, emekli olunca mutlaka memleketten alınacak yazlığın on beş yıl önceden yapılan planları mesken tutuyor Halil Yörükoğlu’nun öykülerinde.

“Şu An Saat Kaç?” ismiyle müsemma, pek çok şeyin mefhumunun ortadan kalktığı, hayallerle, umutlarla çıkılan bilinmezliklerle dolu bir yolun ortasında kalmış insanların hayatlarından manzaralar sunuyor.

(BY/AD)

iletişim
Burak Soyer
Burak Soyer
[email protected] tüm yazıları
Milliyet, Hürriyet, Hürriyet Kitap Sanat, BirGün, BirGün Pazar, BirGün Kitap, Taraf, Cumhuriyet Pazar, T24, Gazete Duvar, sendika.org, solhaber.org'a, siyaset, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro yazıları yazdı....

Milliyet, Hürriyet, Hürriyet Kitap Sanat, BirGün, BirGün Pazar, BirGün Kitap, Taraf, Cumhuriyet Pazar, T24, Gazete Duvar, sendika.org, solhaber.org'a, siyaset, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro yazıları yazdı. Halen Gazete Pencere ve OT dergisine kültür sanat, Edebiyathaber.net, K24, Oggito, Ne Okuyorum? internet sitelerine edebiyat yazıları yazıyor. Doğan Kitap etiketiyle yayınlanmış Zıvana ve Buji isimli iki romanı, bir kısa film senaryosu var.

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