Okula uğramadan mezun olanlar: Hayalet öğrenci krizi

“Okula uğramadan diploma alanlar, sadece binayı değil, eğitimin ruhunu da terk etmiş sayılır.”

Son yıllarda Türkiye’de eğitim sisteminde giderek daha belirgin hale gelen bir sorun, “hayalet öğrenci” olgusu olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, özellikle lise son sınıf öğrencileri arasında yaygınlaşmış bir uygulama olarak dikkat çekiyor: Öğrenciler, diploma alabilmek için bir özel okula kayıt yaptırıyor, ancak fiilen okula devam etmeden dershane veya özel kurslara yöneliyor. Daha da endişe verici olan, bu uygulamanın artık yalnızca 12. sınıflarla sınırlı kalmayıp, 9., 10. ve 11. sınıflara da yayılmaya başlamasıdır. Bu eğilim, eğitim sistemimizde pedagojik, sosyal ve ahlaki sorunlara yol açan ciddi bir tehlike olarak değerlendirilmelidir.

Hayalet öğrenci uygulaması, yüzeyde bireysel bir tercih gibi görünse de, okul topluluğunun bütününe ve eğitim sisteminin temel dinamiklerine zarar veren bir olgudur. Bu durumun etkileri, öğrenciler, öğretmenler ve okul kültürü üzerinde farklı boyutlarda kendini gösteriyor.

Okula düzenli devam eden öğrenciler, hayalet öğrenci uygulaması nedeniyle hem mağduriyet yaşıyor hem de motivasyon kaybına uğruyor. Her gün derslere katılmak için zaman ve emek harcayan öğrenciler, bazı arkadaşlarının okula uğramadan aynı diplomayı alabileceğini gördüğünde adalet duygusunu yitiriyor. Bu durum, öğrencilerin okula ve eğitim sürecine olan inancını zedeliyor. Aynı zamanda, okul ortamında bulunmayan öğrencilerin sosyal bağlardan uzak kalması, onların kişisel gelişimlerini ve toplumsal becerilerini olumsuz etkiliyor. Eğitim, yalnızca akademik bilgi aktarımı değil, aynı zamanda dayanışma, işbirliği ve sosyal etkileşim yoluyla bireylerin şekillenmesini sağlayan bir süreçtir. Hayalet öğrenciler, bu süreçten mahrum kalarak yalnızca sınav odaklı bir başarı anlayışına hapsoluyor.

Öğretmenler için de hayalet öğrenci olgusu son derece yıpratıcı bir durum yaratıyor. Boş sıralara ders anlatmak, öğretmenlerin mesleki motivasyonunu ve sınıf içi dinamikleri olumsuz etkiliyor. Sınıf ortamında eksik olan öğrenciler, birlikte öğrenme kültürünün ve grup içi etkileşimin zayıflamasına neden oluyor. Öğretmenler, bir yandan müfredatı yetiştirme baskısı altında kalırken, diğer yandan sınıfın çoğunluğunun fiziksel veya zihinsel olarak orada olmaması nedeniyle pedagojik hedeflerine ulaşmakta zorlanıyor. Bu durum, öğretmenlerin mesleki tatminini azaltarak uzun vadede eğitim kalitesini tehdit ediyor.

Hayalet öğrenci olgusu, okulların birer eğitim yuvası olmaktan çıkıp yalnızca diploma veren bürokratik yapılara dönüşme riskini taşıyor. Okul, yalnızca derslerin işlendiği bir yer değil, aynı zamanda öğrencilerin bir araya gelerek ortak bir kültür oluşturduğu, değerler kazandığı ve sosyal beceriler geliştirdiği bir topluluktur. Ancak hayalet öğrenciler, bu topluluğun bir parçası olmaktan uzaklaştıkça, okulun ruhu ve dayanışma ortamı zayıflıyor. Bu durum, uzun vadede okulların toplumsal işlevini kaybetmesine ve eğitim sisteminin yalnızca sınav odaklı bir formaliteye indirgenmesine yol açabilir.

Hayalet öğrenci uygulamasının bu denli yaygınlaşmasının ardında, eğitim sistemimizin yapısal sorunları ve toplumsal algılar yatıyor. Bu sorunun temel nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Liselerde verilen eğitimin içeriği ve yöntemi, üniversite giriş sınavlarının (YKS) yapısıyla yeterince örtüşmüyor. Bu durum, öğrencilerin okulda geçirdikleri zamanı “boşuna” olarak görmelerine ve dershane veya özel kursları daha “verimli” bulmalarına yol açıyor. Öğrenciler, sınav başarısını garantilemek için okulu bir kenara bırakarak sınav odaklı bir hazırlık sürecine yöneliyor.

Bazı özel okullar, öğrenci kaydı alarak ve devam şartlarını göz ardı ederek kısa vadeli ticari kazanç elde etme yoluna gidiyor. Bu okullar, öğrencilerin fiziksel olarak okulda bulunmasını denetlemek yerine, yalnızca kayıt ücreti alarak diploma vermeyi bir iş modeline dönüştürüyor. Bu durum, eğitim etiğini zedeleyerek hayalet öğrenci uygulamasını teşvik ediyor.

Eğitim sistemimizde okullara yönelik etkin bir denetim mekanizmasının olmaması, hayalet öğrenci uygulamasının cezasız kalmasına ve yaygınlaşmasına zemin hazırlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda daha sıkı politikalar uygulamaması, sorunun büyümesine neden oluyor.

Toplumda ve eğitim sisteminde başarı, büyük ölçüde sınav sonuçlarıyla ölçülüyor. Eğitim sürecinin kendisi, öğrencilerin kişisel gelişimi, sosyal becerileri veya eleştirel düşünme yetenekleri gibi unsurlar ikinci planda kalıyor. Bu anlayış, öğrencileri ve velileri, okul sürecini atlayarak yalnızca sınav başarısına odaklanmaya yöneltiyor.

Çözüm önerileri

Hayalet öğrenci olgusunun eğitim sistemimize verdiği zararları en aza indirmek ve bu sorunu kökten çözmek için hem yapısal hem de toplumsal düzeyde adımlar atılmalıdır. Aşağıda, bu soruna yönelik kapsamlı çözüm önerileri sunulmaktadır:

Diploma alabilmek için öğrencilerin okula fiziksel olarak devam etmeleri şart koşulmalı ve bu durum düzenli olarak denetlenmelidir. Okulların öğrenci devam durumlarını raporlaması ve bu raporların bağımsız birimler tarafından doğrulanması sağlanmalıdır. Devamsızlık yapan öğrencilerin diplomalarının onaylanmaması gibi caydırıcı yaptırımlar uygulanabilir.

Liselerde verilen eğitimin içeriği, üniversite giriş sınavlarıyla daha uyumlu hale getirilmelidir. Müfredat, sınavların kapsadığı konuları ve becerileri destekleyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Böylece öğrenciler, okulda geçirdikleri zamanın sınav başarısına doğrudan katkıda bulunduğunu hissedecek ve okula olan bağlılıkları artacaktır.

Özel okulların öğrenci devam durumlarını ihmal etmesi, ciddi yaptırımlarla karşılaşmalıdır. Gerçek anlamda eğitim vermeyen veya yalnızca kayıt alarak diploma dağıtan okullar teşhir edilmeli ve cezalandırılmalıdır. Bu tür okulların ruhsatlarının iptal edilmesi gibi radikal önlemler, sorunun ticari boyutunu ortadan kaldırabilir.

Veliler ve öğrenciler, eğitimin yalnızca sınav başarısından ibaret olmadığı konusunda bilinçlendirilmelidir. Eğitim sürecinin, bireylerin kişisel gelişimi, sosyal becerileri ve eleştirel düşünme yetenekleri için ne kadar önemli olduğu vurgulanmalıdır. Bu amaçla, okullarda ve medyada farkındalık kampanyaları düzenlenebilir.

Okulların, öğrencilerin aidiyet hissedeceği ve aktif olarak katılmak isteyeceği birer topluluk haline gelmesi için çaba gösterilmelidir. Sosyal etkinlikler, kulüpler, projeler ve grup çalışmaları gibi faaliyetler, öğrencilerin okulu yalnızca bir sınav hazırlık merkezi olarak görmekten vazgeçmesini sağlayabilir.

Okullarda rehber öğretmenlerin rolü artırılarak, öğrencilerin eğitim sürecine olan bağlılıkları desteklenmelidir. Rehber öğretmenler, öğrencilerin ve velilerin sınav odaklı bakış açısını dengelemek için bireysel ve grup çalışmaları yapabilir.

Hayalet öğrenci olgusu, yalnızca bireysel bir tercih değil, eğitim sistemimizdeki yapısal ve toplumsal sorunların bir yansımasıdır. Bu gidişat düzeltilmediği takdirde, okullar yalnızca diploma dağıtan bürokratik yapılara dönüşecek; eğitim, sınav sonuçlarından ibaret bir yarışa indirgenecektir. Bu durum, sadece bireylerin değil, tüm toplumun uzun vadeli kaybına yol açacaktır.

Eğitim, yalnızca bilgi aktarımı değil; süreç, emek, paylaşım ve gelişim demektir. Okullar, öğrencilerin bir araya gelerek ortak bir kültür oluşturduğu, dayanışma ruhunu öğrendiği ve kendilerini keşfettiği yerlerdir. Hayalet öğrenci uygulaması, bu ruhu yok ederek eğitimi bir formaliteye indirgiyor. Sorunun çözümü, yalnızca sistemsel reformlarla değil, aynı zamanda toplumun eğitim anlayışındaki köklü bir değişimle mümkündür. Eğitim sistemimizi ve toplumsal değerlerimizi yeniden gözden geçirerek, eğitimin ruhunu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.

(AÖ/VC)