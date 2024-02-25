ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 25 Şubat 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 25 Şubat 2024 12:11
2 dk Okuma

KADINLARIN GÜNDEMİ

"Öğrenirken öğreten" bir başkan adayı: Özak işçisi Funda Bakış

Kazanır veya kazanmaz “konu bu değil” demeyeceğim, bana sorarsanız Bakış, çoktan kazanmış durumda, onlarca yüzlerce insanın kendisine inancının yanında kendisini de kazanmış bir kadın o.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
"Öğrenirken öğreten" bir başkan adayı: Özak işçisi Funda Bakış
Özak Tekstil direnişçileri Funda Bakış ve Yıldız Bağcı, Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet

“Bu mücadeleyi de erkekler gibi yürütmek zorundayız. Ara sıra bir vurgun da yiyoruz. Ailelerimizden duyuyoruz, çevremizden duyuyoruz, ‘o yapamaz’, ‘bu yapamaz’ diye. Bu direnişle birlikte kadınlar olarak çok farklı noktaya geldik. Ciddi anlamda elimizde çok güçlü koz var. Kendi gücümüz var. Bunu öğrendik. Mücadele etmeyi öğrendik.” 

Konuşan kişi Özak Tekstil'de baskı ve mobbinge karşı yaklaşık üç ay direnen işçilerden Funda Bakış. Bakış’ın sözünü kesiyor bir gazeteci “Üniversite öğrencileri gelse sizi mücadele alanlarında izlese, öğrense”. Bakış ona da yanıt veriyor, “Öğrenirken öğretiyoruz, ne güzel…”

Emek Partisi (EMEP), Bakış'ı, Urfa Haliliye Belediye Başkan adayı gösterdi. Karşısında AKP'den Mehmet Canpolat var. 

Funda Bakış ve Yıldız Bağcı

Bakış’ı son olarak TMMOB İstanbul Şubesi’nde düzenlenen dayanışma toplantısında dinledik. 

O zaman mücadele ile kadının ailede, toplumda ve iş hayatında nasıl değiştiğini kendi tanıklığı ile anlatan Bakış, bu belediye başkan adayı. Kazanır veya kazanmaz “konu bu değil” demeyeceğim, bana sorarsanız Bakış, çoktan kazanmış durumda, onlarca yüzlerce insanın kendisine inancının yanında kendisini de kazanmış bir kadın o. 

Başka bir konuya değinmek derdindeyim. Genelde siyasette kadınları aday göstermeyenler, ilk olarak “toplum buna hazır değil” minvalinde uyduruk, dayanaksız ve kanıtı olmayan cümleler söylerler. 

Bunun yani “toplumun kadını siyasette istemediği” genel geçer cümlesini çürüten bir araştırmayı hatırlatayım. 

Ben Seçerim Derneği’nin KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş iş birliği ile ortaklaşa hazırladığı seçmen üzerindeki kadın siyasetçi algısını ölçen “Türkiye'de Kadın Siyasetçilerin Durumu ve Beklentiler Araştırma”sı az önce sözünü ettiğimi artık safsataya dönüşen cümlelerin tümden geçersiz olduğunu kanıtladı. Araştırmanın en önemli üç bulgusu şöyle: 

  • Toplumun yüzde 62’si, kadınların yüzde 71’i, erkeklerin yüzde 54’ü kadın siyasetçi artınca Türkiye’nin gelişeceğini ve daha iyi bir toplum haline geleceğini düşünüyor.
  • Toplumun yüzde 61’i partilerde mecburi kadın kotası uygulanması gerektiğini düşünüyor. Bu fikre katılmayanlar toplumun sadece yüzde 23’ünü oluşturuyor.
  • Erkeklerin yüzde 50’si partilerde eş başkanlığı desteklerken, kadınların yüzde 61’i bu fikre destek veriyor.

Araştırmanın detaylarına buradan bakabilirsiniz. 

Toplumun kadınları siyasette istemediği iddiasını çürüttüğümüze göre, üstelik verileri ile birlikte demek ki kadınların siyasette olmasını istemeyen erkeklerin başvurduğu ikinci safsataya geçelim: “Kadınlar siyasette yer almak için yeterli donanıma sahip değil”. 

O zaman soralım “Erkekler çok mu yeterli de kentleri yönetmek için adaylar?” Ek soru, “Çok yetkin, yeterli iseler bu kentlerin, hatta bu ülkenin ekonomik ve sosyal durumu neden bu kadar geri bir noktada?” 

Yeterli donanıma sahip bir insan, bir kadın işte sevgili Funda Bakış. 

Urfa’da işçilerin mücadelesi bir değişim başlattı o değişime destek vermek Funda Bakış’a da destek vermekten geçiyor. 

Eşitlik mücadelesinin hiç bitmediği yeni bir hafta olsun...

(EMK)

emek kadın emekçiler özak tekstil Seçim 2024
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

Devamını Göster
diğer yazıları
Elçin Gürler, “Mavi Müzikhol”u anlattı: Pavyonlar da eril tıpkı Türkiye gibi
24 Şubat 2024
Elçin Gürler, “Mavi Müzikhol”u anlattı: Pavyonlar da eril tıpkı Türkiye gibi
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ONUR YÜRÜYÜŞÜ DAVASI
Polisten Boğaziçili öğrenciye: Siz teröristsiniz
23 Şubat 2024
Polisten Boğaziçili öğrenciye: Siz teröristsiniz
KADINLARIN GÜNDEMİ
Dünya dönüyor sen ne dersen de…
18 Şubat 2024
Dünya dönüyor sen ne dersen de…
Jilet Sebahat kitabını anlattı: Bir kez daha "lubunyalar varız" demek istedim
17 Şubat 2024
Jilet Sebahat kitabını anlattı: Bir kez daha "lubunyalar varız" demek istedim
Yeşil Artvin Derneği Başkanı Karahan: Artvin, İliç gibi olmasın diye mücadele ediyoruz
14 Şubat 2024
Yeşil Artvin Derneği Başkanı Karahan: Artvin, İliç gibi olmasın diye mücadele ediyoruz
Sayfa Başına Git