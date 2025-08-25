Nûbihara Biçûkan: Mîrata wêjeyî û perwerdehiya Ehmedê Xanî

"Zanîna rast ew e ku ziman û dil bi hev re ronî dike; perwerdekirina zarokan bi zimanê zikmakî, veguandina çand û exlaqê ji nifşên pêşerojê re ye."
Dema ku min serdana gorra Ehmedê Xanî kir, min dît ku ew niha wekî kesayetiyek olî di bin desthilata Muftiyê Bazîdê de tê pêşkêş kirin; hin mêvan di vê çarçoveyê de serdana gorê dikin. Lêbelê, Xanî ne tenê wekî kesayetiyek olî, lê di heman demê de wekî rewşenbîrek biryardar di şekildana dîrok, çand û wêjeya Kurdî de jî derdikeve pêş. Berhemên wekî Nûbihara Biçûkan û Mem û Zîn beşdariyên wî di perwerde, exlaq û hişmendiya neteweyî de eşkere dikin, rola wî ya piralî di dîroka Kurdî de eşkere dikin. Tenê wekî kesayetiyek olî behsa Xanî kirin tê wateya paşguhkirina kûrahiya tevahî ya mîrate û bandora wî ya çandî.
Ehmedê Xanî (1650-1707), ku di nîvê duyemîn ê sedsala 17an de wekî yek ji kesayetên herî girîng ên edebiyat û ramana Kurdî derket holê, ne tenê helbestvan an jî zana bû, lê di heman demê de ramanwerek bû ku hewldanek hişmend a rewşenbîrî da ku nasnameya çandî ya gelê Kurd biparêze û pêş bixe. Her çend berhema wî ya herî navdar, Mem û Zîn, wekî yek ji lûtkeyên edebiyata klasîk a Kurdî tê hesibandin jî, berhema wî Nûbihara Biçûkan ji bo eşkerekirina nasnameya wî wekî perwerdekar, nêzîkatiya wî ya pedagojîk û hişmendiya wî ya li ser zimanê zikmakî cîhek taybetî digire.
"Nûbahar" di Kurdî de tê wateya "bihar" an "destpêka biharê", lê "biçûk" tê wateya "Zarok". Ji ber vê yekê, sernavê berhemê dikare wekî "Bihara Zarokan" were wergerandin. Ev nav ne tenê guherînek demsalî ya biyolojîkî, lê di heman demê de şiyarbûna derûnî ya zarok û pêşkeftina exlaqî bi rêya perwerdeyê jî sembolîze dike. Berhem di bingeh de pirtûkek dersê ya helbestan e ku ji bo perwerdehiya xwendekarên medreseyê hatiye nivîsandin; Lêbelê, ew ne tenê bi agahdariya olî ve sînordar e, lê di heman demê de peyamên girîng di warên exlaq, perwerdehiya nirxan û hişmendiya ziman de jî hildigire.
Di jiyana xwe de, Ehmedê Xanî civaka Kurd wekî parçebûyîyeke siyasî û di warê çandî de ji ber asîmîlasyonê di bin gefê de didît. Ji ber vê yekê, wî perwerdehiyê ne tenê wekî pêvajoyek ji bo bidestxistina zanîna takekesî, lê di heman demê de wekî amûrek girîng ji bo parastina hebûna neteweyî jî didît. Di vê çarçoveyê de, Nûbihara Biçûkan wekî yek ji berhemên pêşîn ên ku armanc dike ku zarokên Kurd bi rêya perwerdehiya bi zimanê xwe yê dayikê zanîn û nirxên bingehîn bi dest bixin, tê zanîn.
Ehmedê Xanî rewşenbîrek bû ku di nîvê sedsala 17an de li Kurdistanê ji dayik bû û mezin bû. Serdema wî serdemeke pevçûnên dijwar ên Osmanî-Sefewiyan bû, û serdemeke ku mîrnişînên Kurd avahiyeke xweser lê ji hêla siyasî ve nazik diparastin. Ev nezelaliya siyasî bandora xwe li ser warên çandî û zimanî jî kir. Her çend Kurdî wekî zimanekî giştî bi berfirehî dihat bikaranîn jî, zimanên fermî yên perwerdehiyê bi gelemperî Erebî û Farisî bûn. Ev rewş yek ji faktorên bingehîn bû ku têgihîştina Ehmedê Xanî ya li ser perwerde û wêjeyê şekil da.
Her çiqas rêbaza perwerdehiyê ya Xanî bi kevneşopiya medreseyê ya wê serdemê ve girêdayî bû jî, perspektîfeke bêhempa hildigirt ku wê derbas dikir. Perwerdehiya medreseyê bi giranî li ser xebatên olî, rêzimana erebî û jiberkirinê bû. Lêbelê, Ehmedê Xanî fêm kir ku tenê balkişandina ser veguhestina zanîna olî ne bes e. Li gorî wî, pêvajoya perwerdehiya zarokekî divê ev tişt di nav xwe de bigire:
Nirxên wekî durustî, rêzgirtin, dilovanî û berpirsiyariya civakî divê di temenê biçûk de bi rêya perwerdehiyê werin hundirîn kirin.
Divê zarok bi zimanê xwe fêr bibin; ev ne tenê fêrbûnê hêsan dike, lê di heman demê de nasnameya çandî û hişmendiya neteweyî jî ava dike.
Her çend jiberkirin bingeha rêbazên perwerdehiyê yên wê serdemê pêk anî jî, Xanî ew bi zimanekî helbestî re kir yek da ku bîr û jêhatîyên zimanî yên zarokan pêş bixe.
Ev rêbaza Ehmedê Xanî vîzyona wî ya pedagojîk a rewşenbîrî nîşan dide. Wî perwerdehiyê ne tenê wekî veguhestina zanînê, lê wekî berpirsiyariyek civakî û çandî didît. Ji ber vê yekê, Nûbihara Biçûkan ji pirtûkek dersê bêtir e; ew amûrek e ji bo veguhestina mîrateyek çandî û zimanî ji nifşên pêşerojê yên civaka Kurd re ye.
Şert û mercên wê serdemê Xanî neçar kir ku wekî perwerdekar û hilgirê çandî berheman biafirîne. Nûbihara Biçûkan, bi taybetî, ji bo karanîna li medreseyan hatiye nivîsandin û bûye yek ji mînakên pêşîn ku nîşan dide ku perwerdehiya Kurdî dikare bi awayekî sîstematîk were saz kirin. Wekî din, forma helbestê ya berhemê ji bo kişandina bala zarokan û hêsankirina pêvajoya fêrbûnê hatiye hilbijartin.
Dema ku Nûbihara Biçûkan dinivîse, Ehmedê Xanî bi taybetî li ser perwerde û pêşkeftina exlaqî ya zarokan sekinî. Armanca berhemê ew e ku zanîna bingehîn a ku xwendekarek medreseyê divê bi dest bixe, ku aliyên olî, exlaqî û zimanî vedihewîne, pêşkêş bike. Lêbelê, armanca Xanî ne tenê bi perwerdehiya takekesî ve sînordar e; Berhem her weha wekî amûrek ji bo bilindkirina hişmendiya civakî û çandî hatiye sêwirandin.
Armanca sereke ya vê xebatê ew e ku perwerdehiyek bingehîn bide zarokan. Li gorî bernameya klasîk a ku di wê demê de li medreseyan dihat hînkirin, ew mijarên wekî xwendin û nivîsandin, zanîna olî û ferhenga bingehîn a Erebî û Farisî vedihewîne. Bi helbestan hatiye nivîsandin, rê dide xwendekaran ku hem bîra xwe xurt bikin û hem jî xwe bi estetîka zimannasî nas bikin. Xanî tekez dike ku destpêkirina perwerdehiya zarokan di temenê biçûk de ji bo pêşkeftina wan a rewşenbîrî û exlaqî ya pêşerojê pir girîng e.
Di vê xebatê de, Xanî hînkirina olî di çarçoveyek exlaqî de entegre dike. Rîtuelên wekî nimêj, rojîgirtin û xêrxwazî di çarçoveya berpirsiyariya civakî û fezîletan de têne pêşkêş kirin. Mînakî, nirxên wekî durustî û rastî bi rêya nivîs û çîrokên olî ji zarokan re têne vegotin. Ev nêzîkatî kevneşopiya medreseya klasîk a hevgirtina perwerdehiya exlaqî bi hînkirina olî re nîşan dide, di heman demê de orîjînalîteya pedagojîk a Xanî jî nîşan dide.
Xanî, bi nivîsandina pirtûka xwe bi zimanê Kurdî, hişt ku zarok bi zimanê xwe fêr bibin. Ev rêbaz, ku di pratîkên perwerdehiyê yên wê demê de kêm caran dihat dîtin, ji bo parastina nasnameya çandî û xurtkirina hişmendiya neteweyî pir girîng bû. Perwerdehiya bi zimanê dayikê pêvajoya fêrbûna zarokan hêsan kir û di heman demê de beşdarî nirxandina Kurdî wekî zimanekî perwerde û wêjeyê bû.
Xebata Xanî ji perwerdehiya takekesî wêdetir diçe, û xizmet dike ku hevgirtina civakî û berdewamiya çandî misoger bike. Nirxên ku zarok di temenê biçûk de bi dest dixin, berdewamiya normên exlaqî û çandî di nav civakê de misoger dikin. Bi vî awayî, Nûbihara Biçûkan ne tenê wekî pirtûkek dersê lê di heman demê de wekî amûrek ji bo avakirina hişmendiya civakî jî kar dike.
Nûbihara Biçûkan yek ji wan berheman e ku vîzyona pedagojîk a Ehmedê Xanî temsîl dike. Pirtûk hem hêmanên helbest û hem jî yên pexşanê dihewîne, û ziman û avahiyek heye ku pêvajoya fêrbûna zarokan hêsan dike. Xebat dikare di çar beşên sereke de were lêkolîn kirin:
Pirtûk bi hînkirina tîpên alfabeya erebî dest pê dike. Her tîp bi bilêvkirin û rastnivîsa xwe ve tê peyda kirin, ku bi hin peyvên mînakî tê xurt kirin. Ev beş armanc dike ku jêhatîyên xwendin û nivîsandinê yên zarokan pêşve bibe. Xanî bi karanîna ayetan di vê qonaxê de fêrbûnê hem hêsantir û hem jî xweştir dike. Hin peyvên erebî û farisî jî hatin hîn kirin, ku dihêle xwendekar dewlemendiya ziman fam bikin.
Beşa duyemîn a xebatê agahdariya bingehîn a îslamî vedihewîne. Kirinên îbadetê yên wekî Şehadet, nimêj, rojîgirtin, zekat û hec bi zimanek hêsan têne ravekirin ku zarok dikarin fêm bikin. Xanî ne tenê zanîna olî bi rêya rêûresman fêr dike, lê di heman demê de aliyê wê yê exlaqî jî tekez dike. Bo nimûne, zekat ne tenê wekî erkek madî lê wekî sembola hevgirtina civakî û hevkariyê tê pêşkêş kirin.
Xanî beşek girîng ji xebata xwe ji bo perwerdehiya exlaqî ya zarokan terxan dike. Nirxên wekî durustî, rêz, dilovanî, xêrxwazî û berpirsiyariya civakî bi rêya nivîsên helbestî yên kurt û çîrokên mînakî têne vegotin. Armanca vê beşê ew e ku piştgiriyê bide pêşveçûna karakterê zarokan û wan ji bo jiyana civakî amade bike.
Nûbihara Biçûkan li ser fêrbûna bi rêbaza ji nû ve hatiye çêkirin, lê Xanî vê rêbazê bi estetîkek helbestî re dike yek. Ristên helbestî hem ji bo pêşxistina bîra zarokan û hem jî ji bo pêşxistina teqdîrkirina ziman û wêjeyê xizmet dikin. Ev rêbaz hem fonksiyonek pedagojîk û hem jî wêjeyî pêk tîne. Avahiya helbestî bi zanebûn hatiye hilbijartin da ku bala xwendekaran bikişîne, fêrbûnê hêsan bike û parastina zanîna bidestxistî baştir bike.
Nêzîkatiya pedagojîk a ku Ehmedê Xanî di Nûbihara Biçûkan de bikar tîne hem kevneşopiyên perwerdehiyê yên wê demê nîşan dide û hem jî wî wekî perwerdekarek pêşeng diyar dike. Ev beş sê nêzîkatiyên perwerdehiyê yên bingehîn ên Xanî ronî dike: fêrbûna bi rêbaza ji nû ve, perwerdehiya exlaqî û perwerdehiya bi zimanê dayikê.
Jiberkirina bi rêbazek bingehîn di perwerdehiya medreseyê ya sedsala 17an de bû. Xanî forma helbestî hilbijart da ku vê rêbazê ji bo zarokan bibandortir û balkêştir bike. Beytên helbestî rê dan zarokan ku:
Hişê xwe xurt bikin
Hestê xwe yê ziman û rîtmê pêş bixin
Agahiyê bi awayekî kêfxweş û bîranîn fêr bibin. Vê rêbazê yekrengiya jiberkirina klasîk şikand û dikare wekî nûjeniyek pedagojîk were hesibandin.
Xanî pêşkeftina exlaqî di perwerdehiya zarokan de bi kêmanî bi qasî perwerdehiya olî girîng didît. Hin ji nirxên ku di xebatê de têne destnîşan kirin ev in:
Rastî û durustî
Rêz û îtaet (hem ji malbat û hem jî ji mamosteyan re)
Dilovanî û hevkarî
Hestek berpirsiyariya civakî
Ev nirx bi çîrokên kurt, helbestan û mînakên ji jiyana rojane ji zarokan re têne veguheztin. Bi vî rengî, perwerde ne tenê veguheztina zanînê dibe, lê di heman demê de avakirina karakter û hişmendiya civakî jî dibe.
Yek ji aliyên herî bêhempa yên rêbaza pedagojîk a Xanî ew bû ku zarokan bi zimanê xwe perwerde bikirana. Li herêmên Osmanî û Sefewî yên wê serdemê ev pratîkek kêm bû. Perwerdehiya bi zimanê dayikê rê da zarokan ku:
Têgehan zûtir û rasttir fam bikin
Jêhatîyên xwe yên rewşenbîrî pêş bixin
Hestek nasnameya çandî û neteweyî pêş bixin.
Her wiha beşdarî rewakirina zimanê Kurdî wekî zimanekî perwerde û wêjeyê bû. Bi vî awayî, Xanî pêvajoya perwerdehiyê ne tenê wekî amûrek ji bo fêrbûna takekesî, lê di heman demê de wekî amûrek ji bo parastina çandî û hişyariya civakî jî dît.
Her du berhemên Ehmedê Xanî, Mem û Zîn û Nûbihara Biçûkan, ji armancên cûda re xizmetê dikin lê ji hêla nêrînek cîhanî û hişmendiyek civakî ya hevpar ve têne şekil kirin. Her çend Mem û Zîn bêtir çîrokek destanî ya evîn û hişmendiya neteweyî be jî, Nûbihara Biçûkan armanc dike ku perwerdehiya bingehîn, exlaq û nirxan di zarokan de biçîne. Lêbelê, her du berhem jî mijarên nasnameya Kurdî, hişmendiya zimanî û berpirsiyariya civakî dihewînin.
Her çiqas Mem û Zîn nirxên dîrokî û çandî yên gelê Kurd bi rêya vegotineke destanî veguhezîne jî, Nûbihara Biçûkan armanc dike ku vê hişmendiyê bi rêya perwerdeyê veguhezîne nifşên pêşerojê. Xanî bi misogerkirina ku zarok bi zimanê xwe perwerdehiyê dibînin, berdewamiya çandî ya zimanê Kurdî diparêze. Ev rêbaz dikare wekî kevirê bingehîn ê avakirina hişmendiya neteweyî were hesibandin.
Mijara hevpar a ku di her du berheman de derdikeve holê nirxên exlaqî û hişmendiya berpirsiyariya civakî ye. Her çiqas Mem û Zîn rol û berpirsiyariyên civakî yên kesan bi rêya bûyerên dramatîk nîşan dide jî, Nûbihara Biçûkan prensîbên exlaqî yên ku ew dikarin di jiyana rojane de bicîh bînin, fêrî zarokan dike. Bi vî rengî, têgihîştina Xanî ya perwerde û wêjeyê li ser veguhestina norm û nirxên civakî di navbera nifşan de disekine.
Hem di berhemên xwe yên destanî û hem jî yên dîdaktîk de, Xanî hêmanên zimannasî û estetîkî bi hev re dike yek. Her çiqas vegotina Mem û Zînê ya evîn û nasnameya neteweyî lûtkeya wêjeyê nîşan dide jî, avahiya helbestê ya Nûbihara Biçûkan alîkariya zarokan dike ku hem jêhatîyên zimanî pêşve bibin û hem jî agahdariyê biparêzin. Ev yekbûn delîlek ji bo jîrbûna pedagojîk û wêjeyî ya Xanî ye.
Nûbihara Biçûkan wekî berhemeke Ehmedê Xanî ku ne tenê ji bo armancên perwerdehiyê yên takekesî, lê di heman demê de ji bo mîsyoneke civakî û çandî jî xizmet kiriye, di dîrokê de cihê xwe girtiye. Berhemê bandorek girîng li ser kevneşopiya medreseyê û hişmendiya çandî ya civaka Kurd kiriye.
Berhem wekî beşek ji perwerdehiya medreseya klasîk hate hînkirin û ji bo zarokan bû yekem materyalê perwerdehiyê. Pêşkêşkirina sîstematîk a alfabeyê, zanîna olî û şîretên exlaqî pêkanîna pîvanên perwerdehiyê di medreseyan de bi awayekî dîsîplînkirî û holîstîk misoger kir. Di vî warî de, Nûbihara Biçûkan dikare wekî kevirê bingehîn ê perwerdehiya medreseya Kurdî were hesibandin.
Nêzîkatiya helbestî û didaktîk a Xanî hişt ku berhem bi sedsalan ji nifşekî bo nifşekî din were veguhastin. Her çend zarokan perwerdehiyek bi naveroka guncaw a koma temenê xwe wergirtin jî, wan zimanê Kurdî jî fêr bûn û bi nirxên çandî re hatin nasandin. Ev mekanîzmayek girîng bû ji bo misogerkirina veguhestina hişmendiya civakî û nasnameyê.
Berhem bi perwerdehiya takekesî ve sînordar nebû; ew di heman demê de wekî amûrek ji bo parastina ziman û çanda Kurdî jî xizmet kir. Wekî yek ji mînakên herî zû yên perwerdehiya bi zimanê dayikê, wê bingehek dîrokî ji bo mafên zimanî û çandî yên gelê Kurd danî. Wekî din, perwerdehiya exlaqî û civakî ya ku ji zarokan re hatiye dayîn, beşdarî xurtkirina avahiya civakî û normên civakê bû.
Nûbihara Biçûkan, bi avahiya xwe ya helbestî, dikare wekî mînakek zû ya edebiyata zarokan were hesibandin. Zimanê helbestî yê Xanî ne tenê ji bo armancên perwerdehiyê xizmet kir, lê di heman demê de di edebiyata Kurdî de standardek estetîkî jî danî. Di vî warî de, berhem hem mîrateyek edebî û hem jî pedagojîk pêk tîne.
Di çarçoveya jîngeha perwerdehiyê ya îroyîn û nîqaşên li ser perwerdehiya bi zimanê dayikê de, Nûbihara Biçûkan ne tenê wekî berhemeke dîrokî lê di heman demê de wekî referansek çandî û pedagojîk jî tê hesibandin. Ev berhem, ku ji hêla Ehmedê Xanî ve ji bo zarokan hatiye nivîsandin, îro ji ber van sedeman girîng e:
Bi nivîsandina bi zimanê Kurdî, Xanî hişt ku zarok bi zimanê xwe fêr bibin. Ev nêzîkatî rasterast bi girîngiya perwerdehiya bi zimanê dayikê ve girêdayî ye, mijarek ku hîn jî di pergalên perwerdehiya nûjen de tê nîqaşkirin. Nûbihara Biçûkan delîlek zû ye ku Kurdî ne tenê wekî zimanek axaftinê lê di heman demê de wekî zimanek perwerdehiya fermî û wêjeyê jî dikare were bikar anîn.
Ev berhem ne tenê ziman û zanînê fêrî zarokan dike, lê di heman demê de nirxên exlaqî û hestek berpirsiyariya civakî jî diafirîne. Nêzîkatiyên weha yên holîstîk di pergalên perwerdehiya nûjen de ji bo perwerdehiya karakter û pêşxistina jêhatîyên civakî girîng dimînin. Nêzîkatiya Xanî bi nêzîkatiya perwerdehiya li ser bingeha nirxan a ku di wêjeya pedagojîk a heyî de tê pêşniyar kirin re li hev dike.
Xebata Xanî ji bo zarokan wekî modelek xizmet dike da ku nasnameyên xwe yên çandî nas bikin û xurt bikin. Di nîqaşên îroyîn de li ser parastina mafên nasname û zimanî yên zarokên Kurd di pêvajoya perwerdehiyê de, Nûbihara Biçûkan bingehek dîrokî peyda dike. Ev berhem di veguhestina mîrata çandî ya nifş bi nifş de wekî xalek referansê ya girîng dimîne.
Ev berhem çavkaniyek hêja ye ji bo lêkolînên ziman û wêjeya Kurdî û lêkolîna dîroka pedagojîk. Lêkolînên akademîk ên nûjen nêzîkatiya perwerdehiyê ya Xanî lêkolîn dikin, dixwazin bingehên dîrokî û rêbazên pedagojîk ên perwerdehiya zimanê dayikê fam bikin. Di vê çarçoveyê de, Nûbihara Biçûkan wekî referansek bêqusûr ji bo hem lêkolînên akademîk û hem jî yên çandî derdikeve pêş.
Nûbihara Biçûkan a Ehmedê Xanî ji pirtûkek zarokan bêtir e; ew xalek werçerxê ya dîrokî û pedagojîk di çand, ziman û perwerdehiya Kurdî de temsîl dike. Her çend ew wekî beşek ji perwerdehiya medreseyê derketiye holê jî, berhem vîzyona perwerdehiyê, têgihîştina exlaqî û fikara Ehmedê Xanî ji bo hişmendiya neteweyî nîşan dide.
Xalên sereke yên ku di xebatê de hatine destnîşankirin ev in:
Struktura helbestî û rêbaza hînkirina bi rêbaza ji nû ve nivîsandinê hem piştgirî da nêzîkatiya perwerdehiya klasîk a wê serdemê û hem jî ji bo zarokan nûjeniyek pedagojîk pêşkêş kir.
Nirxên wekî durustî, dilovanî û berpirsiyariya civakî di çarçoveya jiyana rojane de ji zarokan re hatin vegotin, û beşdarî pêşkeftina karakterê wan bûn.
Bikaranîna zimanê Kurdî wekî zimanê hînkirinê hem fêrbûnê hêsan kir û hem jî xizmeta pêşxistina nasnameya çandî û hişmendiya neteweyî kir.
Xebat îro jî girîngiya xwe di warê veguhestina nifşan de, mayîndetiya kevneşopiya medreseyê û nîqaşên nûjen ên li ser perwerdehiya zimanê dayikê de diparêze.
Nûbihara Biçûkan beşek girîng ê mîrata perwerdehî, edebî û çandî ya Ehmedê Xanî ye. Her çend berhem perwerdehiya zarokan wekî pêvajoyek takekesî ya bidestxistina zanînê dibîne jî, ew di heman demê de wekî amûrek ji bo veguhestina hişmendiya civakî, ziman û çandê jî xizmet dike. Her ku îro perwerdehiya bi zimanê dayikê û nêzîkatiyên pedagojîk ên li ser bingeha nirxan têne nîqaş kirin, Nûbihara Biçûkan referansek dîrokî û çavkaniyek îlhamêye.
