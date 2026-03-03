Nicelikten niteliğe mi? Yükseköğretimde büyük kontenjan daralması

“Üniversiteyi büyüten sayı değil, yetiştirdiği insanın niteliğidir.”

Yükseköğretim Kurulu verilerine göre 2023–2025 döneminde yükseköğretim sisteminde ciddi bir kontenjan daralması yaşandı. Toplam kontenjan sayısı 1.090.014’ten 843.547’ye düşürüldü. Bu, %23 oranında ve 246.467 kişilik bir azalma anlamına geliyor. Uzun yıllar boyunca üniversite sayısındaki ve kontenjanlardaki artış “erişimin genişlemesi” ve “büyüme” söylemiyle savunulurken, bugün gelinen noktada daha kontrollü ve seçici bir modele geçildiği görülüyor.

Lisans programlarında 117.606 kontenjan azaltıldı; 462 programın 197’sinde düşüş yapıldı.

Ön lisans programlarında 125.024 kontenjan indirildi; 312 programın 131’inde kontenjan azaltılırken 13 programa öğrenci alımı tamamen durduruldu.

Açık öğretimde kontenjanlar %40,77 oranında düşürülerek 166.203’ten 98.436’ya indirildi. Açık öğretimin toplam öğrenci içindeki payı 2020’de %54 iken 2025’te %40’a geriledi.

Bu veriler, yalnızca sınırlı bir alanı değil, yükseköğretim sisteminin genelini kapsayan bir daralmaya işaret ediyor.

Eğitim Fakültesi’nde Fen Bilgisi Öğretmenliği %57, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık %39, İlköğretim Matematik %33 oranında azaltıldı. Öğretmenlik alanındaki bu kesintiler, uzun süredir tartışılan “atanamayan öğretmen” sorunuyla doğrudan bağlantılı görünüyor.

Sağlık programlarında Beslenme ve Diyetetik %42, Eczacılık %24, Diş Hekimliği %22 oranında düşürüldü. Bu alanlarda da mezun artışı ile istihdam kapasitesi arasındaki dengesizlik gündemdeydi.

İktisadi ve İdari Bilimler ’de Uluslararası İlişkiler %44, Maliye %38, Siyaset Bilimi %34 oranında azaltıldı. Bu bölümler uzun süredir en fazla mezun veren, ancak istihdam alanı sınırlı kalan programlar arasında yer alıyordu.

Hukuk Fakültesi kontenjanı 2023’te 15.313 iken 2025’te 9.821’e düştü (%36 azalma). Devlet üniversitelerinde %49, vakıf üniversitelerinde %10 düşüş kaydedildi. Hukuk alanındaki bu kesinti, mesleki doygunluk ve kalite tartışmalarının bir sonucu olarak okunabilir.

Mühendislikte ise iki yönlü bir tablo var. Gıda Mühendisliği %34, Elektrik-Elektronik %31, İnşaat %27 oranında azalırken; Nanoteknoloji %81, Yapay Zekâ %63, Malzeme ve Nanoteknoloji %49, Siber Güvenlik %23 oranında artırıldı. Bu da yükseköğretimde klasik alanlardan teknoloji ve stratejik sektörlere doğru bir kayış olduğunu gösteriyor.

Nicelik azalıyor, peki nitelik artacak mı?

Asıl mesele burada başlıyor. Kontenjanların azaltılması niceliksel bir daralma yaratır; ancak niteliksel bir yükseliş otomatik olarak gerçekleşmez. Daha az öğrenci demek, potansiyel olarak daha küçük sınıflar, öğretim üyelerinin öğrenciye daha fazla zaman ayırabilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması anlamına gelebilir. Fakat bu yalnızca bir ihtimal.

Eğer akademik kadro güçlendirilmezse, araştırma altyapısı geliştirilmezse, uygulamalı eğitim yaygınlaştırılmazsa ve müfredatlar güncellenmezse; sistem sadece “daha az mezun veren” bir yapıya dönüşür. Kalite, sayı azaltarak değil; içerik ve yöntem değiştirerek artar.

Uzun süredir toplumda üniversite diplomasının “tek başına yeterli olmayan bir belgeye” dönüştüğü yönünde yaygın bir algı var. Diplomanın değer kaybetmesinin temel nedeni mezun sayısının artması kadar, mezunların sahip olduğu becerilerin iş dünyasının beklentileriyle örtüşmemesi.

Kontenjanların düşürülmesi, arzı sınırlayarak diplomayı görece daha seçici hale getirebilir. Ancak diploma değerinin artması için mezunun niteliğinin artması gerekir. Yani mesele yalnızca kaç kişinin mezun olduğu değil, mezunun ne bildiği ve ne üretebildiği.

Bu sorunun yanıtı yalnızca yükseköğretim politikalarında değil, ekonomik yapıda gizli. Eğer ekonomi yeterince istihdam üretmiyorsa, kontenjan azaltımı işsizliği sınırlı ölçüde etkiler. Ancak arz-talep dengesizliği çok yüksek olan alanlarda (örneğin bazı öğretmenlik ve sosyal bilim bölümleri) zaman içinde mezun işsizliğinde bir miktar azalma görülebilir.

Fakat gerçek çözüm; eğitim ile iş gücü piyasası arasındaki uyumun güçlendirilmesi ile mümkün. Üniversite–sanayi iş birliği, staj ve uygulama imkânları, teknoloji üretimi ve girişimcilik ekosistemi güçlenmeden yalnızca kontenjan kısarak yapısal bir istihdam sorunu çözülemez.

Rakamlar, yükseköğretimde ciddi bir yön değişimine işaret ediyor. Uzun yıllar süren büyüme döneminden sonra daha kontrollü, alan bazlı ve stratejik önceliklere dayalı bir modele geçiliyor. Niceliksel düşüş net ve somut.

Ancak niteliksel yükseliş; planlı reform, akademik kalite artışı ve ekonomik dönüşümle mümkündür. Kontenjan azaltımı bir başlangıç olabilir, fakat tek başına bir çözüm değil. Gerçek soru şudur: Üniversiteler yalnızca küçülecek mi, yoksa gerçekten dönüşecek mi?

Bu sorunun cevabı, önümüzdeki yıllarda diplomaların değerini ve mezunların geleceğini belirleyecek.

(AÖ/NÖ)