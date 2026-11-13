TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
BİAMAG KURDÎ
DW: Dîroka Weşanê: 13.11.2026 12:32 13 Mijdar 2026 12:32
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 13.11.2026 14:04 13 Mijdar 2026 14:04
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Nexweşiya grîpê

Di dawiyê de, dixwazim careke din bibêjim: kesên nexweş divê ji kesên din dûr bimînin û heke pêwîst be maskeyê bikar bînin, da ku vîrûs derbasî kesên din nebe.

Eser Çetin

Eser Çetin

Eser Çetin

Dîmenê mezin bike
Nexweşiya grîpê
Di dema zivistanê de ev nexweşî zêdetir derdikeve holê.
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Silav li we dîsa hevalên delal. Ez dixwazim vê carê li ser nexweşiya grîpê binivîsim. Bi Kurmancî gelek navên wê hene, wekî hal, şewb, bahor, bapêş, sermagirtin, cemedandin û hwd.

Ez ê rasterast wekî grîpê binav bikim û bêyî ku pirsên li ser Kurdî yên herêmî ji min re werin ez ê çarçoveyeke giştî ji we re amade bikim.

Hêdî hêdî zivistan tê, ango berî li zivistanê ye. Di dema zivistanê de ev nexweşî zêdetir derdikeve holê.

Grîp bi rêya veguheztina vîrûsê, ango bi rêya kuxîn û pişkandinê, ji kesekî nexweş derbasî kesekî din dibe. Bi rêya hewayê û bi dilopan grîp belav dibe.

Ji ber vê yekê, divê mirov baldar be û ji kesên nexweş dûr bikeve. Kesên nexweş jî divê ji bo ku nexweşî negihînin kesên din, xwe ji wan dûr bigirin.

Wekîdin jî divê kesên nexweş yekser li ser çavên mirovan nekuxin û dema kuxînê heta ji wan hebe dest û milên xwe bide ber devê xwe.

Gazinên serekeyên grîpê ev in: kuxik, bi taybetî jî kuxika zuha an jî kuxika hişk, taya bilind (heta 38°C an jî zêdetir), êşa qirikê, bêhnijandin, herikandina poz, betilandin, westandin,bêhalbûn, kêmbûna îştahê, serêş, êşa tevahiya laş an jî qerimandin.

Grîp bi piranî ji ber vîrûsa Influenza A an Influenza B çêdibe.

Lê divê mirov grîpê ji sermagirtina asayî cuda bike, ji ber ku her sermagirtin ne grîp e.

Divê mirov çi bike?

Divê mirov bêhna xwe bide. Xwe vehesîne, îstrehet bike.

Li malê bimîne û xwe ji westandinê biparêze, xwe zêde nebetilîne. Werzîşa giran neke. Avê pir vexwe.

Xwarinên sivik û xwarinên ji aliyê vîtamîna Cyê dewlemend e bixwe. Xewa şevê jî têra xwe girîng e.

Ji stresê dûr bikeve. Odeyê bi rêkûpêk hewadar bike. Ev tişt pir girîng in.

Wekî derman, di serî de divê mirov bêyî şîret û pêşniyara tuxtor gelek dermanan bi kar neyne.

Lê dermanên ku êşê û tayê kêm dikin, hebin serê êşê yên wek Paracetamol û Ibuprofen, an jî şirub û hebên kuxikê dikarin werin bikaranîn.

Ev dermankirin wekî dermankirina gazinan, nîşanetan (symptomatische Therapie) tê binavkirin. Yanî em nîşanên, gazinên nexweşiyê sivik dikin.

Nexweşiya grîbê bêyî derman jî kêm zêde heta hefteyekê derbas dibe. Li gora qawet û hêza sîstema parastinê (immunite) ya mirov ev dem dikare biguhere. Hinek kes pis sivik li ser lingan derbas dikin û hin kes jî dikarin pir pê biêşin.

Mijar dikare bê dirêjkirin, lê ez bawer im min bi tevahî li hev anî.

Di dawiyê de, dixwazim careke din bibêjim: kesên nexweş divê ji kesên din dûr bimînin û heke pêwîst be maskeyê bikar bînin, da ku vîrûs derbasî kesên din nebe.

Bimînin di nava henûniya zimanê Kurdî de. Ev dem û hemû demên we xweş bin.

(EÇ/FY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
grip nexweşî
Eser Çetin
Eser Çetin
Hemû Nivîsên wî/wê
Dr. Eser Çetin di sala 1989an de li Dêrika Çiyayê Mazî li gundê Heboşiyê hate dinê. Pênc salên pêşîn li gundê xwe Heboşiyê, 3 salan...

Dr. Eser Çetin di sala 1989an de li Dêrika Çiyayê Mazî li gundê Heboşiyê hate dinê. Pênc salên pêşîn li gundê xwe Heboşiyê, 3 salan li Şemrexa Mêrdînê li dibistana razayî xwend û ji bo lîseyê çû Amedê. Piştî lîseyê di navbera salên 2007-2013an de li Zanîngeha Dîcleyê beşa Tibê xwend û ji sala 2013an ve wekî doktor dixebite. Di navbera salên 2013-2017an de li Wêranşara Rihayê wekî doktorê malê xebitî. Di navbera salên 2017-2020an de asîstaniya xwe di beşa doktoriya malê de dîsa li zanîngeha Dîcleyê li Amedê bire serî û di payiza 2020an de bû pisporê beşa xwe. Ji 2020’an heta 2024an li Stewra Mêrdînê wekî pisporê doktoriya malbatê di nexweşxana Stewrê de xebitî. Di sala 2024an de zewicî û çû Almanyayê li bajarê Hannoverê bicî bû.

Niha li neweşxaneyekê di beşa Nexweşiyên hundirên (Daxiliye- Dahiliye)de dixebite.

Dr. Eser Çetin, ji destpêka koronayê bi xebatğn tendurıtıya Kurdi hat naskirin. Wî ne tenê li ser koronayê zanîn û agahî parve kirin, herwiha wî li ser Nexweşiya Şekir, Hansiyona Bilind, Qelewî, Astim- KOAH, Derzîkirina Zarokan, Êşa Kincan, Êşa Piştê û hwd. di pir mijaran de xebat parve kirin. Gelek nivîsên wî di kovar û rojnameyan de weşiya û li ser hesabên xwe yên medya civakî de gelek weşanên zindî belav kir. Pirî caran jî derket ser ekranên kanalên Kurdî û bû mêvanê wan bername an jî nûçeyên zindî de. Eser Çetîn, heta Guzete Duvar hat girtin, di wir de nivîsan dinivîsand. Dr. Eser, êdî bi rêk û pêk wê di Bianet Kurdî de nivîs û gotarên xwe li ser cûrbicûr mijarên tenduristiyê binivîse.

Domahiyê nîşan bide
Ji bo bihêzkirina rojnamegeriya mafparêz, pirdengî û serbixwe bianet li benda piştgiriya we ye.
Bİ GOOGLE’Ê TEVKARİYÊ BİKİN
EM ROJNAMEGERİYA MAFPARÊZ, PİRDENGİYÎ
Û SERBİXWE XURT BIKIN!
ji bo piştgiriya bianetê bitikînin
Nivîsên wî/wê yên din
Îltihaba Roviya Zêde (Apendisitis, Îltihaba Apandîsê)
30 Îlon 2026
Îltihaba Roviya Zêde (Apendisitis, Îltihaba Apandîsê)
Bandora germahiya zêde ya li ser Europayê
4 Îlon 2026
Bandora germahiya zêde ya li ser Europayê
Biçe serûpelê