ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 10 Ağustos 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 10 Ağustos 2024 00:00
2 dk Okuma

Nereye kadar...

Bir on yıl öncesinin kazanımlarının bile gerisine düştüğümüzü düşünüyorum. Bu sadece engellilik alanında değil, bunu hepimiz yaşayarak görüyoruz. O nedenle kendi bulunduğumuz alandan da ses çıkarmamız gerekiyor artık. Yoksa bir dakikalık iç çekişler arasında kaybolup gideceğiz.

Burak Sarı
Burak Sarı

Burak Sarı
Görseli Büyüt
Görselde, siyah bir arka plan üzerinde beyaz tebeşirle çizilmiş iki sembol bulunuyor. Sol tarafta ayakta duran bir insan figürü yer alıyor, sağ tarafta ise tekerlekli sandalyede oturan bir insan figürü bulunuyor. İki figür, ortasında bir destek noktasının bulunduğu yatay bir denge tahtası üzerinde yer alıyor. Görsel, fiziksel engelli bireylerin ve engelli olmayan bireylerin eşitliğini sembolize ediyor. Denge tahtası, her iki figürün de eşit ağırlıkta olduğunu ve eşit muamele görmeleri gerektiğini vurguluyor.
*Görsel: Sosyal medya

Bazen kalemin etkisiz kaldığını düşünürsün. Şiirin, sazın, sözün. "Mış" gibi yapılan eylemin. Aslında ne kalem eskir, ne saz ne de söz. Eylem zaten eskimez. Onu eskiten ve eksilten içinde bulunulan monotonluktur çünkü hayat bir nehirdir akıp giden. Sürekli yeniye zorlayan. Herakleitos’un verile verile tüketilemeyen “aynı ırmakta birden fazla yıkanılamaz” örneği gibi.

Oysa o hayatın akışına tıpkı kendi yaşamımıza yabancılaştığımız gibi yabancılaştık. Ölüme, sevince, yaşama... Nazım diyor ya “En fazla bir yıl sürer yirminci asırda ölüm acısı”, 21. asırda saatler sürmüyor. Olayın dehşeti bile sarsıcılığını dakikada yitiriyor. Sonra her şey kanıksanıyor ve aynı şekilde devam ediyor. On bir ay içerisinde Filistin’de 40 bin insan katledildi. Adeta savaş oyunu izler gibi izliyor dünya. Peki bu savaşta organ yitimi yaşayan insanlar? Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) umurunda mı bilmiyorum. Ya engelli örgütlerinin? Gelin biraz çuvaldızla haşır neşir olalım.

Bu savaşta ya da dünyanın herhangi köşesindeki bilmem ne bahanesiyle çıkarılan bir paylaşım savaşında sakat kalan insanlar, neden engelli örgütlerinin ilgi alanına girmiyor? LGBTİ+ örgütleri o savaştan etkilenmiş LGBTİ+’ların peşine düşüyor. Niye bizde böyle bir çaba yok? Onu da geçtim, hâlâ yaraları kanayan 6 Şubat depremlerinde kaç kişi sakat kaldı, kaç engellinin hayatı ne kadar değişti? Hatta niye biz yaşam hakkımızı ve vücut bütünlüğümüzü bile savunamıyoruz?

Birkaç gün önce İstanbul’da bir kör raylara düştü. Birkaç hafta önceki yazımı okuyanlar karıştırmasın, bu yeni oldu. O kadar kanıksadık ki artık her hafta bir kör raylara ya da bir belediyenin önlem almadığı lanet bir çukura düşüyor. Bunun karşılığında yapılan “en büyük eylem” basın açıklaması. Vergi düzenlemesi için Twitter’da sabahlayanlar #HayatımızBuKadarUcuzmu diye soran bir etiket bile açmıyor.

Herkesin dilinde dolanan bir “savunuculuk”... Hepimiz savunuyoruz. Neyi? Önce bir yaşam hakkımızı savunalım gerisi gelir zaten. Olayın yaşandığı şehrin belediye başkanı Paris Olimpiyatları'nda poz verirken, yerine getirmediği erişilebilirlik koşulları yüzünden bir kör ölümle burun buruna geldi. Zerre kadar da gündem olmadı. Sadece İstanbul için değil, iddia ediyorum her yerde durum aynı. Hiç kimsenin umurunda değil. Zaten onları buna zorlayan da yok. Yerel yönetimlerin erişilebilirlik koşullarını yerine getireceği son tarih her yıl ötelendi. Adı bile edilmiyor artık.

Özetle bir on yıl öncesinin kazanımlarının bile gerisine düştüğümüzü düşünüyorum. Bu sadece engellilik alanında değil, bunu hepimiz yaşayarak görüyoruz. O nedenle kendi bulunduğumuz alandan da ses çıkarmamız gerekiyor artık. Ezber sözler, klişeleşmiş eylemler değil. Diğer ötekileştirilen kesimlerle birlikte yenilenerek, aynı potaya akarak direnmek ve dönüştürmek. Yoksa bir dakikalık iç çekişler arasında kaybolup gideceğiz. Tercih bizim...

(BS/RT)

erişebilirlik engelli hakları
Burak Sarı
Burak Sarı
tüm yazıları
Engelsiz Erişim Grubu’nun Ankara temsilciliğini yapmıştır. Müzikle yakından ilgilenmektedir. Bir dönem Grup Tepetaklak’ta bağlamacı olarak görev aldı. Farklı grup ve sanatçıların çalışmalarına bağlama, gitar, ney,...

Engelsiz Erişim Grubu’nun Ankara temsilciliğini yapmıştır. Müzikle yakından ilgilenmektedir. Bir dönem Grup Tepetaklak’ta bağlamacı olarak görev aldı. Farklı grup ve sanatçıların çalışmalarına bağlama, gitar, ney, flüt gibi enstrümanlarla katkı sundu. Müzikal çalışmalarına Grup Devinim’de devam etmektedir. Edebiyatla, sanat sepet işleriyle haşır neşir olmak ve tembellik hakkını sonuna kadar kullanmak en büyük keyiflerindendir. Halen Engelsiz Erişim Derneği ve değişik platformlarda faaliyetlerine devam etmektedir.

Devamını Göster
diğer yazıları
Normalleştiremediklerinizdeniz
3 Ağustos 2024
Normalleştiremediklerinizdeniz
Sıradan olma hakkı, derken?
27 Temmuz 2024
Sıradan olma hakkı, derken?
Sağlamcı kibri had bildirme hakkını nereden buluyor?
20 Temmuz 2024
Sağlamcı kibri had bildirme hakkını nereden buluyor?
Kesişimsel bahaneler
13 Temmuz 2024
Kesişimsel bahaneler
Söz uçar ayrımcılık kalır
6 Temmuz 2024
Söz uçar ayrımcılık kalır
Sayfa Başına Git