ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 3 Ağustos 2024 11:55
 ~ Son Güncelleme: 3 Ağustos 2024 12:00
3 dk Okuma

Nerde benim ‘kufi’li kafam!

Türkiye’nin istisnasız en iyi rock grubu Duman, tam 11 yıl aradan sonra çıkaracakları albümden iki şarkı yayınlayarak gönlümüze bir parmak bal çaldı. Her ne kadar iki şarkı bizi kesmese de, en azından yeni albümün tamamı çıkana kadar peş peşe dinleyeceğimiz iki yeni Duman şarkısı mevcut. Diğer bir mesele de Duman’ın bu yıl 25. yılını kutluyor olması…

Burak Soyer
Burak Soyer

Burak Soyer
Görseli Büyüt
Nerde benim ‘kufi’li kafam!

2013'teki Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Müzik Grubu” seçilen Duman’ın “Darmaduman” albümünün kokusu hâlâ tazeydi. Ve o sırada Türkiye’de milyonlarca kişi Gezi Direnişi’nde direniyordu. Duman’a ödülünü takdim etmek üzere sahneye gelen Bulutsuzluk Özlemi’nin vokalisti Nejat Yavaşoğulları, “Duman bir dünya grubudur, dünya çapında bir gururdur” diyerek heykelciği Kaan Tangöze’ye verdikten sonra Duman’a yaraşır bir konuşma yapan Tangöze, “Gruplar konserlerle grup oluyor” deyip kendilerini dinlemeye gelenlere teşekkür ettikten sonra Gezi Direnişi’ne de selam göndererek onlara ayrıca saygılarını sunmuştu. Bir de kıyak geçerek albümdeki “Eyvallah” şarkısını yayınlayıp Gezi Direnişi’nin marşı haline getirmişlerdi.

Aradan 11 yıl geçti. Grup elemanları, Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas solo albümlerini yayınladı. Normalde dört yılda bir albüm çıkaran Duman kanadında yeni albümle ilgili ses seda çıkmıyordu. Ancak onlar, Kaan Tangöze’nin dediği gibi, “konserlerle grup olan” bir gruptu ve topçu ağzıyla söylersek, “sahada ayak basmadık yer” bırakmamışlardı.

Gup, yurtiçinde, Avrupa’da, Amerika’da arka arkaya konserler verirken Duman fanatikleri yeni albüm diye bastırdıkça bastırıyor, Duman ise bir gün Amsterdam’da ertesi gün Diyarbakır’da verecekleri konserin duyurusunu yapıyordu. Nihayetinde, çok değil, bundan birkaç ay önce Duman yeni albüm için stüdyoya girdi. Çok fazla oyalanmadan, en azından şimdilik iki şarkı yayınlayarak gazımızı bir nebze olsun almış oldu. “Nerde Benim Kafam” ve “Kufi” adlı yeni şarkıları, elbette ki birkaç saat içinde dillere pelesenk oldu.

Ağzından salyalar akan dünya

İki farklı sound ve iki farklı “içeriğe” sahip şarkılardan “Nerde Benim Kafam”, tam bir “kirli grunge” şarkısı. Cayırtılı gitarları, Kaan Tangöze’nin bu “pis” sound’a cuk oturan orta halli “kart” sesi ve Batuhan Mutlugil’in Telecaster’ıyla attığı solosuyla dünyanın “salyalar akan” rezilliğine içip içip başkaldıran grup, bu başkaldırışını dünyayı sallamadan, istediğinde yeni bir sayfa açıp yola devam edebileceğini haykırıyor.

“Kafalarda kufiler”, ayna karşısında “şeker” ezenler

Diğer şarkı “Kufi” ise çok başka “kafalar”da gezinen, şarkı sözleriyle ironinin dibine vuran bir parça. Ellerini göğe açmış, kafalarında kufilerle “ayna karşısında” “şekerleri” ezip, “ayran gibi temiz kafalar”la “saraya” yürüyen güruha “masmavi gökyüzünden” bakmayı tercih eden Duman, diğer yandan da “bu kafayı” çözemediğinden dem vuruyor. Ritmik bir sound’la muhteşem sözleriyle “Kufi”, Duman diskografisinin en önemli şarkılarından biri olarak şimdiden yerini aldı bile. Her iki şarkı da Duman’ın tavizsizliğinin vesikasını taşıyor ve bıkmadan usanmadan dinlenip duruyor.

Yirmi beş sene olmuş be baba!

Gelelim diğer mevzuya… 2007 yılında, Bulutsuzluk Özlemi’nin Harbiye Açıkhava’da düzenlenen yirminci yıl kutlama konserine, birçok sanatçı ve grup gibi Duman da katılmış ve Nejat Yavaşoğulları’yla birlikte efsane bir “Uçtu Uçtu” düeti yapmıştı. Yavaşoğulları, şarkı sonrası gruba teşekkür edip onları uğurlarken Kaan Tangöze mikrofonu elden bırakmadan, ağzından ağır ağır dökülen kelimelerle şöyle demişti: “Yirmi sene olmuş be baba!” Bunun üzerine Yavaşoğulları da, “Kaan. Siz ne olacaksınız?” diye sorarak Duman’ın önünde daha çok uzun yıllar olduğuna vurgu yapmıştı. Ve haklı çıktı. Duman’ın 1999 yılında yayınladığı ilk albümün üzerinden tam 25 yıl geçti. Bu süreye konser ve seçkileri de sayarsak on albüm sığdırdılar. Ancak onlar en az albümleri kadar önem verdikleri binlerce konserleriyle hep dinleyicilerinin arasında oldular. Zaten Duman’ı tornacıdan CEO’suna, İlahiyat Fakültesi öğrencisinden ırgatına kadar her kesimden dinleyiciye sahip olmasında hep bu dinleyicilerinin arasında olması ve bundan gelen içtenlikle samimiyet yatıyor. Bir Duman konserinde, tüm ceketler, kimlikler, farklı farklı dünya görüşleri kapının dışında bırakılıyor ve Kaan Tangöze’nin “başlama vuruşu” olan “İyi akşamlar arkadaşlar!” selamıyla dünya ortalama üç saatliğine duruyor. İşte o üç saatte, Duman sahneden çok şey anlatıyor. Nice yirmi beşinci yıllara diyelim ama şunu da sormayı ihmal etmeyelim: Tam on bir yıl yeni albüm için bizi bekletmek, bize reva mı be baba!

(BS/HA)

duman kufi kaan tangöze
Burak Soyer
Burak Soyer
[email protected] tüm yazıları
Milliyet, Hürriyet, Hürriyet Kitap Sanat, BirGün, BirGün Pazar, BirGün Kitap, Taraf, Cumhuriyet Pazar, T24, Gazete Duvar, sendika.org, solhaber.org'a, siyaset, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro yazıları yazdı....

Milliyet, Hürriyet, Hürriyet Kitap Sanat, BirGün, BirGün Pazar, BirGün Kitap, Taraf, Cumhuriyet Pazar, T24, Gazete Duvar, sendika.org, solhaber.org'a, siyaset, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro yazıları yazdı. Halen Gazete Pencere ve OT dergisine kültür sanat, Edebiyathaber.net, K24, Oggito, Ne Okuyorum? internet sitelerine edebiyat yazıları yazıyor. Doğan Kitap etiketiyle yayınlanmış Zıvana ve Buji isimli iki romanı, bir kısa film senaryosu var.

Devamını Göster
diğer yazıları
"Bay Ripley"nin metamorfozu
31 Temmuz 2024
"Bay Ripley"nin metamorfozu
“Gölge benlik” eşittir PersonaX
27 Temmuz 2024
“Gölge benlik” eşittir PersonaX
Burak Güven: Muganni, içini istediğim gibi doldurabildiğim bir karakter
24 Temmuz 2024
Burak Güven: Muganni, içini istediğim gibi doldurabildiğim bir karakter
“Kâğıt üstünde” futbol
20 Temmuz 2024
“Kâğıt üstünde” futbol
Gormot: Başıboş insanlara dur demek için yola çıkmak gerekiyor
17 Temmuz 2024
Gormot: Başıboş insanlara dur demek için yola çıkmak gerekiyor
Sayfa Başına Git