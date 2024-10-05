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Yayın Tarihi: 5 Ekim 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 5 Ekim 2024 00:19
3 dk Okuma

Neden Filistinli engelliler için bir kampanya düzenlemiyoruz?

Sesimiz ulaşır mı, ulaşmaz mı bilemeyiz. Olsun, belki ulaşır. Belki bu yıkıcı savaşın farklı bir boyutuna dikkat çekmiş oluruz. En azından somut bir girişim olur. Bu kıyım durdurulmalı. Sadece gözyaşı dökmek bir şeyi değiştirmiyor.

Burak Sarı

Burak Sarı

Burak Sarı

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir çocuk arkadan görülüyor ve keman çalıyor. Keman çalan çocuğun sağ kolu, mor bir kumaşla sarılmış, bu da bir yaralanma ya da tıbbi bir durumu işaret ediyor. Çocuğun yüzü görünmüyor, sadece keman çalarken vücudunun üst kısmı ve elleri görülüyor. Arka planda, bir mülteci kampına benzeyen çadırlar ve deniz manzarası dikkat çekiyor. Güneş batmak üzere ve gökyüzü turuncu ve pembe tonlara bürünmüş. Bu görüntü, zorluklara rağmen umudun ve direncin simgesi gibi duruyor; çocuğun keman çalması, koşullar ne kadar zor olursa olsun sanatın ve müziğin hayatta bir yer bulduğunu gösteriyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / İsrail saldırısında kolunu kaybeden Muhammed Abu İsa keman çalmayı öğrendi.

“İnsan ne ile yaşar?” ya da “Bir insan ömrünü neye vermeli?” Büyük büyük sorular işte, başkalaşan. Biri Tolstoy’un vaaz gibi kitabına başlık olmuş. Biri ise çok sevdiğimiz bir ozanın bağlamasının telinde takılı kalmış. Yakılmış bir barbar ateşte, bir otel köşesinde.

Şimdi söylüyoruz ya öylesine. Bu soruyu sormuyoruz kendimize. “Bir insan ömrünü neye vermeli?” Oysa iki soru da hayatımızı nasıl şekillendireceğimizi belirlemek için zorluyor beynimizi.

Biz ise bu soruları zihnimizin derinliğine atıyoruz. Çünkü yüzleşmekten korkuyoruz. “Ey insanlık, neredesiniz?” sorusunun kahrediciliğinden kaçıyoruz.

Korkunç yabancılaşma

Kariyer hedefleri, sanal gündemler ve buna benzer birçok zırvayla uyuşturuyoruz kendimizi. Her gün bir ağ gibi büyüyen yoksulluğumuza bile dişe dokunur bir şey demeden. Birkaç içli sözle, birkaç cılız itirazla avutuyoruz kendimizi, çok büyük işler başarmış gibi.

Sonra bir çocuk, iki kelimeyle parçalıyor şatafatlı vitrinleri: “Çok yoruldum, ölsem de dinlensem.” Bir çocuğun bunu düşünebildiği bir dünya olmamalı, diyorum. İçim kanıyor. Kanıyor demeye utanıyorum; fosfor bombaları ile yakılan Filistinli çocukların eriyen bedenlerini düşündükçe.

Tiksiniyorum her şeyden: Alışmaktan, sanal gündemlerden, korkunç yabancılaşmadan, hamasetten, zulüm görenlerin bile ayrıştırılmasından, her şeyin saçma sapan bir döngüye girmesinden...

"Medeni Dünya"nın insan hakları

Milyarlarca insanın vahşete dur diyecek iradesini ortaya koyacak gücünün heba edilmesinden. Bir halkın yokluğa ve yok olmaya karşı onurlu direnişinin sınırlı bir destek görmesinden.

Evet, Filistin halkı bugün uygarlığın tüm utancını yüzlere çarpan bir var olma mücadelesi veriyor. “Her şeyden koparılma hükmünü giydik, kendi yok oluşumuz dışında her şeyden” diyordu Gassan Kanafani. Yani bu mücadelenin, kılıçlar ile boyunlar arasında olduğunun altını çiziyordu.

Çünkü dünyanın orta yerinde hep çocuk kalıyordu çocuklar ve Adil Okay’ın şiirinde dediği gibi “İntifada biçiyorlardı mayın tarlalarında” bu böylece sürüp gidiyordu. Katledilen, sakat bırakılan insanlar, o çok “medeni” dünyanın insan hakları kapsamına girmiyor demek ki.

Hele de zaten hayatın sıradan akışında bile en temel hakları “özel” gereksinim kalıbına sıkıştırılan engelliler hiç gündemlerine gelmiyor. Genellikle daha önce de belirttiğim üzere bu savaşta kaç kişinin engelli olduğunu, var olan engellilerin hangi koşullarda yaşadığını bilemiyoruz.

Aslında bu bir gerilemenin en açık göstergesi. Bir dönem bazı engelli örgütlerinin Filistin için basın açıklaması yaptıklarını hatırlıyorum. Sınırlı bir şeydi ama bir şeydi işte. Yapılmıştı. Bugün o bile yapılmıyor. Oysa çok daha fazlasının yolları denenmeli.

Temel sorun hayatta kalmak

En azından savaş bölgesinin dışına çıkma şansı edinmiş engelliler için çeşitli dayanışmalar gösterilebilir. Yanlış anlaşılmasın, birilerinin ruhunu tatmin edeceği maddi yardım tarzı bir şey değil. Bir şekilde dokunmak.

En azından “Yapabileceklerim kapsamında yanındayım” demek. Nasıl olur, nasıl yapılır bilmiyorum ama bir şekilde yapılmalı. En azından bu gündeme getirilmeli. Bunun için girişimler, platformlar oluşturulmalı.

Hiç değilse bilgi edinilmeli. Sonuçta mekân değiştirmenin kendisi bile erişilebilirlik sorunlarını doğurabiliyor. Günlük hayatlarını nasıl idame ettiriyorlar? Herhangi bir destek alabiliyorlar mı? Biliyorum, yaşadıkları koşullara göre bu sorular çok havada kalıyor. Çünkü temel sorun hayatta kalmak ve ne yapılabilir bilmiyoruz.

Benim ayrıca merakım, o işgale karşı çeşitli mücadeleler yürüten engelliler var mı? En azından savaş bölgesi dışında. Sağlamcı akıl böyle bir ihtimali direkt yok saydığı için kimse bu soruyu sormuyor, ama insan gerçekliğini biliyorum. Mutlaka bir şeyler vardır.

Tekrarlıyorum, bizim en büyük merakımız ne yapabiliriz olmalı. Dünya halklarının vereceği tepki belirleyici olacak. Peki bu eylemlerin yanı sıra, Filistinli engelliler için bir kampanya düzenlenemez mi? En azından moral destek açısından. Sesimiz ulaşır mı, ulaşmaz mı bilemeyiz. Olsun, belki ulaşır.

Belki bu yıkıcı savaşın farklı bir boyutuna dikkat çekmiş oluruz. En azından somut bir girişim olur. Bu kıyım durdurulmalı. Sadece gözyaşı dökmek bir şeyi değiştirmiyor.

Yine Kanafani’nin sözleri ile bitireyim: “Gözyaşları eksik olanı ya da kaybedileni geri getirmez. Gözyaşları mucize yaratmaz. Dünyanın bütün gözyaşları birleşse de içinde kayıp çocuklarını arayan bir anne baba olan bir sandalı taşıyamaz.”

(BS/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı filistin-israil sorunu engelli hakları engelli hakları ve haberler
Burak Sarı
Burak Sarı
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Engelsiz Erişim Grubu’nun Ankara temsilciliğini yapmıştır. Müzikle yakından ilgilenmektedir. Bir dönem Grup Tepetaklak’ta bağlamacı olarak görev aldı. Farklı grup ve sanatçıların çalışmalarına bağlama, gitar, ney,...

Engelsiz Erişim Grubu’nun Ankara temsilciliğini yapmıştır. Müzikle yakından ilgilenmektedir. Bir dönem Grup Tepetaklak’ta bağlamacı olarak görev aldı. Farklı grup ve sanatçıların çalışmalarına bağlama, gitar, ney, flüt gibi enstrümanlarla katkı sundu. Müzikal çalışmalarına Grup Devinim’de devam etmektedir. Edebiyatla, sanat sepet işleriyle haşır neşir olmak ve tembellik hakkını sonuna kadar kullanmak en büyük keyiflerindendir. Halen Engelsiz Erişim Derneği ve değişik platformlarda faaliyetlerine devam etmektedir.

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