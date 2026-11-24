2024’ün Ekim ayında, Ortadoğu’da giderek şiddetlenen savaş ortamının yarattığı bölgesel risklerin de etkisiyle devletin Kürt sorununun çözümüne yönelik yeniden başlattığı süreç, geçtiğimiz ağustos ayında TBMM’den Çerçeve Yasa’nın geçmesiyle somut bir aşamaya ulaştı.

Bu gelişme, DEM Parti’yi iki önemli dinamiğin kesiştiği kritik bir dönemde karmaşık bir stratejik denklemle karşı karşıya bıraktı. DEM Parti, Kürt barış sürecinin kalıcı bir yasal zemine kavuşması için iktidar bloğu ile müzakere masasında kalmak zorunda. Diğer yanda ise ülkede demokrasi, hukuk devleti, eşitlik ve özgürlük talep eden geniş toplumsal kesimlerin siyasal temsilciliğini üstlenme sorumluluğuyla karşı karşıya.

Bu iki yönlü pozisyon, DEM Parti’nin varlığına bile tahammül edemeyen Türkçü siyasetleri saymazsak, hem ana akım muhalefetin hem de Kemalizmle bağlarını koparmamış sosyalist yapıların sert eleştirilerinin odağı haline getiriyor.

Partinin temel stratejik meselesi, Kürt sorununun çözümüne yönelik müzakerelerde etkin bir aktör olma konumuyla Türkiye’nin demokratik muhalefetinin bir parçası olma iddiasını nasıl bağdaştırabileceğidir. Barış sürecinin gerektirdiği siyasal ihtiyat ile demokratik muhalefetin eleştirel tutumu arasında nasıl bir denge kurulacağı, önümüzdeki dönemin belirleyici tartışmalarından biri olacak.

Müzakere ve araçsallaşma riski

DEM Parti’ye yöneltilen eleştirilerin başında, iktidarla yürütülen temasların partinin demokratik muhalefet kapasitesini zayıflatabileceği düşüncesi geliyor. Türkiye’de otoriterleşmenin başlıca göstergeleri arasında seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyım atanması, yargının muhalif siyasetçiler üzerindeki baskı aracı olarak kullanılması, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, grev yasakları ve medya üzerindeki denetim bulunuyor.

Böylesi bir atmosferde iktidarla kurulan diyalog, muhalefette güvensizlik yaratıyor. Sürece eleştirel yaklaşanlara göre iktidar, barış sürecini Kürt sorununun çözümünün yanı sıra siyasal hegemonyasını güçlendirmek, anayasal düzeni kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmek ve muhalefeti bölmek için kullanıyor. Bu durumda DEM Parti’nin müzakere sürecindeki konumu, istemeden de olsa iktidarın siyasal hesaplarının parçası haline gelebilir.

Buna karşılık, Kürt sorununun çözümünü Türkiye’nin demokratikleşmesinden ayrı düşünmeyen bir yaklaşım da bulunuyor. DEM Parti’nin kongre ve parti meclisi tartışmalarına yansıyan bu perspektife göre çatışmanın sona ermesi, yalnızca Kürtler açısından değil, Türkiye genelinde demokratik siyasetin önünün açılması bakımından da önemli bir eşik oluşturabilir. Güvenlikçi politikaların meşruiyet kaynaklarından birinin ortadan kalkması, kayyım uygulamalarından toplumsal gösteri yasaklarına uzanan otoriter pratiklerin gerekçelendirilmesini güçleştirebilir.

Bu açıdan müzakere masasında kalmak, iktidarın politikalarını desteklemek anlamına gelmiyor. Ancak barış sürecinin kendiliğinden demokratikleşme getireceğini varsaymak da riskli. Müzakerenin hukuki güvencelerle desteklenmediği bir senaryoda, sürecin iktidarın yaklaşımında olduğu gibi yalnızca “terörün bertaraf edilmesi” hedefiyle sınırlandırılması, çatışmanın sona ermesine rağmen otoriter yönetim pratiklerinin sürmesine yol açabilir. DEM Parti açısından temel sorun, barışa katkı sunarken demokratikleşme taleplerinin ertelenmesine yol açabilecek bir konuma sürüklenmemek.

Muhalefetin Kürt sorunu karşısındaki açmazı

Stratejik gerilimin diğer tarafında ana muhalefetin tutumu bulunuyor. YENİ Parti’nin Kürt sorununun çözümüne ilişkin kapsayıcı ve toplumsal meşruiyeti güçlü bir perspektif geliştirmekte zorlandığı görülüyor. Meclis’teki komisyon çalışmaları ve sürecin yasal güvenceye kavuşturulmasına ilişkin farklı tutumlar ile İzleme Komisyonu’ndan çekilme kararı, DEM Parti ile ortak bir demokratik zemin oluşturulamadığını gösteriyor. Milliyetçi hassasiyetlerin belirleyici olduğu yaklaşımlar, Kürt sorununun çözümünü iktidarın yürüttüğü sürecin parçası olarak görme eğiliminde. Bu mesafeli tutumun olası sonuçlarından biri, çözüm sürecindeki siyasal inisiyatifin büyük ölçüde iktidarın elinde toplanması olabilir. Böylece DEM Parti, iktidarla müzakere yürütürken muhalefetin önemli bir kesimiyle arasındaki mesafenin açılması riskiyle karşılaşabilir.

Oysa Kürt sorununun demokratik çözümü, yalnızca iktidar ile Kürt siyasal hareketi arasındaki bir müzakere başlığına indirgendiğinde toplumsal meşruiyet bakımından sınırlı kalabilir. Meclis’in, muhalefet partilerinin, sendikaların ve toplumsal kesimlerin katılımı, çözümün kalıcılığı açısından önem taşıyor. Bu nedenle ana muhalefetin mesafesi kadar, DEM Parti’nin bu mesafeyi aşabilecek siyasal ilişkiler geliştirme kapasitesi de tartışmanın önemli bir boyutunu oluşturuyor.

Çoğulculuk ve demokratik muhalefetin zemini

Müzakere ile muhalefet arasındaki gerilime ilişkin teorik bir çerçeve, Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe’un radikal demokrasi ve çoğulculuk yaklaşımlarında bulunabilir. Bu yaklaşıma göre demokratik bir karşı-hegemonya, farklı toplumsal mücadelelerin özgünlüklerini koruyarak ortak bir siyasal zeminde buluşmasıyla kurulabilir. Mouffe’un agonistik çoğulculuk anlayışı da toplumsal çatışmaların bastırılmasını değil, demokratik siyaset içinde ifade edilmesini esas alır.

Türkiye açısından bu yaklaşımın önemli bir boyutu, kimlik temelli hak mücadeleleriyle sınıfsal talepler arasındaki ilişkidir. Kürtlerin eşit yurttaşlık ve kolektif hak talepleri, Alevilerin inanç özgürlüğü mücadelesi, kadınların eşitlik arayışı, ekoloji hareketlerinin doğa savunusu ve emekçilerin ekonomik talepleri farklı deneyimlerden kaynaklansa da otoriterleşme ve eşitsizlik karşısında kesişiyor. Derinleşen yoksulluk, güvencesiz çalışma, işsizlik ve gelir adaletsizliği, farklı toplumsal kesimler arasında ortak bir mücadele zemini yaratma potansiyeli taşıyor. Sınıf siyaseti, kimlik temelli mücadelelerin yerine geçmekten ziyade, bunlar arasındaki ilişkileri güçlendirebilecek bir ortaklaşma alanı olarak değerlendirilebilir.

DEM Parti’nin toplumsal mücadele birikimi ve farklı sosyalist gelenekleri bir araya getiren yapısı bu açıdan önemli bir imkân sunuyor. Ancak bu imkânın siyasal karşılığı, partinin kendi tabanının yanı sıra Türkiye’nin farklı toplumsal kesimlerinin demokrasi, özgürlük ve ekonomik adalet beklentileriyle kuracağı ilişkinin niteliğine bağlı görünüyor.

Masanın ve muhalefetin birbirini dışlamadığı bir siyaset mümkün mü?

DEM Parti’nin stratejik ikilemi, müzakere ile muhalefet arasında tercih yapmaktan ibaret değil. Asıl mesele, müzakerenin demokratik muhalefetin yerini almadığı, muhalefetin de barış ihtimalini dışlamadığı bir siyasal ilişkinin kurulup kurulamayacağıdır. Barış sürecinin zarar görmemesi kaygısıyla iktidara yönelik eleştirilerin sınırlandırılması, partinin demokratik muhalefet içerisindeki görünürlüğünü ve toplumsal mücadelelerle bağını zayıflatabilir. Buna karşılık, müzakereyi yalnızca iktidarla kurulan ilişki üzerinden değerlendiren bir muhalefet anlayışı da Kürt sorununun çözümüne yönelik tarihsel fırsatı daraltabilir. Her iki yaklaşımın da siyasal maliyetleri bulunuyor.

Bu nedenle barış sürecinin başarısı kadar, hangi demokratik zeminde ilerleyeceği de önem taşıyor. Müzakerenin toplumsal muhalefetin katılımına açık, hukuki güvencelere dayalı ve demokratikleşme perspektifiyle bağlantılı yürütülmesi, hem barışın kalıcılığını hem de Türkiye’nin demokratikleşme imkânlarını etkileyebilir. DEM Parti’nin önündeki sınav, bu iki siyasal alanı birbirini dışlamayan, aksine besleyen bir ilişki içinde tutabilmek. Barış ile demokrasi, müzakere ile muhalefet birbirinin alternatifi olarak görüldükçe bu gerilim sürecek. Farklı toplumsal taleplerin ortak bir demokratik zeminde buluşması ise iki alanın birbirini güçlendirmesini sağlayabilir. Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana Türkiye’nin temel sorunlarından biri olan Kürt meselesinin çözümünü demokratikleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak görmeyen bir yaklaşımın kalıcı demokratik dönüşüm üretmesi güçtür. Son kırk yılı aşkın sürede ödenen ağır bedeller de bu iki meselenin ayrı düşünülemeyeceğini gösteriyor.

(TK/VC)