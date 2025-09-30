MSB'den: İhtiyaç duyulursa insani yardım gönderilecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından "Doğu Akdeniz’deki insani yardım faaliyetleri" başlığıyla paylaşılan açıklama şöyle:

"Türkiye uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir. Bu kapsamda bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir."

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye 3 gün içinde ulaşması planlanıyor. Filonun Facebook hesabından dün yapılan açıklamada, "Filo 2 gün içinde yüksek riskli bölgeye girecek" denilerek küresel dayanışma çağrısı yapılmıştı.

Küresel Sumud Filosu'nun 2 hafta içinde Gazze'ye ulaşması hedefleniyor

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

“Sumud” kavramı

Arapça’da “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamına gelen Sumud, 1967 Altı Gün Savaşı sonrası Filistin halkı arasında direnişin sembolü haline geldi.

Kavram, Filistinlilerin topraklarında kalmasını, kimlik ve kültürlerini korumasını, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yöntemleriyle işgale direnmesini ifade ediyor. Filistin’de “zeytin ağacı” ve “hamile kadın köylü” figürleri Sumud’u simgeleyen başlıca imgeler olarak öne çıkıyor.

