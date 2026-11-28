Ekim Devrimi’ni selamlayan bir kasım akşamı, bir basamak inerek etkinlik salonuna giriyoruz. Sandalyeler sıra sıra dizilmiş, duvarlarda yazarın eski Sovyet coğrafyasındaki farklı kentlerde çektiği fotoğraflar asılı. Moskova, Erivan, Novosibirsk, Dilijan, Ulan Ude, Irkutsk ve Kazan gibi şehirlerde çekilmiş bu karelerin çoğunda Lenin’in silüeti ve Sovyet döneminden kalan izler göze çarpıyor.

Kor Kitap’tan çıkan Ekim’den Sonsuzluğa: Sovyetler Birliği’nde Yaşam kitabını konuşmak için Kavel Alpaslan’la bir aradayız.

Kavel söyleşiye, Sovyetler Birliği dönemine tanıklık etmemiş kuşakların on beş cumhuriyetten oluşan bu birliği çoğunlukla Rocky IV’teki Ivan Drago’dan, Red Alert gibi bilgisayar oyunlarından ve Hollywood yapımlarından tanıdığını anlatarak başlıyor. Ona göre bu imgeler sistematik bir antikomünist propagandanın ürünü. Soğuk ve gri apartman blokları, kuyruklar, herkesin aynı şeyi giydiği ve aynı şeyi düşündüğü bir toplum fikri bu propagandanın en kalıcı parçaları arasında.

Kavel Alpaslan, Ekim’den Sonsuzluğa: Sovyetler Birliği’nde Yaşam, Kor Kitap, 2026.

Kavel kitabında bu imgelerin karşısına Sovyet insanının gündelik hayatını koyuyor. Kitap “Ekim Devrimi: Kişiler ve Olaylar İçin Bir Eskiz” bölümüyle açılıyor, ardından “Gündelik Hayat”, “Uzay ve Teknoloji”, “Kültür Sanat” ve “Tarihe Notlar” bölümleriyle ilerliyor. Okur, Putilov işçilerinin çarlığa karşı mücadelesinden barınma politikalarına, Müslüman kadınların örgütlenmesinden Max Penson’ın fotoğraflarına, makamlı cazdan uzay programına uzanan temalar arasında dolaşıyor.

Eskiz ve Gündelik Hayat

Kitabın ilk bölümündeki yazılardan biri Müslüman kadınlara ayrılmış ve devrimin imparatorluğun farklı köşelerinde nasıl yaşandığını gösteriyor. 1917’de Kazan’da toplanan Bütün Rusya Müslüman Kadınlar Kongresi’nde 59 kadın delege çok eşliliği, kadın haklarını ve türbanı tartışır. Kongrede adı geçen 22 yaşındaki Tatar şair Zahide Burnaşeva, devrimden sonra yaşadığı Semerkant’ta köylerdeki kadınlara okuma yazma öğretir.

İlk bölümdeki bir başka yazı, devrimin Orta Asya’daki gündelik hayatını fotoğraflayan Max Penson’ı anlatıyor. 1893’te Rusya’nın Belarus sınırındaki Smolensk bölgesinde doğan Penson, Vilnius’ta sanat eğitimi alır. Yahudi olduğu için 1914’te Orta Asya’ya sürülür ve bugün Özbekistan sınırları içinde kalan Hokand’a yerleşir. Devrimden sonra Hokand Devrimci Komitesi’nin kararıyla açılan sanat okulunda yüzlerce Özbek çocuğa resim dersi verir. 1921’de okuldaki başarısı nedeniyle kendisine bir fotoğraf makinesi hediye edilir. “Her gün bir film rulosu” kuralıyla çalışan Penson, 1940’a kadar 30 bini aşkın kare çeker.

TASS ajansı için kadınlara ve çocuklara yönelik eğitim seferberliklerini, pamuk işçilerini, kolektif çiftlikleri ve Büyük Fergana Kanalı’nın inşaatını fotoğraflar. Halka açık bir yerde bebeğini emziren genç bir kadını gösteren “Özbek Madonna” fotoğrafı, 1937 Paris Uluslararası Sergisi’nde büyük ödülü kazanır. Kavel’e göre Penson’ın pamuk işçilerini idealize etmeden, gündelik halleriyle gösteren fotoğrafları, sosyalist gerçekçi fotoğrafçılığın tek tip olduğu düşüncesini de boşa çıkarıyor.

Gündelik Hayat bölümünün öne çıkan konularından biri, son dönemde özellikle İspanya’da yükselen kiracı sendikalarının mücadelesiyle yeniden gündeme gelen barınma. Ekim Devrimi’nden önce imparatorluğun en büyük kenti olan Petrograd’da merkezdeki evler 200 ile 400 metrekare arasında değişirken işçi mahallelerindeki 50 bin hanede oda başına dört kişi düşer. Bolşevikler iktidara geldikten kısa süre sonra boş evleri kamulaştırıp ihtiyaç sahibi ailelere verir ve kiraları geçici olarak kaldırır. Petrograd Sovyeti’nin 1918’de aldığı karara göre varlıklı aileler evlerinde yetişkin başına birer oda ve çocuklar için bir oda tutabilir, geri kalan odalar ihtiyaç sahiplerine verilir. İki yıl içinde 65 bin aile yeni evine kavuşur. Devrimin ilk yıllarında inşa edilen komünal konutlarda ortak mutfaklar, yemekhaneler, kütüphaneler, okuma salonları, çamaşırhaneler ve kreşler bulunur. Özel mülkiyet ilişkilerini dönüştürmeyi ve kolektif yaşamı geliştirmeyi amaçlayan bu evlerde kişisel alan daralırken ortak alan genişler. Toprak ve konut üzerindeki özel mülkiyet kaldırıldığı için yurttaşlara konutların mülkiyeti yerine süresiz kullanım hakkı verilir. Kitabın aktardığı hesaplara göre kira ile gaz, elektrik ve su giderlerinin toplamı bir ailenin aylık gelirinin yüzde 2’sini geçmez.

Kavel Sovyet kent planlamasını mikrosemtler (mikrorayonlar) üzerinden anlatıyor. 10-15 dakikalık yürüme mesafesi içinde kendi kendine yetecek biçimde tasarlanan bu mikrosemtlerde çocukların ana caddeyi geçmeden gidebileceği kreşler ve ilkokullar bulunur. Bakkal, fırın, berber, postane, kütüphane, spor salonu, sinema ve en az bir sağlık kurumu da aynı yerleşimin içinde planlanır. Ana yollar boyunca sıralanan blokların iç kısmında yayalar, çocuklar ve bisikletliler için trafikten arınmış alanlar kalır. Çoğu zaman çapraz ya da dairesel biçimde konumlandırılan binalar birbirine bakmaz, aradaki boşluklar yeşil alanlarla dolar, her daireye güneş ışığı ve hava girer. Binalar tasarlanırken sanayi bölgelerinden esen rüzgârın yönü de hesaba katılır, semtlerin arası ağaçlandırılarak yeşil kuşaklar oluşturulur. Kavel’e göre böyle bir yaşam ancak mülkiyetin toplumsallaştığı ve temel ihtiyaçların merkezi planlamayla karşılandığı bir ekonomik modelde mümkün.

Söyleşide mikrosemtlerin ilkelerinden bazılarının bugün büyük konut projelerinin reklamlarında karşımıza çıktığından da söz ediyor Kavel. Ortak yeşil alanlar, site içindeki alışveriş ve eğlence merkezleri, çatı bahçeleri ve yapay göller bu reklamların vazgeçilmez unsurları. Bu olanaklardan yararlanabilmek ise o konutları satın alabilecek gelire sahip olmaya bağlı. Kavel, İzmir gibi bir deprem bölgesinde güvenli bir yapıda oturmanın birçok kişi için hayal olduğunu, kiranın gelirin neredeyse tamamını götürdüğünü vurguluyor. Plansız yapılaşma, dar sokaklar ve yetersiz yeşil alan gündelik yaşamı doğrudan etkiliyor. Oysa kitaba göre bugün dünyada ev sahipliği oranının en yüksek olduğu ilk 13 ülkenin hepsi sosyalist bir mirasa sahip. Kavel’in aktardığına göre Romanya’da bu oran yüzde 90’ı aşıyor.

Sovyet yapılarına yöneltilen tek tiplik eleştirisine Kavel, bugün dünyada satılan otomobillerin çoğunun beyaz, siyah ya da gri olduğunu hatırlatarak yanıt veriyor. Kitapta otobüs duraklarına ayrılan yazı da aynı tartışmaya bir örnek ekliyor. Sovyetler Birliği’nde otobüs durakları çoğunlukla bulundukları bölgeden gelen sanatçılar ve mimarlar tarafından tasarlanır. Özbekistan’da bir çölün ortasında, Kafkasya’da bir dağ köyünde ya da Kuzey Kutup Dairesi’nin ötesinde, birbirine hiç benzemeyen binlerce durak bugün hâlâ ayakta. Bu tasarımlara öncülük eden Gürcü sanatçı Zurab Tsereteli’ye göre otobüs durakları çerçeve, cam ve oturaktan ibaret kalmamalı, sanat içermelidir.

Gündelik hayattaki değişimin en çok hissedildiği alanlardan biri kadınların hayatı. Kitaba göre 1920’de kürtajın yasal hale gelmesi on iki yılda yüz binlerce kadının hayatını kurtarır. Devrimden önce Çarlık Rusyası’nda yalnızca 14 kreşte 550 çocuk bakılır. 1932’ye gelindiğinde çocuk yuvalarındaki çocukların sayısı 4 milyon 200 bine ulaşır. Ücretsiz ya da sembolik ücretli kreşler kadınların çalışma hayatına katılmasının ve ekonomik bağımsızlığının temel koşullarından biri haline gelir.

Kitabın “Sovyetlerde işçi olmak” başlıklı yazısı ise iş gününü, ücretli izni ve tatil hakkını ele alıyor. Devrimden önce günde 10-12 saat çalışan işçiler için 1936 Anayasası, sanayi kollarına göre altı ya da yedi saatlik iş gününü ve ücretli yıllık izni güvence altına alır. İşçiler sendikalarının sağladığı olanaklarla tatil evlerinde, dinlenme kamplarında ve sanatoryumlarda dinlenebilir. Parklar, kültür evleri ve işçi kulüpleri boş zamanın kolektif biçimde değerlendirildiği yerler haline gelir.

Uzay ve Teknoloji

Uzay, devrimden önce de Rusya’da düşünürlerin ve bilim insanlarının gündeminde yer alır. Kitap, roket teknolojisinin öncülerinden Konstantin Tsiolkovski’nin kulübesinde yürüttüğü çalışmalardan Gagarin’e uzanan bir hat çiziyor. Bolşeviklerin önde gelen isimlerinden Aleksandr Bogdanov, 1908’de yazdığı Kızıl Yıldız romanında üretimin merkezi biçimde planlandığı ve otomatikleştiği, Mars’ta kurulmuş bir komünist toplumu anlatır. Yarım yüzyıl sonra uzay bir devlet programına dönüşür. Sovyetler Birliği 4 Ekim 1957’de ilk yapay uydu Sputnik 1’i, 12 Nisan 1961’de Yuri Gagarin’i, 16 Haziran 1963’te de ilk kadın kozmonot Valentina Tereşkova’yı uzaya gönderir. Gagarin yıllarında dillerde dolaşan bir şarkı Mars’ta elma ağaçlarının çiçek açacağını söyler.

Kitap uzayı gündelik hayatın planlamasıyla birlikte düşünen örneklere de yer veriyor. Mimarlık öğrencisi Georgi Krutikov, 1928’de Moskova’daki Vkhutemas’ta sunduğu mezuniyet projesinde yerleşim alanlarını gökyüzüne taşıyan bir “Uçan Şehir” önerir. Matematikçi Viktor Gluşkov ise 1962’de Sovyet ekonomisini bir bilgisayar ağıyla planlamayı amaçlayan OGAS projesini hazırlar. Fabrikalardaki 20 bini aşkın yerel birimi Moskova’daki merkeze bağlayacak bu ağ, 1970’te Politbüronun önüne gelir ama onay almaz.

Kültür Sanat

Kültür sanat bölümü, devrimin hemen ardından yola çıkan ajitasyon ve propaganda trenleriyle açılıyor. Lenin, Kızıl Doğu ve Kızıl Kozak gibi adlar taşıyan bu trenlerde radyo istasyonu, baskı makinesi ve gazete bürosu bulunur. Vagonları Mayakovski, Maleviç ve El Lissitzky gibi sanatçılar boyar. Trenler okuryazarlık oranının düşük olduğu bölgelere devrimin mesajıyla birlikte sağlık eğitimleri ve yeni tarım tekniklerini de götürür.

Kitap Sovyet cumhuriyetlerinin müzik hayatına da geniş yer ayırıyor. 1940’ta Bakü’nün İçerişehir semtinde doğan piyanist Vagıf Mustafazade, Azerbaycan’ın geleneksel makamlarını cazla buluşturarak “makamlı caz” adı verilen bir tarz yaratır. 1970’te Türkmenistan Devlet Televizyonu’nun desteğiyle kurulan Güneş grubu, davulcu Rişad Şafi’nin katılımıyla Orta Asya makamlarını progresif rock ve cazla birleştirir, ilk albümünü de 1980’de yayımlar. Devrimin ilk yıllarında fabrika sirenleri ve makineli tüfeklerle senfoni yazan besteci Avraamov da kitabın yeniden hatırlattığı isimler arasında.

Spor ve oyun da bu bölümün konuları arasında. 1928’de Moskova’da düzenlenen ilk Spartakiad’a 21 dalda yarışan 7 bin 125 atlet katılır. Aynı yıl Amsterdam’daki Olimpiyat Oyunları’nda ise 17 dalda 3 bin atlet yarışır. Bölümde Tetris’e de yer veriliyor. Dünyanın en çok bilinen bilgisayar oyunlarından Tetris’i 1984’te Moskova’da, SSCB Bilimler Akademisi’ne bağlı bir bilgisayar merkezinde çalışan Aleksey Pajitnov geliştirir. Kavel, Tetris’ten yola çıkarak Sovyetler Birliği’nde 1970’lerden itibaren üretilen 90’ı aşkın atari oyununu anlatıyor. Moskova’daki Sovyet Atari Oyunları Müzesi’nde ziyaretçiler bugün de bu makinelerde Sovyet döneminden kalma 15 kopeklik madeni paralarla oynayabiliyor.

Tarihe Notlar

Kitabın son bölümü, Tiflis’teki banka kamulaştırmasından Lenin’e yönelik suikasta, Nazilere karşı savaşan partizanlardan Baltık Denizi’ne taşınan kral yengeçlerine uzanan tarih notlarından oluşuyor. Bu yazılardan biri okuru Rusya’nın en doğusuna, Alaska’nın karşısındaki Çukotka’ya götürüyor. Mors derisinden yapılan “yaranga” adlı çadırlarda yaşayan ve köpeklerin çektiği kızaklarla ulaşım sağlayan Çukçiler, 1920’lere kadar dış dünyadan yalıtılmış bir hayat sürer. Kavel bu halkın Sovyet iktidarıyla karşılaşmasını Tihon Semuşkin’in Merhaba Çukotka kitabı üzerinden aktarıyor. Çukçi dilinin yazıya geçirilmesine öncülük eden Semuşkin, 1928’de Çukçi çocukları için açılan ilk yatılı okulun müdürü olarak bölgeye gönderilir. Kavel bu karşılaşmayı, aynı yıllarda “egzotik” bulunan insanların Londra, Paris ve New York’taki fuarlarda kafeslerde sergilendiği gerçeğiyle birlikte okuyor.

Bir başka yazı, Sovyet iktidarının Kafkasya’daki Kürtlerle kurduğu ilişkiyi “Kızıl Kürdistan” deneyimi üzerinden anlatıyor. Kitaba göre Azerbaycan Komünist Partisi Birinci Sekreteri Sergey Kirov’un önerisi ve Lenin’in onayıyla, Temmuz 1923’te Dağlık Karabağ’ın batısında, Ermenistan sınırında “Kızıl Kürdistan Uyezdi” kurulur. 1926 nüfus sayımına göre bölgede yaşayan 51 bin kişinin yüzde 72’sini Kürtler oluşturur. Kararda, Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’a bağlanmasının ardından doğabilecek bir gerilimi önlemek için Kürtlerden oluşan bir tampon bölge yaratma düşüncesi de etkili olur. Uyezdin merkezi 435 nüfuslu Laçın olarak belirlenir. Uyezd yönetimi 1929’da dağıtılır ve Kızıl Kürdistan, Dağlık Karabağ’ın içinde Azerbaycan’a bağlanır. Bölüm ise Lenin’in bisiklet tutkusunu ve kedilerini anlatan yazılarla kapanıyor.

Geçmişe özlem duymadan okumak

Kavel, Sovyet deneyimini idealleştirme eğilimine karşı da uyarıyor. Ona göre Sovyetleri yalnızca geçmişe ait bir deneyim olarak görmek ve bir özlem nesnesine dönüştürmek hata olur. Bu deneyimin bugünün sorunlarıyla birlikte değerlendirilmesini öneriyor. Dinleyiciler de Kavel’e, karşılarında “Sovyetler Birliği büyükelçisi” varmış gibi çok farklı konularda sorular yöneltiyor, katkıda bulunuyor. Kavel’in mütevazı yanıtlarıyla söyleşi, herkesin bildiğini paylaştığı bir sohbete dönüşüyor.

Söyleşide konuşulanların çoğu kitabın temel sorusuna dönüyor. Ekim’den Sonsuzluğa, yetmiş yıla yakın bir süre boyunca milyonlarca insanın nasıl barındığını, nasıl beslendiğini, çocuklarını nereye bıraktığını, tatile nereye gittiğini ve neyle eğlendiğini anlatıyor. Barınmanın piyasaya bırakıldığı ve çocukların oynayacak alan bulamadığı bugünün kentlerinde mikrosemtler, kreşler ve ortak kütüphaneler üzerine yazılar bu yüzden güncelliğini koruyor. Kitabın ilk sayfasında Mayakovski’nin “Biz esintisiyle yaşıyoruz ekim fırtınasının” dizeleri yer alıyor. Kavel’in yazıları bu dizelerin bugün de geçerli olduğunu gösteriyor. Kitabın adındaki “sonsuzluk” da buradan geliyor.

(DS/FY)