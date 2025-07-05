Meslek, saha ve sektörle tanışma noktam; bianet

Staj yerindeki ilk sabahım oldukça kaotikti; çünkü bir ay boyunca kullanacağım otobüs hattını, stajın başlayacağı sabah denemeye karar verdim . İstanbul gibi yabancısı olduğum bir şehirde bu, bence oldukça büyük bir riskti ama artık almıştım bu riski. Neyse ki, düşündüğümün aksine trafik beni çok üzmedi ve ofise zamanında varmayı başardım.

Stajımın ilk haftası, büyük ölçüde haber yazma sürecini öğrenmekle geçti. Bu süreçte, haber yazmanın ne kadar zor ve çok katmanlı bir iş olduğunu yakından görmüş oldum. Uygun bir haber konusu bulmak, gerekli tüm bilgileri uzun uzun araştırmak, benzer haberleri tarayıp bilgileri derlemek… Hepsi başlı başına çok fazla emek isteyen aşamalar. Özellikle de bianet gibi hak odaklı ve hassasiyetlere duyarlı bir yer için haber yazmak, daha da dikkatli ve özenli olmayı gerektiriyor. Umarım bunu az da olsa başarabilmişimdir.

Staj sürecim boyunca, habere farklı açılardan bakmayı, konunun uzmanıyla görüşmenin ne kadar önemli olduğunu ve bol bol ara başlık kullanmanın yazıyı nasıl güçlendirdiğini öğrendim diyebilirim. Gazeteciliğin bana uygun olup olmadığını uzun süredir düşünüyordum. Ancak bianet ofisinde geçirdiğim bir ayın sonunda, bu mesleği gerçekten yapmak istediğime karar verdim.

Sahada olmak

Staj sürem boyunca dört farklı basın açıklamasına katılma fırsatım oldu. Her birinden ayrı şeyler öğrendim. Gazeteciliğin gerçek bir saha mesleği olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte bana sahada olma ve mesleği sahada öğrenme fırsatı tanındı ve bu benim için çok kıymetliydi.

Staj, okuldan çok farklı bir deneyim. İlk kez yapmak istediğiniz mesleği teoriden çıkarıp pratiğe dökebileceğiniz bir alan ve bu benim için tamamen farklı bir deneyimdi, ama hiçbir zaman öyle hissettirilmedim. Daha ilk günden itibaren, sanki uzun süredir tanışıyormuşuz gibi sıcak bir karşılama gördüm. Her zaman ekibin bir parçası olduğumu hissettirdiler.

Yaşadığımız her deneyimin, hayata bakış açımızı değiştirdiği kanısındayım. Bu stajda haberin oluşturulma sürecine birebir şahit olmak ve kendim de haber oluşturduğumda, kelimelerin etkisinin ne kadar güçlü olduğunu fark etim. İnsanların hassasiyetlerine dokunmanın ne kadar kolay ve bir o kadar da sorumluluk gerektiren bir durum olduğunu anladım.

Staj süresince, aynı konu üzerine uzun süre çalışmış ve işinde uzmanlaşmış editörlerin yönlendirmesiyle birçok haber yazdım, daha doğrusu yazmaya çalıştım. Editörlerin katkısıyla haberleri daha güçlü ve sağlam bir zemine oturtmayı öğrendim.

Meslek hayatımda hep aklımda kalacak bir cümleyi, birlikte çok kısa süre çalışma fırsatı bulduğum ama her sohbete mutlaka yeni bir şey öğrendiğim Ruken Tuncel’den duydum;

“Hiçbir olumsuzluğun seninle mesleğin arasına girmesine izin verme”

Bu sözü meslek hayatım boyunca hep hatırlayacağıma inanıyorum. Umarım hiçbir şey, benle mesleğim arasına giremez.

Bianet’te geçirdiğim süre boyunca sadece haberciliği değil, aynı zamanda iş yerindeki iletişimin, bir diyaloğu nasıl başlatıp nasıl sonlandırmanın da ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Bu bir aylık deneyim, mesleki yolculuğumda benim için çok kıymetli bir başlangıç oldu.

İlerde bir yerlerde bianet ekibi ile tekrar çalışma fırsatım olur mu bilmiyorum ama burada geçirdiğim staj süreci ve tanıdığım herkes her zaman kalbimde ve aklımda iyi bir yerde kalacak.

(NÖ/HA)