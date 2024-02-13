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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 13 Şubat 2024 11:25
 ~ Son Güncelleme: 13 Şubat 2024 11:56
1 dk Okuma

Meraklı bir aslan yavrusu bir avcıyla karşılaşırsa ne yapar?

Bu kitap bana göre ilginçti. Bence çocuklar da yetişkinler de okuyabilir.

Defne Genç
Defne Genç

Defne Genç
Görseli Büyüt
Meraklı bir aslan yavrusu bir avcıyla karşılaşırsa ne yapar?

Bu kitabı bana annem önerdi. Kitabın başlığını okuduğumda ne anlatmak istiyor diye düşündüm. Bu kitap bir yavru aslanın hikâyesini anlatıyor.

Her şeyi merak eden bir aslan yavrusu bir avcıyla karşılaşır. Yavru aslanla avcı kavga eder ve sonunda yavru aslan avcıyı yer. Yavru aslan silahı anı olarak alır ve diğer aslanlardan gizlice çalışır. Aslan silah kullanmakta o kadar iyileşir ki resmen her şeyi vurabilir hale gelir. Sonra bir sirk sahibi gelir. Aslan tam onu yiyecekken sirk sahibiyle konuşmaya başlar. Aslan ve sirk sahibi şehre gider, aslan orada çalışmaya başlar. Aslan ünlü olur fakat ünlü oldukça bir sorun oluşur.

Bu kitap bana göre ilginçti. Bence çocuklar da yetişkinler de okuyabilir. Bu kitap beni düşündürdü. Kitabın sonunu hiç tahmin edemeyeceksiniz. Ben kitabı çok beğendim. Bence siz de beğeneceksiniz.

Kitabın adı: Lafcadio Şehirdeki Aslan
Yazar: Shel Silverstein
Çeviri: Meltem Erkmen
Yayınevi: Epsilon
Türü: Resimli kitap

(DG/SYZ/AÖ)

Shel Silverstein Lafcadio Şehirdeki Aslan bia çocuk kitaplığı
Defne Genç
Defne Genç
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2015 yılında dünyaya geldi. Manisa Akhisar'da yaşıyor. Tam bir sporcu. Kıpır kıpır olmadığı zamanlarda kitap okuyor ve kâğıtlarla, yapıştırıcılarla, ıvır zıvır ne varsa kullanarak sürekli...

2015 yılında dünyaya geldi. Manisa Akhisar'da yaşıyor. Tam bir sporcu. Kıpır kıpır olmadığı zamanlarda kitap okuyor ve kâğıtlarla, yapıştırıcılarla, ıvır zıvır ne varsa kullanarak sürekli üretiyor. Evgeny Grinko dinlemeyi çok seviyor.

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