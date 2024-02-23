11 yaşındaki Melody çok zeki ve gördüğü, öğrendiği her şeyi beyninde kopyalayan bir kızdır. Gittiği okulun en zekisi olan Melody, bunu kimseye kanıtlayamaz çünkü Melody konuşamaz, yürüyemez ve yazı yazamaz. Kendisine inanan arkadaşları, ailesi ve Bayan Violet (annesinin en yakın arkadaşı, komşuları ve Melody’nin en büyük destekçilerinden biri) yardımıyla içindeki sesi keşfeder. Tabii ki konuşamadığı için Elvira adındaki aleti kullanmak zorundadır.

Melody ve Elvira bilgi yarışmasına katılır

Melody bir gün Elvira ile birlikte bir bilgi yarışmasına katılır. Bu bilgi yarışması ülke genelinde yapılan ama okul olarak katılım sağlanan bir bilgi yarışmasıdır. Okulda herkes Melody yerine kendisinin seçilmesi gerektiğini düşünür ama kimse Melody’nin ne kadar zeki olduğunu bilmiyordur. Takım bütün yarışmaları Melody sayesinde kazanır, sadece son yarışmada Melody dışlanır ve yarışmaya katılamaz. Bu yüzden okul, yarışmayı kazanamaz. Melody’yi dışladıkları için üzülüp pişman olan arkadaşları Melody’den özür diler. Tabii ki bu esnada Melody’nin başına çok zorlu şeyler gelir. Mesela kardeşinin kolunun kırılması gibi üzücü şeyler yaşar.

Zorluklarla yüzleşmemizi sağlıyor

Bu hikâye aslında zorluklarla yüzleşmemiz gerektiğini anlatıyor. Kitaptaki Melody’nin yerine kendimizi koysak ne kadar zor durumda olduğunu anlarız. Aslında hiç kimse onun yerinde olmak istemez. Ama bütün bu zorluklara rağmen pes etmiyor. Bu yüzden en sevdiğim karakter Melody. Melody’nin arkadaşları onu bırakıp yarışmaya gidince gösterdiği tepki bence yanlıştı ama ben Melody’nin yerinde olsam ben de aynısını yaparım. Bence en büyük hata arkadaşlarının Melody’yi dışlamasıydı. Bu kitap, ne olursa olsun zorlukların üstesinden gelmemiz gerektiğini anlatmaktadır. Yani kesinlikle okurlara bu kitabı öneriyorum.

Kitap: İçimdeki Müzik (Ciltli)

Yazar: Sharon M. Draper

Çeviri: Zeynep Kürük

Yayınevi: Timaş Genç

Okuma Yaş Grubu: 10 yaş üzeri

(ZİE/SYZ/AÖ)