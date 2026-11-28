Kimi mekânlar vardır ki çok “ah” almıştır. Yükü hayli ağırdır. Vebali çoktur.

O mekânı sahiplenip tercih eden o vebali bilerek omuzlamıştır. Muktedirin mekâna, mekânın eski sahiplerine dair bütün acımasızlığını görüp bilerek, mekânsal manzumenin yeni tercihinin sonucuna da katlanır olmuştur elbette.

Kimi mekânlar da vardır ki; hafızayı ve yüzleşmeyi an’a, güne, zamana ve geleceğe taşımakla sorumludur. Sorumluluğunu bilerek inşaya soyunulmuş, bina edilmiş ve işlevlendirilmiştir.

İlkinden uzak durmak vicdanidir.

İkinciye sahip çıkmak ise haysiyet gereğidir…

Michel Foucault; “Entelektüel hâlâ hakikati görmemiş olanlara; hakikati söyleyemeyenler adına, hakikati entelektüel vicdan bilinç ve belagatle söyleyendir…” der.

ABD Başkanı Abraham Lincoln’ün fotoğraflarını çeken Mathew Brady’nin “Kamera, tarihin gözüdür” sözünü Susan Sontag “Başkasının acısına bakmak” kitabında görselliğe referans vererek çok iyi tahlil eder.

Adları “ah”larla anılan kimi yeni mekânların fotoğraflarına insan teki yukarıdaki tespitten yola çıkarak baktığında; mekânın geçmişte yaşanan büyük felaketin hafızalarda dipdiri kalan ürkünç temsilinin fotoğrafını hatırlar / hatırla(t)maya vesile olur sanki!

Bu sebeple o “ah mekânı / mekânları”nın yeni, cilalı parlatılmış ve sanki ulvi değerler paydaşı görüntüsü veren fotoğrafı, hafızanın diri arka planında mekânın öncesinin felaketinin korkunç yüzüyle yüzleşilmesi gerekliliğini insan olanın yüzüne kusar.

Kimileri o kusmuğu leziz bir ziyafet sofrası erdemsizliğiyle kabullenip sindirerek paydaşı olur. Kimileri de zamanın insafına ve tarihin kaydına bir de vicdanına bırakır…

Borges 1980 yılının Mart’ında Indiana Üniversitesi’ndeki bir mülakatında diyordu ki; “Geçmişi bilebiliriz, ama bugün bizden gizlenmiştir.”

İşte Borges’in “geçmiş” dediği, bizlerin “yakın geçmişi” o günlerde o yangın yerinin bizatihi içinde olanların belleği ve tanıklığından biliyoruz / biliniyor.

Ya bugün, ya bugüne gelirsek…

İşte bugünün tercihan o “Ah mekanları” üzerinden yeni halini konuşmayı / konuşulmayı ziyadesiyle hak ediyor sanki…

(ŞD/FY)