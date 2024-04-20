Mayısta etkinlik başkadır!

Mevsim normallerinin altında, üstünde, sağında, solunda gezinen hava durumu yüzünden baharı atlayıp direkt kıştan yaz mevsimine girmeye başlayalı epey oldu. Kazak ve montları kaldırıp şort tişört kombinine geçenlerimiz de az değil. Kısacası baharı unuttuk.

Ancak, “Mayıs yine başka olur” avuntusuyla kavurucu sıcaklara maruz kalmadan ilkbaharın son ayından umduğumuz medeti elimizin tersiyle itmeyelim. Kültür sanat kanadı açısından verimlidir zira Mayıs. Yaz etkinlikleri için bir ısınma turu, kendi içinde bulunduğu durum için de çimenlere yaymalı tarifeden etkinlik sonrasında yapılacak açık hava turuna kadar geceyi devam ettirmek için ideal bir meteorolojik imkan sağlar.

Biz de baharın bu en değerli ayında gerçekleşecek kültür sanat etkinliklerini sizler için derledik. Stadyum konserlerinden efsane tribute’lere, filmlerden uyarlanan tiyatrolara kadar önümüzdeki ayın öne çıkan etkinliklerini aşağıda bulabilirsiniz.

Çingeneler Zamanı Müzikali

Emir Kusturica’nın başyapıtı sayılan 1998 tarihli filmi “Çingeneler Zamanı” Kumbara Görsel Sanatlar Tiyatrosu tarafından sahneye taşınıyor.

‘80’ler Yugoslavyası’nda etraflarında saçtıkları neşeyle “hayat”la her daim bir oyun içinde olan ancak yakından baktığımızda, bu oyunun suratlarında bıraktığı hüznün izlerini çizgilerini görebileceğimiz çingenelerin sevincini, derdini, aşkını, kayıplarını, hayallerini anlatan “Çingeneler Zamanı Müzikali”, Vural Bingöl rejisi, Andrea Primavera, Gamze Metin, Nilüfer Ömürlü, Şehmus Kartal, Seymur İlham, Tuvana Ceylan, Erhan Yaman’dan oluşan oyuncu kadrosuyla 13 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30’da Trump Sahne’de seyirciyle buluşuyor.

Scorpions

Hiç şüphesiz bu yılın en önemli konseri açık ara farkla Scorpions’ın oldu. Konserin duyurulduğu andan itibaren 6 saat içinde biletleri tükenince, rock grubu, yoğun istek üzerine Epifoni Organizasyonu’yla bir gün daha dinleyicilerinin karşısına çıkacak.

25 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00’da Küçükçifltik Park’ta sahne alacak efsane grubu bir kez daha dinleme şansınız olmayabilir. Kaçırmamakta fayda var.

Kel Diva

Uzun bir aradan sonra Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer’i bir araya getiren “Kel Diva” oyunu, bu yılın kapalı gişe oynayan oyunlarından biri oldu, olmaya da devam edecek gibi görünüyor.

Eugène Ionesco’nun, incelikle kaleminden çıkan soyutlama ve absürdizmin aynı incelikle tek yakada toplandığı “Kel Diva”, “Diva aslında kelse bizim gerçeğimiz saat kaçta gelecek? Bu karışıklığı sürdürmek kimin işine geliyor?” gibi uçuk sınırlarda gezinerek 13, 14 ve 15 Mayıs saat 21:00’de Maximum Uniq Hall’de seyircinin karşısında olacak.

Michael Jackson – Tribute By Sergio Cortês

Michael Jackson’ın sahnedeki “hologramı” olarak niteleyebileceğimiz Sergio Cortês, popun kralının her figürünü, hareketini, enerjisini sahnede gösteren eşsiz bir yetenek.

Kendi karizmasından ödün vermeden, Michael Jackson efsanesini, ruhunu, enerjisini yaratan Cortês, 28 Mayıs Salı akşamı saat 21:00’de TİM Show Center’da seyirciyle unutulmaz bir akşam yaşamayı vaat ediyor.

Hayko Cepkin Stadium Show

Türkiye’nin en özel rock’çısı Hayko Cepkin, kendine yaraşır bir performansla Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nu yıkmaya hazırlanıyor!

“Normal” sahnelerde verdiği konserlerde bile unutulmayacak performanslara imza atan Hayko Cepkin’in stadyum konserinin nasıl geçeceğin tahayyül etmek şimdiden bünyeye yeterince adrenalin pompalamaya başladı bile. “BWO Entertainment” ve “EEG Expand Entertainment Group” iş birliği ile düzenlenecek konserde yaklaşık 40 bin kişiye seslenmesi beklenen Hayko Cepkin’in bu kaçırılmayacak performansı 26 Mayıs Pazar günü saat 20:30’da gerçekleşecek.

(BS/AS)