Masanın iki tarafından bakan Mehmet Cahit Turhan

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu Mehmet Cahit Turhan, okulu bitirmesinden bir süre sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. 1985 yılında başladığı görevinde on yılını tamamladığında bölge müdürü oldu. 2005 yılına gelindiğinde ise artık Karayolları Genel Müdürü olmuştu. 2015 yılında emekli olan Turhan'ın yükselişi devam etti. Trabzonlu bürokrat önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ardından Danıştay üyesi oldu. Danıştay'da görev süresinin dolmasının ardından, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatını üstlenen konsorsiyumunun CEO'luğuna getirildi.

2018 yılında Mehmet Cahit Turhan'ın yükselişi devam etti. Artık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevindeydi. 2020'ye kadar bu görevi sürdüren Mehmet Cahit Turhan, bakanlık sonrası bir kez daha eski görevine, yani Kuzey Marmara Otoyolu inşaatını üstlenen konsorsiyumun CEO'luğuna geri döndü.

Yazının girişi biraz uzun oldu ama konuyu anlatmak açısından bu biyografiyi anlatmak zorunluydu. CHP Genel Başkanı Deniz Yavuzyılmaz bir süredir, talan edilen kamu kaynaklarını ve yolsuzlukları anlatıyor. Sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda ise Kuzey Marmara Otoyolu için kamu tarafından verilen araç geçiş garantilerini ele aldı:

"Yaparsa AK Parti yapar!

Ulaştırma eski Bakanı Cahit Turhan’ın

Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’luğuna getirildiğini tespit ettik.

Bakanlığı döneminde, aynı işletmeye astronomik ve tutturulması imkansız sayılarda ‘ilave araç geçiş garantileri’ verdiğini belgeledik.

İşletmeyi oluşturan şirketler;

KOLİN, LİMAK, CENGİZ, KALYON

Bu şirketlere Cahit Turhan döneminde verilen ‘ilave araç geçiş garanti sayısı’:

1 Milyar 338 Milyon Adet Araç!

Türkiye’deki tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolundan 87 kez geçse bu ilave garanti edilen araç geçiş sayısı tutturulamıyor!"

Yavuzyılmaz, açık bir yolsuzluktan söz ediyor. Yolsuzluk ile suçlanan konsorsiyumun yönetici koltuğundan kalkıp bakan koltuğuna oturan, eski yöneticisi olduğu konsorsiyumun lehine kararlar veren ve sonra yeniden aynı şirketin yönetici koltuğuna oturan Mehmet Cahit Turhan.

Peki suçlama ne?

Mehmet Cahit Turhan, bakanlığı döneminde Kuzey Marmara Otoyolu için başlangıçta verilen geçiş garantisini yıllar içinde artırdı. Bu durum 2019 Sayıştay raporuna da yansıdı, Yavuzyılmaz sosyal medya paylaşımında bu bilgilerin yer aldığı taslak raporu da paylaştı. Ancak yapılan tespit Sayıştay'ın sitesinde yayımlanan raporun son halinden çıkartıldı. Yavuzyılmaz, verilen ilave araç geçiş garantisinin 1 milyar 338 milyon adet olduğunu ve Türkiye’deki tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 87 kez geçse bu sayının tutturulamayacağını iddia ediyor.

Sayıştay raporununda dikkat çekilen bir nokta ise ilk yapılan sözleşmeye göre garanti ödemesinin yılda bir kez yapılırken karşılıklı anlaşma ile yılda ikiye çıkartılmış olması. Yapılan ek sözleşme ile ödeme tarihi altı ay öne çekilmiş ve ödemenin gecikmesi halinde faiz ödenmesi kararlaştırılmış.

Mehmet Cahit Turhan 10 Temmuz 2018 tarihinde bakanlık koltuğuna oturdu ve 27 Mart 2020 tarihine kadar bu görevi sürdürdü. İdare ve görevli şirketler arasında ilave araç geçiş garantileri verilmesiyle ilgili 2 No’lu mutabakatnamenin imzalandığı tarih ise 16 Eylül 2019. Yani Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapan konsorsiyumun yöneticiliğini yapan Turhan, masanın diğer tarafına geçtiğinde konsorsiyumun lehine ve kamunun zararına attığı imzaların ardından yeniden bakan koltuğundan kalkıp şirketteki koltuğuna oturmuş oldu.

Deniz Yavuzyılmaz bir süredir kamuda yaşanan yolsuzlukları peşpeşe açıklıyor. Yaptığı açıklamalar karşısında ise şu ana kadar kimse çıkıp bir yalanlama yapmadı.