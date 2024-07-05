ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKONOMİ
Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2024 15:19
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2024 16:48
3 dk Okuma

KENDİ ŞİRKETİ İLE ANLAŞMA İMZALADI

Masanın iki tarafından bakan Mehmet Cahit Turhan

CHP Genel Başkan Yardımıcısı Deniz Yavuzyılmaz, KİT komisyonunda grup sözcülüğü yapıyor. Bir süredir peş peşe AKP iktidarının yolsuzluklarını anlatıyor. Son iddiası eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile ilgiliydi.

Murat İnceoğlu
Murat İnceoğlu

Murat İnceoğlu
Görseli Büyüt
Masanın iki tarafından bakan Mehmet Cahit Turhan

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu Mehmet Cahit Turhan, okulu bitirmesinden bir süre sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. 1985 yılında başladığı görevinde on yılını tamamladığında bölge müdürü oldu. 2005 yılına gelindiğinde ise artık Karayolları Genel Müdürü olmuştu. 2015 yılında emekli olan Turhan'ın yükselişi devam etti. Trabzonlu bürokrat önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ardından Danıştay üyesi oldu. Danıştay'da görev süresinin dolmasının ardından, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatını üstlenen konsorsiyumunun CEO'luğuna getirildi.

2018 yılında Mehmet Cahit Turhan'ın yükselişi devam etti. Artık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevindeydi. 2020'ye kadar bu görevi sürdüren Mehmet Cahit Turhan, bakanlık sonrası bir kez daha eski görevine, yani Kuzey Marmara Otoyolu inşaatını üstlenen konsorsiyumun CEO'luğuna geri döndü.

Yazının girişi biraz uzun oldu ama konuyu anlatmak açısından bu biyografiyi anlatmak zorunluydu. CHP Genel Başkanı Deniz Yavuzyılmaz bir süredir, talan edilen kamu kaynaklarını ve yolsuzlukları anlatıyor. Sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda ise Kuzey Marmara Otoyolu için kamu tarafından verilen araç geçiş garantilerini ele aldı:

"Yaparsa AK Parti yapar!

Ulaştırma eski Bakanı Cahit Turhan’ın

Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’luğuna getirildiğini tespit ettik. 

Bakanlığı döneminde, aynı işletmeye astronomik ve tutturulması imkansız sayılarda ‘ilave araç geçiş garantileri’ verdiğini belgeledik.

İşletmeyi oluşturan şirketler;

KOLİN, LİMAK, CENGİZ, KALYON

Bu şirketlere Cahit Turhan döneminde verilen ‘ilave araç geçiş garanti sayısı’:

1 Milyar 338 Milyon Adet Araç!

Türkiye’deki tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolundan 87 kez geçse bu ilave garanti edilen araç geçiş sayısı tutturulamıyor!"

Yavuzyılmaz, açık bir yolsuzluktan söz ediyor. Yolsuzluk ile suçlanan konsorsiyumun yönetici koltuğundan kalkıp bakan koltuğuna oturan, eski yöneticisi olduğu konsorsiyumun lehine kararlar veren ve sonra yeniden aynı şirketin yönetici koltuğuna oturan Mehmet Cahit Turhan. 

Peki suçlama ne?

Mehmet Cahit Turhan, bakanlığı döneminde Kuzey Marmara Otoyolu için başlangıçta verilen geçiş garantisini yıllar içinde artırdı. Bu durum 2019 Sayıştay raporuna da yansıdı, Yavuzyılmaz sosyal medya paylaşımında bu bilgilerin yer aldığı taslak raporu da paylaştı. Ancak yapılan tespit Sayıştay'ın sitesinde yayımlanan raporun son halinden çıkartıldı. Yavuzyılmaz, verilen ilave araç geçiş garantisinin 1 milyar 338 milyon adet olduğunu ve Türkiye’deki tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 87 kez geçse bu sayının tutturulamayacağını iddia ediyor. 

Sayıştay raporununda dikkat çekilen bir nokta ise ilk yapılan sözleşmeye göre garanti ödemesinin yılda bir kez yapılırken karşılıklı anlaşma ile yılda ikiye çıkartılmış olması. Yapılan ek sözleşme ile ödeme tarihi altı ay öne çekilmiş ve ödemenin gecikmesi halinde faiz ödenmesi kararlaştırılmış. 

Mehmet Cahit Turhan 10 Temmuz 2018 tarihinde bakanlık koltuğuna oturdu ve 27 Mart 2020 tarihine kadar bu görevi sürdürdü. İdare ve görevli şirketler arasında ilave araç geçiş garantileri verilmesiyle ilgili 2 No’lu mutabakatnamenin imzalandığı tarih ise 16 Eylül 2019. Yani Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapan konsorsiyumun yöneticiliğini yapan Turhan, masanın diğer tarafına geçtiğinde konsorsiyumun lehine ve kamunun zararına attığı imzaların ardından yeniden bakan koltuğundan kalkıp şirketteki koltuğuna oturmuş oldu.

Deniz Yavuzyılmaz bir süredir kamuda yaşanan yolsuzlukları peşpeşe açıklıyor. Yaptığı açıklamalar karşısında ise şu ana kadar kimse çıkıp bir yalanlama yapmadı. 

kuzey marmara otoyolu otoyol geçiş garantisi
Murat İnceoğlu
Murat İnceoğlu
[email protected] tüm yazıları
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Sabah, Milliyet, Yeni Yüzyıl ve Cumhuriyet gazetelerinde muhabir, Kent TV ve TV8'de İstihbarat Şefi, Radyo...

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Sabah, Milliyet, Yeni Yüzyıl ve Cumhuriyet gazetelerinde muhabir, Kent TV ve TV8'de İstihbarat Şefi, Radyo Cumhuriyet, İMC TV ve BirGün gazetesinde haber müdürü olarak görev yaptı. Son olarak gazeteduvar.com.tr'de Yazı İşleri Müdürü ve İdari Koordinatörlük görevini yürüttü. Bu dönemde dijital yayıncılık için yerel haber ağı oluşturulması, sosyal medya ve mobil gazetecilik üzerine eğitimler organize etti. Halen bianet.org 'un Genel Yayın Yönetmenliğini yapmaktadır.

Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Şubesi başkanlığı ve Genel Merkez yönetiminde görev aldı. ÇGD ve DİSK Basın İş üyesi

Devamını Göster
diğer yazıları
OVERDOSE TÜRKİYE'NİN YAZARI CENGİZ ERDİNÇ:
"Organize suçla sağlanan birikim, emlaktan, turizm işletmeciliğine, politikaya uzanıyor"
29 Haziran 2024
"Organize suçla sağlanan birikim, emlaktan, turizm işletmeciliğine, politikaya uzanıyor"
'Becerikli Abdullah'tan, 'anız yangınına' DEDAŞ'ın öyküsü
26 Haziran 2024
'Becerikli Abdullah'tan, 'anız yangınına' DEDAŞ'ın öyküsü
Yapay Zeka'nın üniversite sınavı
11 Haziran 2024
Yapay Zeka'nın üniversite sınavı
"Geciken adalet zulümdür"
6 Haziran 2024
"Geciken adalet zulümdür"
İsimler ve mekânlar değişse de yaşananlar değişmiyor
4 Mayıs 2024
İsimler ve mekânlar değişse de yaşananlar değişmiyor
Sayfa Başına Git