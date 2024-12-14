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Yayın Tarihi: 14 Aralık 2024 17:29
 ~ Son Güncelleme: 14 Aralık 2024 22:14
3 dk Okuma

Mamak hep zulüm ile anılacak

Bugün hayvanseverlerin tanıklığı ardından sosyal medya aracılığıyla yayınlanan görüntüler CHP'li Mamak Belediyesi'nin barınağında yaşananları gözler önüne serdi. Belki yaşananlar barınaktaki birkaç görevlinin üzerine kalabilir. Ama belediyenin 2025-2029 stratejik planı da farklı bir durum vaat etmiyor.

Murat İnceoğlu

Murat İnceoğlu

Murat İnceoğlu

Görseli Büyüt
Mamak hep zulüm ile anılacak

Ankara Mamak Belediyesi tarafından hazırlanan stratejik rapor belediyenin sokak hayvanlarına yaklaşımını da ortaya koyuyor. Sık sık sokaklarda ve barınakta hayvanlara kötü muamele ile gelen belediye masa başında da pek farklı bir durumda değil.

Mamak Belediyesi'nin 2025-2029 yılları arasındaki çalışmalarına yön verecek stratejik raporun Veteriner İşleri Müdürlüğü ile ilgili bölümünde yer alan verilere göre 2024 yılında 3 bin 50 köpek sahipsiz olduğu gerekçesiyle yakalandı. Rapora göre 2025 yılında 5 bin, 2026 yılında 5 bin 100, 2027 yılında 5 bin 250, 2028 yılında 5 bin 350 ve 2029 yılında 5 bin 500 köpek yakalanması öngörülüyor. Böylece belirlenen hedefe göre yedi yıl içerisinde mamak ilçesi sınırları içinde 29 bin 250 köpeğin yakalanması gerekiyor.

Barınakta bakım ve beslenmesi yapılan köpek sayısı ise 2024 yılında 2750 olarak belirlenmiş. Sayının 2025 yılında 5 bine çıkması öngörülmüş. Barınaktaki sokak hayvanlı sayısı 2025 yılında beş bin, 2026 yılında 5100, 2027 yılında 5150, 2028 yılında 5200 ve 2029 yılında ise 5250 olarak hedefleniyor.

Belediyenin 2029 yılına kadar yedi yıl içerisinde 29 bin 500 sokak hayvanı toplamayı hedefleyip, sadece 5250 sini barınakta beslemeyi hedeflemesi karşısında ister istemez, "Peki toplanan diğer hayvanlar ne oldu?" sorusu akla geliyor. Sahiplendirildiğini düşünebilirsiniz, ama iyi niyetli bir yaklaşım olur. Çünkü bu konuda da hedefler raporda yer alıyor. 2024 de yılda 250 iken 2029 yılında 450'ye yükseliyor. Yani binlerce sokak hayvanının akıbetini açıklamıyor.

Ölenler olduğunu düşünebilirsiniz, raporda o da var, belediye neredeyse her yıl sokaktan bin hayvanı ölü olarak toplamayı öngörüyor.

Peki o zaman bunun açıklaması ne? Akla iki olasılık geliyor:

Belediyeler sokaklardan hayvanların toplanması işini ihale ile taşeron şirkete veriyor. O şirketler sokaktan topladığı hayvan başına para alıyor. Bu durumda ya aynı hayvanlar 'tekrar tekrar toplanıp' belediyeden para alıyor. Ya da bugün tanık olduğumuz gibi sokak hayvanları toplanıp 'barınak" adı verilen ölüm kamplarına götürülüyor ve yok ediliyor.

Yine belediyenin stratejik raporuna göre yedi yıl içerisinde 13 bin 500 köpeğin kısırlaştırılması hedefleniyor.  Bir süre önce Mamak Belediyesi sınırları içerisinde küpeli sokak köpeklerinin toplanmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı. Yani sokak hayvanı yakalanmış, bakımı ve kısırlaştırma işlemi yapılmış, ama yine yakalanıyor.

Bu arada belediyenin stratejik planda çalışmanın yürütülmesi sırasında öngördüğü riskler ise "Kızgınlık dönemlerinde yavrulu sokak hayvanlarının saldırgan olması" ve "Hayvanseverlerin olumsuz tavır ve tutumları" olarak belirlenmiş. 'Olumsuz tavır ve tutumlar' sayesinde toplanan sokak hayvanlarının akıbetinin belli olması ve hayatta kalmaları umuduyla...

Haber Yeri
İstanbul
Mamak Belediyesi sokak köpeği
Murat İnceoğlu
Murat İnceoğlu
[email protected] tüm yazıları
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Sabah, Milliyet, Yeni Yüzyıl ve Cumhuriyet gazetelerinde muhabir, Kent TV ve TV8'de İstihbarat Şefi, Radyo...

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Sabah, Milliyet, Yeni Yüzyıl ve Cumhuriyet gazetelerinde muhabir, Kent TV ve TV8'de İstihbarat Şefi, Radyo Cumhuriyet, İMC TV ve BirGün gazetesinde haber müdürü olarak görev yaptı. Son olarak gazeteduvar.com.tr'de Yazı İşleri Müdürü ve İdari Koordinatörlük görevini yürüttü. Bu dönemde dijital yayıncılık için yerel haber ağı oluşturulması, sosyal medya ve mobil gazetecilik üzerine eğitimler organize etti. Halen bianet.org 'un Genel Yayın Yönetmenliğini yapmaktadır.

Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Şubesi başkanlığı ve Genel Merkez yönetiminde görev aldı. ÇGD ve DİSK Basın İş üyesi

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Mamak Belediyesi barınağındaki köpeklere kötü muamele
Bugün 16:32
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