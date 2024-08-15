“Lütfen yasayı geri çekin”

Sokak köpeklerinin öldürülmesi yasası hiç hoşuma gitmedi. Çünkü çok acımasız bir yasa. Bütün hayvanlar güvendeyken onların yaşamlarına dokunuyorlar. Bıçakla, silahla öldürmeyecekler ama aşıyla öldürecekler.

Bir de köpeğim Hayta, onları son kez uyardı. Yasayı geri çekin, dedi. Hayta şu an çok üzgün. Uzun süredir bana yüz vermiyor ve kuyruk sallamıyor.

Hayta’nın ve benim arkadaşlarımız onlar.

Fotoğraf: Zeytin (solda) ve Hayta (sağda)

Ben mahalledeki köpekleri görünce mutlu oluyorum, selam veriyorum onlara. Sabahları günaydın diyorum. Üzülüyorum, çünkü onları öldürecekler.

Uyumadan önce “Acaba ne olacak köpeklerin hâli” diye düşünüyorum.

Neyse ki Ahmet de buna karşı. Babam, Ahmet’in bu yasaya karşı oy kullandığını söyledi.

Mahallede Hayta’yla gittiğimiz İSKİ Parkı’nın içine pankart astık.

Eğer yasayı çekerlerse, ki çekmediler, daha da mutlu oluruz. (DAİ/TY)