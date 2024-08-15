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Yayın Tarihi: 15 Ağustos 2024 12:39
 ~ Son Güncelleme: 15 Ağustos 2024 13:06
1 dk Okuma

“Lütfen yasayı geri çekin”

Köpeğim Hayta, yasayı geri çekin dedi. Hayta şu an çok üzgün. Uzun süredir bana yüz vermiyor ve kuyruk sallamıyor.

Devrim Ada İnceoğlu
Devrim Ada İnceoğlu

Devrim Ada İnceoğlu
Görseli Büyüt
“Lütfen yasayı geri çekin”
Fotoğraf: Canva

Sokak köpeklerinin öldürülmesi yasası hiç hoşuma gitmedi. Çünkü çok acımasız bir yasa. Bütün hayvanlar güvendeyken onların yaşamlarına dokunuyorlar. Bıçakla, silahla öldürmeyecekler ama aşıyla öldürecekler.

Bir de köpeğim Hayta, onları son kez uyardı. Yasayı geri çekin, dedi. Hayta şu an çok üzgün. Uzun süredir bana yüz vermiyor ve kuyruk sallamıyor. 

Hayta’nın ve benim arkadaşlarımız onlar.

Fotoğraf: Zeytin (solda) ve Hayta (sağda) 

Ben mahalledeki köpekleri görünce mutlu oluyorum, selam veriyorum onlara. Sabahları günaydın diyorum. Üzülüyorum, çünkü onları öldürecekler.

Uyumadan önce “Acaba ne olacak köpeklerin hâli” diye düşünüyorum.

Neyse ki Ahmet de buna karşı. Babam, Ahmet’in bu yasaya karşı oy kullandığını söyledi.

Mahallede Hayta’yla gittiğimiz İSKİ Parkı’nın içine pankart astık. 

Eğer yasayı çekerlerse, ki çekmediler, daha da mutlu oluruz. (DAİ/TY)

Hayvan Hakları Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik sokaktaki köpekler
Devrim Ada İnceoğlu
Devrim Ada İnceoğlu
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13,5 yaşında. Sekizinci sınıfa gidiyor. Oyun oynamayı ve köpekleri seviyor. "Hayta" isminde bir köpekle birlikte yaşıyor. "Çılgın Hırsız 4" en sevdiği filmlerden. 

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