“Lorca’nın Acıklı Güldürüsü” oyunu hakkında

*Görsel betimleme: Fotoğraf, "Lorca’nın Acıklı Güldürüsü" tiyatro oyunu sergilenirken bir kare. Dört oyuncu var ve hepsi sahnede birbirine yakın duruyor. Soldaki oyuncu, beyaz gömlek ve bej pantolon giymiş, ayrıca siyah bir şapka takıyor. Ortadaki kadın oyuncu, beyaz pantolon ve mavi-siyah bir gömlek giymiş, ellerini havaya kaldırmış bir şekilde konuşuyor veya jest yapıyor gibi görünüyor. Sağdaki iki erkek oyuncu da beyaz gömlek ve bej pantolon giymiş. Sahnenin arka planında kırmızı kumaşlar ve siyah bir perde yer alıyor.

Yeditepe Oyuncuları, 22 Mayıs günü tek perdelik “Lorca’nın Acıklı Güldürüsü” oyununu oynamak için İstanbul Kültür Üniversitesi’ndeydi.

Üniversiteye bağlı Akıngüç Oditoryumu’nda sahnelenen oyun 20. Yüzyılın başlarında İspanya’nın eski şehirlerinden Granada’da yaşamış Federico García Lorca’nın hayatına odaklanıyor.

“Viva La Libertad!”

Avrupa’nın yakın tarihinde odaklanan bu tek perdelik oyun, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde sahnelendi. Seyirciler Yeditepeli oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı. İspanyol yazar ve şair olan Federico García Lorca’nın hayatı Yeditepe Oyuncuları’nın tüm imkansızlıklara rağmen ortaya koyduğu hem muazzam bir iş hem de muazzam bir eleştiriydi. “Yaşasın özgürlük!” çığlıkları 20. yüzyıl Avrupa’sından İstanbul’a kadar geldi ve oyuncular bu hissi biz seyircilere çok iyi işledi. Bu tek perdelik oyunda anlatılanlar orijinal oyunu esas alırken, Yeditepelilerin de kendilerinden eklediği sahneler seyirci tarafından alkışlandı.

Ne olacak şu İspanya’nın hâli?

Bir tarafta dini figürler, bir tarafta askerler, diğer bir tarafta ise halk. 1900’lerin Avrupa’sının gördüğü savaş alanları, yaşanan hak ihlalleri ve kırımlar bir yana bir de Lorca gibileri vardı. Sanat ve barış demekten imtina etmeyen gerçek özgür insanlar… Federico García Lorca, 20. yüzyılın en büyük İspanyol şairlerinden biridir.

Onun edebi başarısının kökleri, çocukluğuna ve büyüdüğü çevreye dayanır. Granada'nın Fuentevaqueros kasabasında varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Lorca'nın babası ateşli ve canlı bir kişiliğe sahipken, annesi sessiz ve ağırbaşlı bir kadındı. Bu kontrastlı aile ortamı, Lorca'nın sanatına ve kişiliğine büyük etki yaptı.

Yeditepe Oyuncuları’nın sahnelediği “Lorca’nın Acıklı Güldürüsü” oyununda Lorca’nın hayatına dair birçok ayrıntıya ulaşmak mümkün. Lorca’nın İspanya’ya ve insanlığa dair umutları oyuncular tarafından da ustalıkla işlenmişti.

“Ölürsem pencereleri açık bırakın” diyordu Lorca. Onun özgürlüğe ve barışa dair umutları sanatla harlanıyordu. Yeditepeli bu köyden kovulan oyuncuların özgür sanata dair umutları ise belki de en iyi bu oyunla anlatılabilirdi.

Yeditepe Oyuncuları, farklı oyunlarıyla yine sahnelerde yer almaya devam edecek.

(SH/EMK)